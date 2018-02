Volley: A2 Maschile, da domani le partite della seconda fase

Le squadre, suddivise in Pool A, Pool B e Pool C, lotteranno per l'unica promozione in Superlega e per evitare la retrocessione in serie B twitta

ROMA-È tutto pronto per la seconda fase della Regular Season di Serie A2 Unipolsai. La due giorni della Del Monte® Coppa Italia ha fatto da spartiacque tra la chiusura dei Gironi e l’avvio delle tre Pool.

POOL A-

Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania - Ceramica Scarabeo GCF Roma. Dalla festa per l’impresa nella Del Monte® Coppa Italia Serie A2, con vittoria del team capitolino su Bergamo, al derby laziale che finora ha visto esultare Tuscania 4 volte su 5. La capolista della Pool A fa visita alla quarta del gruppo. Festi è a soli 5 punti dai 500. Padura Diaz a 28 punti dai 3000 in Serie A.

Centrale del Latte McDonald's Brescia - Kemas Lamipel Santa Croce. Primo confronto tra lombardi e toscani, mentre Tiberti sfida il suo passato, visto che nel 2004 militava con i “lupi”. Brescia, che ha presentato la nuova maglia del libero, è sesta, mentre i pisani, che in settimana si sono allenati con il Club Italia, occupano il terzo posto con 5 punti di vantaggio in classifica. Taliani è a 1 gara dalle 100 in Serie A, Benaglia a 2 attacchi punto dai 500 in Campionato.

Monini Spoleto - Emma Villas Siena. Separati da un punto, umbri e toscani sono rispettivamente settimi e quinti nella Pool A. Nei sei precedenti la Monini Spoleto, che ritrova gli ex Bargi e Giovi, si è imposta quattro volte. Gli oleari sono reduci dal test con Ravenna e attendono il record i Bertoli, a 22 punti dai 1500 in Campionato. Nel roster senese gara n. 200 in Regular Season per Vedovotto.

Caloni Agnelli Bergamo - Videx Grottazzolina. Il tecnico Gianluca Graziosi, reduce dalla terza delusione in Finale di Coppa, è chiamato al reset prima di ospitare un team delle sue Marche. Con la Videx 2 vittorie e 1 stop per gli orobici, secondi a 1 punto dalla vetta, con Hoogendoorn a 14 attacchi punto dai 1500 in Serie A alla vigilia del match con l’ultima della classe, che ha battuto 3-2 Potenza Picena in allenamento. Morelli a 4 attacchi punto dai 2000 in Serie A.

POOL B-

Pool Libertas Cantù - Aurispa Alessano. Sei precedenti in Serie A2 con i canturini in grado di vincere 4 volte. Il confronto tra lombardi e salentini vede anche affrontarsi due ex incrociati: Piazza, che nel 2015 alzava per Alessano, e Cordano, che lo scorso anno palleggiava per Cantù. Pugliesi terzi a 11 punti, sodalizio lombardo quarto in classifica con una lunghezza di ritardo. Sieco Service Ortona - Sigma Aversa. Un successo a testa nei due precedenti in Serie A2 UnipolSai. Quinto in classifica con 9 punti dopo la prima fase della Regular Season, il gruppo di Nunzio Lanci accoglie la seconda forza della classifica, il team normanno che è a quota 13. Libraro a 4 attacchi vincenti dai 2500 in Campionato.

VBC Mondovì - GoldenPlast Potenza Picena. I marchigiani hanno vinto i due precedenti. Il Club monregalese, che schiera Paoletti, a 28 punti dai 2500 in Campionato, e l’ex potentino Mercorio, alla gara n. 200 in Regular Season, vuole lasciare l’ultimo posto. I biancazzurri, reduci dal successo nel triangolare di Pineto, sono terz’ultimi. Gettone n. 100 in Campionato per Toscani.

Gioiella Micromilk Gioia del Colle - Conad Reggio Emilia. Sfida amarcord al PalaCapurso. Nel roster pugliese giocano quattro atleti che hanno inciso negli ultimi anni a Reggio Emilia: Cetrullo, Marchiani, Grassano e la bandiera Luppi (6 attacchi vincenti ai 1000 in Campionato). La squadra di casa esordisce da prima in classifica, gli emiliani cominciano la seconda fase nelle retrovie.

POOL C-

Pag Taviano - Messaggerie Bacco Catania. Un derby del sud che anima per la prima volta il calendario di A2. I salentini, che ritrovano da avversario Zanette Mugnaini, nel biennio 2006 e 2007 a Taviano, comandano la Pool C con 15 punti, mentre gli etnei sono terz’ultimi a quota 6. A caricare l’ambiente, tra gli isolani, la convocazione di Chillemi per lo stage della Nazionale U20.

Geosat Geovertical Lagonegro - Materdominivolley.it Castellana Grotte. Derby del sud vinto dai lucani in entrambi i precedenti. Si tratta di uno scontro diretto perché entrambe le squadre hanno ereditato 9 punti dai rispettivi gironi e sono precedute in classifica solamente da Taviano. Il Club pugliese ritrova da avversario Giosa, che nel biennio nel 2014-2015 militava a Castellana.

Mosca Bruno Bolzano – Acqua Fonteviva Massa. Confronto inedito in Serie A2 UnipolSai tra le ultime due squadre della Pool C. I padroni di casa sono sesti a 4 punti, gli ospiti settimi a 3. Reduci da una prima parte di Regular Season deludente, i due sestetti mirano a un buon avvio per scongiurare la retrocessione diretta in B. Silva a 24 punti dai 500 in Regular Season. A Massa esordisce il nuovo straniero, il palleggiatore ucraino Dolgopolov.

Turno di riposo per il Club Italia Crai Roma, che ha chiuso il Girone Blu con 6 vittorie nelle ultime 9 gare sfiorando l’approdo nella Pool B. Il team federale ha portato 8 punti nella “Pool Play Out” e occupa il quarto posto.

PROGRAMMA E ARBITRI 1a GIORNATA DI ANDATA POOL A-

Domenica 4 febbraio 2018, ore 16.00

Monini Spoleto - Emma Villas Siena (Talento-Piperata)

Domenica 4 febbraio 2018, ore 18.00

Centrale del Latte McDonald's Brescia - Kemas Lamipel Santa Croce (De Simeis-Giardini)

Domenica 4 febbraio 2018, ore 19.30

Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania - Ceramica Scarabeo GCF Roma (Merli-Brancati)

Caloni Agnelli Bergamo - Videx Grottazzolina (Pozzi-Spinnicchia)

LA CLASSIFICA-

Ceramica Scarabeo GCF Roma 13, Caloni Agnelli Bergamo 12, Kemas Lamipel Santa Croce 12, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 11, Emma Villas Siena 7, Centrale del Latte McDonald’s Brescia 7, Monini Spoleto 6, Videx Grottazzolina 4

PROGRAMMA E ARBITRI 1a giornata DI ANDATA POOL B

Sabato 3 febbraio 2018, ore 18.00

Gioiella Micromilk Gioia del Colle - Conad Reggio Emilia (Carcione-Prati)

Domenica 4 febbraio 2018, ore 16.00

Pool Libertas Cantù - Aurispa Alessano (Pristerà-Rossi)

Domenica 4 febbraio 2018, ore 18.00

VBC Mondovì - GoldenPlast Potenza Picena (Marotta-Pecoraro)

Domenica 4 febbraio 2018, ore 19.30

Sieco Service Ortona - Sigma Aversa (Laghi-Bellini)

LA CLASSIFICA-

Gioiella Micromilk Gioia del Colle 14, Sigma Aversa 13, Aurispa Alessano 11, Pool Libertas Cantù 10, Sieco Service Ortona 9, GoldenPlast Potenza Picena 6, Conad Reggio Emilia 6, VBC Mondovì 3

PROGRAMMA E ARBITRI 1a GIORNATA DI ANDATA POOL C-

Sabato 3 febbraio 2018, ore 18.30

Geosat Geovertical Lagonegro - Materdominivolley.it Castellana Grotte (Somansino-Rossetti)

Sabato 3 febbraio 2018, ore 20.30

Pag Taviano - Messaggerie Bacco Catania (Nicolazzo-De Sensi)

Domenica 4 febbraio 2018, ore 16.00

Mosca Bruno Bolzano - Acqua Fonteviva Massa (Luciani-Mattei)

Riposa: Club Italia Crai Roma

LA CLASSIFICA-

Pag Taviano 15, Materdominivolley.it Castellana Grotte 9, Geosat Geovertical Lagonegro 9, Club Italia Crai Roma 8, Messaggerie Bacco Catania 6, Mosca Bruno Bolzano 4, Acqua Fonteviva Massa 3