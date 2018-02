Volley: A2 Maschile, terza giornata della seconda fase, Roma rischia a Spoleto

ROMA- Sempre più avvincente il campionato di A2 Maschile, giunto alla terza giornata della seconda fase.

Nella Pool A, dove sono raggruppate le squadre migliori dopo la prima fase la Ceramica Scarabeo GCF Roma, salita a +2 su Bergamo, è attesa dalla difficile trasferta di Spoleto mentre la Caloni ospita un'agguerrita Kemas Lamipel Santa Croce. La Pool B parla pugliese con Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Aurispa Alessano in testa a 17 punti. “Tacco d’Italia” in evidenza anche nella Pool C: Pag Taviano in vetta a + 5 su Materdominivolley.it Castellana Grotte e Geosat Geovertical Lagonegro.

Pool A-

Monini Spoleto – Ceramica Scarabeo GCF Roma. Una vittoria per parte nei 2 incroci. Il collettivo umbro, penultimo a 7 punti, con Zamagni a una gara dalle 200 in Serie A e Bertoli a 4 punti dai 1500 in Campionato, ha sfiorato l’impresa a Santa Croce, ma ha raccolto un solo punto. La capolista, che arriva al PalaRota con l’ex libero spoletino Romiti, arrivato alla partita n. 300 in Serie A, ha battuto Brescia 3-1 salendo a 19 punti. Gara n. 100 in Campionato per Tiozzo.

Caloni Agnelli Bergamo - Kemas Lamipel Santa Croce. Per gli orobici ancora una toscana. I bergamaschi, secondi a 17 punti, sono reduci dalla decima vittoria di fila in Campionato, il 3-2 esterno con Siena dopo una maratona di quasi 3 ore. I “lupi”, a 14 punti come Tuscania, hanno vinto 7 precedenti su 10. Il Club conciario ha arginato la rimonta di Spoleto imponendosi 3-2.

Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania - Emma Villas Siena. Nona sfida in Serie A: viterbesi avanti 5 a 3 nei match contro il sestetto toscano. La Maury’s è terza a 14 punti a braccetto con Santa Croce grazie al successo esterno per 3-1 al PalaGrotta contro la Videx, mentre Siena, quinta a 11 punti, deve smaltire le tossine dopo il rocambolesco tie break perso con Bergamo.

Centrale del Latte McDonald's Brescia - Videx Grottazzolina. In campo al Pala San Filippo la sesta contro l’ultima della classe. Entrambe le squadre vogliono tornare al successo. Nei due precedenti i marchigiani non sono riusciti a imporsi. Dopo il buon impatto nella Pool A, il team bresciano ha pagato il conto in casa della capolista, mentre la Videx è rimasta ancora a secco.

Pool B-

VBC Mondovì - Aurispa Alessano. Un successo per parte nei due precedenti in Serie A. E’ una sfida testa-coda che conta molto. Nonostante il punto stappato dai piemontesi ad Aversa, il VBC è ultimo a quota 7, mentre i salentini, che ritrovano da rivale l’ex Borgogno, hanno agganciato la capolista Gioia grazie al 3-0 casalingo con Ortona, ma sono secondi per numero di vittorie.

Gioiella Micromilk Gioia del Colle – Sigma Aversa. Faccia a faccia inedito per uno scontro da piani alti. La capolista Gioia, caduta in 4 set a Potenza Picena complice un avvio diesel, è stata raggiunta a 17 punti da Alessano e ha un vantaggio di 2 lunghezze sui normanni, che nell’anticipo in casa del 7 febbraio, dopo aver recuperato Libraro in extremis, hanno domato 3-2 Mondovì.

Pool Libertas Cantù – GoldenPlast Potenza Picena. Il decimo capitolo della sfida tra le due squadre è uno “scontro salvezza”. Nei precedenti la formazione lombarda ha esultato 6 volte, 3 i successi dei marchigiani. Lo stop del Pool Libertas a Reggio Emilia ha bloccato i canturini al quinto posto con 10 punti, uno in più dei biancazzurri, sesti grazie all’exploit interno con Gioia.

Sieco Service Ortona - Conad Reggio Emilia. Parità negli 8 precedenti. Gli abruzzesi, con Ottaviani a 19 punti dai 1000 in Serie A e Menicali a 1 gara dalle 100 in Regular Season, ma tornati a mani vuote da Tricase, sono quarti in corsa per i Play Off, ma rischiano di lottare per la salvezza in caso di stop con l’ex Sesto. A 9 punti come Potenza Picena, ma settimi per quoziente set, i reggiani hanno battuto 3-0 Cantù. Bellini a 1 gara dalle 100 in Serie A e in Campionato.

Pool C-

Mosca Bruno Bolzano - Messaggerie Bacco Catania. Penultima e terz’ultima della Pool C a confronto per una sfida inedita in Serie A. Gli altoatesini sono rimasti a 7 punti dopo la sconfitta con il massimo scarto al PalaGrotte, mentre gli etnei, forti del 3-1 casalingo con Lagonegro, hanno raggiunto i 10 punti in classifica e vorrebbero ipotecare i Play Out con un successo netto.

Club Italia Crai Roma - Materdominivolley.it Castellana Grotte. Quattro precedenti con due vittorie per parte. Il Club Italia, che ritrova da rivale l’ex azzurrino Garofolo, ha 1 punto in meno dei pugliesi, ma il 3-0 a La Spezia è valso il quarto posto con 11 punti. Affermazione netta per la Materdomini con Bolzano e secondo posto a meno 5 dalla vetta con 12 punti come Lagonegro.

Pag Taviano – Acqua Fonteviva Massa. Prima sfida tra le matricole. La formazione di casa, in vetta e con Mariella al centesimo gettone in Serie A, è reduce dal riposo. Situazione difficile per il fanalino di coda Massa. Dopo gli stop netti con Bolzano e Club Italia, gli infortuni di Calarco e Leoni, anche l’ultimo arrivato Dolgopolov è indisponibile e non si conoscono i tempi di recupero.

Turno di riposo per la Geosat Geovertical Lagonegro, caduta in 4 set al PalaCatania, ma ancora sul podio della Pool C con 12 punti come la Materdomini, anche se terza in classifica per un peggior quoziente set.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DI ANDATA DELLA POOL A-

Sabato 17 febbraio 2018, ore 19.30

Caloni Agnelli Bergamo - Kemas Lamipel Santa Croce (Pecoraro-Vecchione)

Domenica 18 febbraio 2018, ore 18.00

Monini Spoleto - Ceramica Scarabeo GCF Roma (Cavalieri-Giorgianni)

Domenica 18 febbraio 2018, ore 19.30

Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania - Emma Villas Siena (Oranelli-Somansino)

Lunedì 19 febbraio 2018, ore 20.30

Centrale del Latte McDonald's Brescia - Videx Grottazzolina (Cecconato-Curto)

LA CLASSIFICA DELLA POOL A-

Ceramica Scarabeo GCF Roma 19, Caloni Agnelli Bergamo 17, Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania 14, Kemas Lamipel Santa Croce 14, Emma Villas Siena 11, Centrale del Latte McDonald's Brescia 10, Monini Spoleto 7, Videx Grottazzolina 4

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DI ANDATA DELLA POOL B-

Sabato 17 febbraio 2018, ore 20.30

VBC Mondovì - Aurispa Alessano (Scarfò-De Sensi)

Domenica 18 febbraio 2018, ore 16.00

Gioiella Micromilk Gioia del Colle - Sigma Aversa (Santoro-Pristerà)

Sieco Service Ortona - Conad Reggio Emilia (Di Blasi-Merli)

Domenica 18 febbraio 2018, ore 18.00

Pool Libertas Cantù - GoldenPlast Potenza Picena (Caretti-Guarneri)

LA CLASSIFICA DELLA POOL B-

Gioiella Micromilk Gioia del Colle 17, Aurispa Alessano 17, Sigma Aversa 15, Sieco Service Ortona 12, Pool Libertas Cantù 10, GoldenPlast Potenza Picena 9, Conad Reggio Emilia 9, VBC Mondovì 7

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DI ANDATA DELLA POOL C-

Sabato 17 febbraio 2018, ore 18.00

Mosca Bruno Bolzano - Messaggerie Bacco Catania (Mesiano-Giardini)

Sabato 17 febbraio 2018, ore 20.30

Club Italia Crai Roma - Materdominivolley.it Castellana Grotte (Dell’Orso-Toni)

Domenica 18 febbraio 2018, ore 19.30

Pag Taviano - Acqua Fonteviva Massa (Serafin-Piperata)

Riposa: Geosat Geovertical Lagonegro

LA CLASSIFICA DELLA POOL C-

Pag Taviano 17, Materdominivolley.it Castellana Grotte 12, Geosat Geovertical Lagonegro 12, Club Italia Crai Roma 11, Messaggerie Bacco Catania 10, Mosca Bruno Bolzano 7, Acqua Fonteviva Massa 3

1 incontro in più: Pag Taviano, Club Italia Crai Roma

2 incontri in più: Geosat Geovertical Lagonegro, Mosca Bruno Bolzano