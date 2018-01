Volley: A2 Maschile, si gioca la 9a di ritorno

ROMA-Turni a ripetizione anche per la Serie A2 UnipolSai che fra domani e domenica consumerà il 9° turno di ritorno in entrambi i Gironi. Nel Girone Bianco la Ceramica Scarabeo GCF Roma potrà approfittare del turno di riposo della Kemas Lamipel Santa Croce, con la quale condivide il primato. Nel Girone Blu la Caloni Agnelli Bergamo, neo capolista, difende il primato ospitando il Pag Taviano. La Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania è attesa dalla difficile trasferta di Gioia del Colle.

GIRONE BIANCO-

Videx Grottazzolina - Sigma Aversa. All’andata si sono imposti i marchigiani, ma ora devono fare i conti con gli acciacchi di Morelli e Salgado, spettatori della debacle esterna con Potenza Picena. Anche Richards, a 14 attacchi punto dai 500 in A, non è al top. Normanni reduci dal riposo e quarti a 1 punto dalla Videx. Libraro è a 7 attacchi vincenti dai 2500 in Campionato. Acqua Fonteviva Massa - GoldenPlast Potenza Picena. All’andata la matricola si è arresa in 4 set. Ultimi in classifica e condannati dalla matematica alla Pool C dopo lo stop al PalaParenti, con Silva a 15 punti dai 500 in Campionato, i toscani ospitano la GoldenPlast, settima, che il suo derby lo ha vinto esorcizzando la Videx 3-0. In campo 3 ex potentini: Biglino, Bolla e Quarta.

Emma Villas Siena - Ceramica Scarabeo GCF Roma. Gli ospiti, già ammessi alla Pool A e avanti 4 a 2 negli scontri diretti. I padroni di casa, con Nemec a 20 attacchi punto dai 1000 in Serie A, sono terzi dopo il blitz in 3 set al PalaGrotte con la Materdomini, mentre i capitolini guidano la classifica con Santa Croce dopo il 3-0 con Catania. Padura Diaz e Snippe, ex del sodalizio senese.

Messaggerie Bacco Catania - Conad Reggio Emilia.Sfida tra due team in lizza per evitare la Pool C. Sconfitti dalla capolista, gli etnei sono tornati al nono posto. Gli ospiti, vittoriosi all’andata e capaci di imporsi 3-2 in rimonta con Alessano, hanno 2 punti in più. Spampinato nel 2009 giocava coi reggiani. Benaglia a 9 attacchi punto dai 500 in Serie A.

Aurispa Alessano - Materdominivolley.it Castellana Grotte. Derby pugliese all’ottavo capitolo con la Materdomini avanti 5-2 nel bilancio dei precedenti. La squadra di casa, sesta e padrona del proprio destino, viene dalla beffa subita sul filo di lana a Reggio Emilia. Sul fronte opposto la penultima forza del torneo, battuta in casa da Siena nell’ultimo match e ferma a 14 punti. Turno di riposo per la Kemas Lamipel Santa Croce, che al momento vanta 39 punti n coabitazione con la GCF Roma , ma è seconda per il minor numero di vittorie rispetto ai laziali. Una sfumatura che non ha impedito ai “lupi” di qualificarsi in anticipo per la Pool A.

GIRONE BLU-

Pool Libertas Cantù - VBC Mondovì. Sesto incrocio tra le due squadre. Piemontesi avanti 3-2 nelle vittorie. I canturini, sesti e reduci dalla sconfitta a Spoleto, sono scivolati a -3 da Gioia del Colle. Gli ospiti, che ritrovano da rivale Mercorio (a 13 punti dai 2000 in Regular Season), hanno consolidato il nono posto col 3-0 al Club Italia. Prandi è a 1 gara dalle 200 in Campionato.

Centrale del Latte McDonald’s Brescia - Geosat Geovertical Lagonegro. En plein di vittorie dei lombardi nelle 3 sfide. Padroni di casa in ascesa grazie al blitz in 3 set nel quartier generale dell’ormai ex capolista Tuscania e con Bellei a 10 punti dai 1500 in Regular Season, ospiti decimi dopo il 3-2 contro Bolzano. In gara l’ex Fabi, che lo scorso anno militava nel roster lombardo.

Caloni Agnelli Bergamo - Pag Taviano. Dopo aver espugnato il campo salentino all’andata, gli orobici, freschi del primato con un’impresa a Ortona, vogliono ripetersi di fronte al proprio pubblico per mantenere la vetta in vista della volata. La neopromossa ha venduto cara la pelle in casa nel derby perso 3-2 con Gioia del Colle e ha così scongiurato l’aggancio di Mondovì.

Mosca Bruno Bolzano - Monini Spoleto. Il primo faccia a faccia è andato agli umbri al PalaRota. I padroni di casa, ultimi e reduci da una chance esterna sprecata a Lauria, schierano Giannotti, prelevato a fine 2017 da Spoleto. Il nuovo coach Luca Monti, in attesa di far esordire Raic, ha battuto 3-0 Cantù. Bertoli a 5 punti dai 1500 in Serie A e Mariano a 2 punti dai 1000 in Serie A.

Gioiella Micromilk Gioia del Colle - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania. L’unico precedente si è chiuso col successo dei viterbesi, caduti in casa mercoledì con Brescia. Uno stop costato il primato. I pugliesi, con Joventino a 5 punti dai 1000 in Regular Season e Luppi a 6 attacchi vincenti dai 1000 in Campionato, sono quinti, a caccia della Pool A, e viaggiano sulle ali dell’entusiasmo per il blitz nel derby. Buzzelli a 13 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season.

Club Italia Crai Roma - Sieco Service Ortona. La battuta d’arresto in Piemonte al culmine di 3 set combattuti e il penultimo posto non cancellano i progressi degli azzurrini, che cercano il primo successo al sesto tentativo contro i rivali abruzzesi, reduci dalla sconfitta subita in 4 set tra le mura amiche contro Bergamo. Tartaglione a 11 attacchi vincenti dai 1000 in Regular Season.

PROGRAMMA E ARBITRI 9a GIORNATA DI RITORNO GIRONE BIANCO-

Sabato 6 gennaio 2018, ore 18.00

Videx Grottazzolina - Sigma Aversa (Moratti-Mattei)

Domenica 7 gennaio 2018, ore 16.00

Acqua Fonteviva Massa - GoldenPlast Potenza Picena (Pozzi-Pristerà)

Domenica 7 gennaio 2018, ore 18.00

Emma Villas Siena - Ceramica Scarabeo GCF Roma (Curto-Cerra)

Messaggerie Bacco Catania - Conad Reggio Emilia (Bassan-Guarneri)

Domenica 7 gennaio 2018, ore 19.30

Aurispa Alessano - Materdominivolley.it Castellana Grotte (Scarfò-Nicolazzo)

Riposa : Kemas Lamipel Santa Croce

LA CLASSIFICA-

Ceramica Scarabeo GCF Roma 39, Kemas Lamipel Santa Croce 39, Emma Villas Siena 33, Videx Grottazzolina 30, Sigma Aversa 29, Aurispa Alessano 25, GoldenPlast Potenza Picena 23, Conad Reggio Emilia 23, Messaggerie Bacco Catania 21, Materdominivolley.it Castellana Grotte 14, Acqua Fonteviva Massa 9.

1 incontro in più: Kemas Lamipel Santa Croce, Conad Reggio Emilia, Messaggerie Bacco Catania.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA DI RITORNO GIRONE BLU-

Domenica 7 gennaio 2018, ore 16.00

Pool Libertas Cantù - VBC Mondovì (Mesiano-Gnani)

Centrale del Latte McDonald's Brescia - Geosat Geovertical Lagonegro (Carcione-Piubelli)

Caloni Agnelli Bergamo - Pag Taviano (Traversa-Jacobacci)

Domenica 7 gennaio 2018, ore 19.30

Mosca Bruno Bolzano - Monini Spoleto (Sessolo-Laghi)

Gioiella Micromilk Gioia del Colle - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania (De Sensi-Cavalieri)

Club Italia Crai Roma - Sieco Service Ortona (Marotta-Giorgianni)

LA CLASSIFICA-

Caloni Agnelli Bergamo 44, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 43, Centrale del Latte McDonald’s Brescia 40, Monini Spoleto 37, Gioiella Micromilk Gioia del Colle 35, Pool Libertas Cantù 32, Sieco Service Ortona 23, Pag Taviano 21, VBC Mondovì 20, Geosat Geovertical Lagonegro 18, Club Italia Crai Roma 16, Mosca Bruno Bolzano 13.