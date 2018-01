Volley: A2 Maschile, Girone Bianco: Roma è di nuovo sola in testa

Ferma Santa Croce, che ha osservato il turno di riposo, la squadra di Spanakis porta via due punti da Siena e vola al comando. Successi anche per Alessano, Catania e Potenza Picena twitta

ROMA- Nella 9a giornata di ritorno forse la Ceramica Scarabeo GCF Roma compie il passo decisivo verso il primo posto finale nella Regular Season. Vincendo a Siena al tie break, ed approfittando del turno di riposo della Kemas Lamipel Santa Croce, la formazione di Spanakis ha tracciato un solco di due punti nei confronti dei toscani che ora potranno difendere nelle ultime due giornate di campionato.

La gara con l’Emma Villas ha risposto alle attese del pubblico regalando emozioni e colpi di scena con i laziali che si sono portati avanti due set, ma poi sono stati rimontati dall’orgogliosa formazione di Cichello che ha fatto di tutto per evitare la sconfitta. Ci ha pensato l’ex Padura Diaz a fare la differenza, soprattutto nel quinto e decisivo set, realizzando 31 che hanno spento le resistenze dei senesi. Dall’altra parte della rete Boswinkel ne ha messi a segno 29, dimostrando di essere ormai un punto di riferimento per la formazione di Cichello .

L’Aurispa Alessano vince il derby di Puglia con Materdominivolley.It Castellana Grotte grazie soprattutto a Lipinski e Culafic, 13 punti a testa, i quali hanno fatto la differenza fra le due squadre

La Goldenplast Potenza Picena fatica e non poco per spegnere la voglia dell’Acqua Fonteviva Massa di tornare al successo. La sfida si allunga fino tie break, dopo due ore di equilibrio e di lotta palla su palla. La squadra di Di Pinto alla fine si impone in volata grazie ai 17 punti di Marinelli e ai 14 di Bucciarelli. Per i toscani è Calarco con 19 punti è il più positivo.

Successo al quinto set anche per le Messaggerie Bacco Catania che davanti al pubblico amico riesce a superare in rimonta la Conad Reggio Emilia. Per i siciliani Bonacic realizza 24 punti mentre De Santis ne marca 19 punti. Sono loro che hanno preso per mano la squadra di Rigano fino alla vittoria. La squadra di Held si arrende nonostante abbia mandato quattro uomini in doppia cifra.

I TABELLINI-

ACQUA FONTEVIVA MASSA - GOLDENPLAST POTENZA PICENA 2-3 (25-22, 20-25, 23-25, 25-21, 13-15)

ACQUA FONTEVIVA MASSA: Leoni 3, Calarco 19, Quarta 13, Cuk 16, Silva 9, Biglino 12, Briata (L), Nannini 0, Bernieri Di Lucca 0, Bortolini (L), De Marchi 4, Bolla 1. N.E. Briglia. All. Mosca.

GOLDENPLAST POTENZA PICENA: Monopoli 2, Cristofaletti 11, Maccarone 7, Bisi 7, Marinelli 17, Bucciarelli 14, Bianchini (L), Toscani (L), Larizza 4, D'Amico (L), Romanò 17, Di Silvestre 0. N.E. Lavanga. All. Di Pinto.

ARBITRI: Pozzi, Pristera'.

NOTE - durata set: 27', 24', 31', 30', 18'; tot: 130'.

MESSAGGERIE BACCO CATANIA - CONAD REGGIO EMILIA 3-2 (25-27, 25-19, 17-25, 25-21, 16-14)

MESSAGGERIE BACCO CATANIA: Finoli 8, Bonacic 24, Razzetto 5, De Santis 19, Sideri 15, Pizzichini 5, Spampinato (L), Tulone 0, Pricoco (L), Chillemi 1, Zanette Mugnaini 0. N.E. Reina, Torre. All. Rigano.

CONAD REGGIO EMILIA: Iglesias 2, Ippolito 14, Sesto 10, Cester 8, Bellini 17, Bortolozzo 6, Morgese (L), Held 1, Koraimann 17, Bonante 0. N.E. All. Held.

ARBITRI: Bassan, Guarneri.

NOTE - durata set: 30', 27', 23', 26', 21'; tot: 127'.

EMMA VILLAS SIENA - CERAMICA SCARABEO GCF ROMA 2-3 (23-25, 22-25, 25-16, 26-24, 10-15)

EMMA VILLAS SIENA: Fabroni 2, Vedovotto 18, Bargi 4, Boswinkel 29, Fedrizzi 4, Braga 2, Melo 11, Pochini (L), Giovi (L), Di Tommaso 2, Spadavecchia 10. N.E. Graziani. All. Cichello.

CERAMICA SCARABEO GCF ROMA: Zoppellari 1, Tiozzo 13, Pollock 12, Padura Diaz 31, Snippe 18, Franceschini 6, Saturnino (L), Sacripanti 0, Romiti (L), Valenti 0, Fantini 0, Losco 3, Rau 0. N.E. Mancini. All. Spanakis.

ARBITRI: Curto, Cerra.

NOTE - durata set: 28', 30', 24', 32', 19'; tot: 133'.

AURISPA ALESSANO - MATERDOMINIVOLLEY.IT CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-23, 25-22, 25-16)

AURISPA ALESSANO: Alberini 2, Lipinski 13, Usai 7, Culafic 13, Lazzaretto 7, Tomassetti 5, Morciano (L), Cordano 0, Loglisci 0, Bisci (L), Lugli 0. N.E. Peluso. All. Tofoli.

MATERDOMINIVOLLEY.IT CASTELLANA GROTTE: Marsili 1, Fiore 11, Gargiulo 7, Gradi 10, Lavia 6, Garofolo 4, Di Carlo (L), Patriarca (L), Pilotto 0, Battista (L), Primavera 0, Saibene 1, Chadtchyn 0. N.E. Manginelli. All. Castellano.

ARBITRI: Scarfò, Nicolazzo.

NOTE - durata set: 26', 32', 24'; tot: 82'

I RISULTATI-

Emma Villas Siena-Ceramica Scarabeo GCF Roma 2-3 (23-25, 22-25, 25-16, 26-24, 10-15);

Messaggerie Bacco Catania-Conad Reggio Emilia 3-2 (25-27, 25-19, 17-25, 25-21, 16-14);

Videx Grottazzolina-Sigma Aversa 3-2 (25-17, 25-17, 22-25, 12-25, 15-11) Giocata ieri;

Acqua Fonteviva Massa-GoldenPlast Potenza Picena 2-3 (25-22, 20-25, 23-25, 25-21, 13-15);

Aurispa Alessano-Materdominivolley.it Castellana Grotte 3-0 (25-23, 25-22, 25-16).

Riposa: Kemas Lamipel Santa Croce

LA CLASSIFICA-

Ceramica Scarabeo GCF Roma 41, Kemas Lamipel Santa Croce 39, Emma Villas Siena 34, Videx Grottazzolina 32, Sigma Aversa 30, Aurispa Alessano 28, GoldenPlast Potenza Picena 25, Conad Reggio Emilia 24, Messaggerie Bacco Catania 23, Materdominivolley.it Castellana Grotte 14, Acqua Fonteviva Massa 10.

Un incontro in più: Conad Reggio Emilia, Messaggerie Bacco Catania.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 13 gennaio 2018, ore 20.30

Conad Reggio Emilia – Emma Villas Siena

Domenica 14 gennaio 2018, ore 16.00

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Videx Grottazzolina

Domenica 14 gennaio 2018, ore 18.00

Kemas Lamipel Santa Croce – Sigma Aversa

Domenica 14 gennaio 2018, ore 19.30

Ceramica Scarabeo GCF Roma – Acqua Fonteviva Massa

