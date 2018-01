Volley: A2 Maschile, Girone Blu: Tuscania ko, Bergamo vola in testa

ROMA- Svolta al vertice del Girone Blu di A2 Maschile che ha visto la capolista Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania sconfitta in casa dalla Centrale del Latte McDonald’s Brescia. Della caduta dei laziali approfitta la Caloni Bergamo corsara in Abruzzo sul campo della Sieco Service Ortona.

La formazione di Montagnani si fa superare da un ottimo Brescia capace di giocare una pallavolo efficace, di dominare il match per i primi due set e di vincere allo sprint il terzo, grazie soprattutto alle prodezze di Bellei e Cisolla, autori rispettivamente di 19 e 13 punti.

Bergamo non si lascia sfuggire l’occasione andando a vincere ad Ortona. Un Dolfo sempre più leader fa la differenza con 19 punti all’attivo. Eccellente il contributo di tutta la squadra con Pierotti (15), Hoogendoorn (15) e Pierotti (10) capaci di finalizzare lo splendido gioco in regia di Jovanovic. Ogurcak, con 21 punti, il più concreto della squadra di Lanci.

Sterzata positiva per la Monini Spoleto che ha visto l’esordio in panchina del nuovo tecnico Monti. Gli umbri hanno vinto nettamente il confronto con la Pool Libertas Cantù. Galliani, autore di 18 punti, è stato decisivo mentre per Cantù ragguardevole prestazione di Do Rego Junior, a segno 17 volte.

La Gioiella Micromilk Gioia del Colle vince in volata il derby con la Pag Taviano al termine di un match palpitante e ben giocato da entrambe le contendenti. La formazione di Spinelli vince in virtù di un efficace gioco in attacco con Grassano (20 punti) e Joventino Venceslau (19), . Per la squadra di Licchelli da registrare Bigarelli ha giocato la solita grande partita ccon 28 punti all'attivo.

Equilibrio fra Geosat Geovertical Lagonegro e Mosca Bruno Bolzano con gli uomini di Falabella che vincono in rimonta dopo essere andati sotto due volte. Holt ha messo in campo tutta la sua classe realizzando 24 punti mentre fra gli uomini di Burattini l’attacco è stato il reparto migliore, con Giannotti che ha realizzato 31 punti e con Galabinov che ha messo per terra 21 palloni vincenti.

Mondovì vince il duello contro i ragazzini del Club Italia che cedono per 3-0 ma dopo aver combattuto alla pari nel secondo e terzo set persi ai vantaggi. Paoletti realizza 18 volte ma il top scorer di serata è Gardini autore di 19 punti.

I TABELLINI-

VBC MONDOVÌ - CLUB ITALIA CRAI ROMA 3-0 (25-21, 27-25, 27-25)

VBC MONDOVÌ: Cortellazzi 0, Borgogno 16, Picco 6, Paoletti 18, Mercorio 6, Parusso 12, Abbio (L), Prandi (L), Sordella 0, Menardo 0. N.E. Cattaneo, Bosio, Maccabruni. All. Barisciani.

CLUB ITALIA CRAI ROMA: Salsi 0, Recine 8, Cortesia 7, Cantagalli 8, Gardini 19, Russo 10, Zaccari (L), Federici (L), Sperotto 0, Motzo 0, Rondoni 0. N.E. Panciocco, Mosca, Ferri. All. Cresta.

ARBITRI: Prati, Armandola.

NOTE - durata set: 27', 30', 33'; tot: 90'.

MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA - CENTRALE DEL LATTE MCDONALD'S BRESCIA 0-3 (21-25, 22-25, 25-27)

MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA: Cro' 2, Shavrak 18, Piscopo 7, Mochalski 12, Cernic 6, Calonico 2, Sorgente (L), Bonami (L), Buzzelli 1, Festi 2. N.E. Della Rosa, Seveglievich. All. Montagnani.

CENTRALE DEL LATTE MCDONALD'S BRESCIA: Tiberti 3, Cisolla 13, Esposito 7, Bellei 19, Mazzon 4, Codarin 6, Sommavilla (L), Fusco (L), Margutti 0. N.E. Tasholli, Riccardi, Sorlini, Statuto. All. Zambonardi.

ARBITRI: Gasparro, Grassia.

NOTE - durata set: 25', 27', 31'; tot: 83'.

GEOSAT GEOVERTICAL LAGONEGRO - MOSCA BRUNO BOLZANO 3-2 (13-25, 25-21, 18-25, 25-22, 15-12)

GEOSAT GEOVERTICAL LAGONEGRO: Leone 4, Holt 24, Copelli 7, Milushev 6, Maiorana (L), Fabi 8, Sardanelli (L), Boscaini 10, Fortunato (L), Roberti 0, Kindgard 0. N.E. Amouah, Giosa. All. Falabella.

MOSCA BRUNO BOLZANO: Quartarone 2, Ristic 14, Paoli 7, Giannotti 31, Galabinov 21, Bleggi 5, Bruno (L), Spagnuolo 0. N.E. Bressan, Baldazzi, Ingrosso, Candeago. All. Burattini.

ARBITRI: Vecchione, Palumbo.

NOTE - durata set: 24', 26', 26', 28', 17'; tot: 121'.

SIECO SERVICE ORTONA - CALONI AGNELLI BERGAMO 1-3 (18-25, 22-25, 25-22, 18-25) - SIECO SERVICE ORTONA: Lanci A. 0, Ogurcak 21, Menicali 7, Zanettin 19, Tartaglione 10, Simoni 2, Provvisiero (L), Sitti 0, Zanini 0, Pesare (L). N.E. Bencz, Lanci S., Rustignoli. All. Lanci.

CALONI AGNELLI BERGAMO: Jovanovic 5, Pierotti 15, Cargioli 4, Hoogendoorn 15, Dolfo 19, Valsecchi 10, Innocenti (L), Franzoni (L), Carminati 0, Longo 0, Cioffi 4. N.E. Albergati, Maffeis. All. Graziosi.

ARBITRI: Merli, Zingaro Marco Riccardo.

NOTE - durata set: 26', 31', 30', 25'; tot: 112'.

MONINI SPOLETO - POOL LIBERTAS CANTÙ 3-0 (25-20, 25-19, 25-15)

MONINI SPOLETO: Corvetta 1, Mariano 8, Zamagni 5, Bertoli 11, Galliani 18, Van Berkel 10, Di Renzo (L), Bari (L), Agostini 0. N.E. Cubito, Segoni, Katalan, Costanzi. All. Monti.

POOL LIBERTAS CANTÙ: Piazza 0, Suraci 5, Monguzzi 4, Alexandre De Oliveira 6, Gomes Do Rego Junior 17, Robbiati 6, Olivati 0, Baratti 0, Butti (L), Cominetti 0, Danielli 1. N.E. Groppi, Frattini. All. Cominetti.

ARBITRI: Spinnicchia, Verrascina.

NOTE - durata set: 28', 29', 27'; tot: 84'.

PAG TAVIANO - GIOIELLA MICROMILK GIOIA DEL COLLE 2-3 (22-25, 25-23, 25-23, 19-25, 9-15)

PAG TAVIANO: Mariella 6, Ruiz 13, Torsello 7, Bigarelli 28, Astarita 6, Smiriglia 12, Percoco (L), Piedepalumbo 0, Barajas 4. N.E. Avelli. All. Licchelli.

GIOIELLA MICROMILK GIOIA DEL COLLE: Marchiani 2, Joventino Venceslau 19, Erati 9, Cetrullo 21, Grassano 20, Luppi 2, De Santis (L), Casulli (L), Link 1, Bernardi 0, Scopelliti 7. N.E. Anselmo, Del Vecchio. All. Spinelli.

ARBITRI: Talento, Autuori.

NOTE - durata set: 25', 30', 29', 25', 15'; tot: 124'.

I RISULTATI-

Sieco Service Ortona-Caloni Agnelli Bergamo 1-3 (18-25, 22-25, 25-22, 18-25);

Monini Spoleto-Pool Libertas Cantù 3-0 (25-20, 25-19, 25-15);

Pag Taviano-Gioiella Micromilk Gioia del Colle 2-3 (22-25, 25-23, 25-23, 19-25, 9-15);

VBC Mondovì-Club Italia Crai Roma 3-0 (25-21, 27-25, 27-25);

Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania-Centrale del Latte McDonald’s Brescia 0-3 (21-25, 22-25, 25-27);

Geosat Geovertical Lagonegro-Mosca Bruno Bolzano 3-2 (13-25, 25-21, 18-25, 25-22, 15-12)

LA CLASSIFICA-

Caloni Agnelli Bergamo 44, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 43, Centrale del Latte McDonald’s Brescia 40, Monini Spoleto 37, Gioiella Micromilk Gioia del Colle 35, Pool Libertas Cantù 32, Sieco Service Ortona 23, Pag Taviano 21, VBC Mondovì 20, Geosat Geovertical Lagonegro 18, Club Italia Crai Roma 16, Mosca Bruno Bolzano 13.

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 7 gennaio 2018, ore 16.00

Pool Libertas Cantù - VBC Mondovì (Mesiano-Gnani)

Centrale del Latte McDonald's Brescia - Geosat Geovertical Lagonegro (Carcione-Piubelli)

Caloni Agnelli Bergamo - Pag Taviano (Traversa-Jacobacci)

Domenica 7 gennaio 2018, ore 19.30

Mosca Bruno Bolzano - Monini Spoleto (Sessolo-Laghi)

Gioiella Micromilk Gioia del Colle - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania (De Sensi-Cavalieri)

Club Italia Crai Roma - Sieco Service Ortona (Marotta-Giorgianni)