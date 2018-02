Volley: A2 Maschile, Pool C, Massa batte anche Lagonegro e lascia l'ultimo posto

LA SPEZIA- L'Acqua Fonteviva Massa sembra averci preso gusto, dopo il successo clamoroso di una settimana fa sul campo di Taviano, stasera ha battuto al tie break la Geosat Lagonegro conquistando due punti che le permettono di lasciare l'ultimo posto della classifica e di tornare a sperare concretamente nella salvezza. La squadra di Mosca è scesa in campo determinata e lucida come non si vedeva da tempo. Non ha anestetizzato del tutto la propria tendenza all’errore la Fonteviva ma certo quella vista in campo a Taviano e questa sera è tutt’altra squadra. Ha vinto Massa e adesso la salvezza torna una speranza concreta. Impossibile fare una classifica di merito tra i giocatori casa ma certo meritano una menzione Giacomo Leoni e Simone Calarco che, tornati in campo dopo un lungo stop, hanno dato un enorme contributo al successo della loro squadra.

LA CRONACA DEL MATCH-

Mosca schiera Massa in formazione tipo con Masini e Cuk in diagonale, Quarta e Biglino al centro, Bolla e Silva di banda, Bortolini e Briata a spartirsi il lavoro di seconda linea. Ospiti invece che schierano Kindgard in diagonale con Milushev, Fabi e Giosa al centro, Holt e Boscaini di banda e Fortunato libero. Inizio subito complicato in ricezione per Massa che sul servizio di Kindgard andava sotto 0-4. Un break importante che Lagonegro consolidava con gli attacchi di Holt (3-8). Massa che non trovava uscite offensive accettabili se non quella di Cuk e che quindi durava fatica a rimanere in scia (5-11). Mosca al tempo ma Fonteviva che non arrivava a muro ed attaccava pochissimo al centro. Ospiti sul 10-17 e poi sul 10-19 con ace di Milushev. Mosca mandava in campo Calarco e Leoni. Massa provava a chiudere il set in crescendo e ci riusciva. Bolla al servizio e Cuk a muro valevano il 18-22 ed il primo tempo di coach Falabella. Biglino ed ancora Cuk, questa volta al servizio portavano la Fonteviva al meno 2 (22-24). Qui però chiudeva Lagonegro.

2° set: nel secondo parziale inizio molto equilibrato con Lagonegro a cercare il break (4-6) ma Fonteviva a reagire (6-6) ed a tentare la fuga (10-7). Un break importante perché le due squadre da quel momento giocavano una buonissima pallavolo offensiva lasciando poco a muro e difesa avversarie. Massa quindi a mantenere il vantaggio guadagnato sul servizio di Leoni. Fonteviva che sembrava un’altra squadra rispetto a quella fallosa e insicura di inizio gara e che trovava il nuovo allungo, quello decisivo sul 18-14, sfruttando tra l’altro una doppia di Holt. Cambio di diagonale per gli ospiti con gli ingressi di Leone e Roberti. Massa che strappava sul 22-14. Dentro anche Maiorana. Finale senza storia;

3° set: buon inizio di set da parte della Fonteviva (2-0 e 9-6) con due ace di Bolla. Tempo chiamato da coach Falabella ed al ritorno in campo terzo ace Bolla (10-6). Reazione ospite (10-8) che veniva stoppata da un’Acqua Fonteviva indemoniata e che tornava subito sul più quattro (14-10). Sul 17-12 con pipe e diagonale strettissimo di Bolla tempo Falabella. Alla ripresa Biglino all’ace fortunato e quindi sul 19-14. Qui però Massa accusava un passaggio a vuoto e Lagonegro era bravissima ad approfittarne con Leone in campo (19-16). Tempo Mosca. Al ritorno in campo ancora qualche ingenuità Massa e Lagonegro a recuperare fino al meno uno (19-18). L’errore al servizio di Leone, l’ace di Bolla e l’attacco di Cuk regalavano alla Fonteviva il 22-19. Il muro su Holt, oggetto di check il punto 24. Chiudeva il mani e fuori di Calarco;

4° set: inizio forte degli ospiti (1-5) con Massa quasi a riprendere fiato. Tanti errori però in questa fase di gioco e Massa a recuperare (5-6). Lagonegro comunque sempre avanti in questa fase di gioco (7-9 e 10-13). Ospiti che salivano sull’11-14 prima di subire il ritorno dei ragazzi di casa che con Cuk e qualche errore di Lagonegro trovava il 16-15. Recupero ospite (17-18) e controsorpasso Massa con Biglino (19-18). Fonteviva brava ad arrampicarsi sul 21-20 ma meno brava a sbagliare un servizio ed un attacco (21-22). Cuk per la parità e Milushev per il 22-23. Tempo Mosca. Bolla per il 23-23. Ancora l’opposto bulgaro ed un errore di Bolla portavano tutti al tie break;

5: set: inizio lento di Massa che concedeva agli ospiti un vantaggio importante grazie a Holt (2-5). Qui Simone Calarco andava al servizio e con due ace dava il là alla rimonta Fonteviva. Massa che strappava sull’8-5 e che dopo il cambio campo allungava sul 10-5 con un parziale di 8-0. Videochek per togliere dal servizio il numero nove di Mosca. Breal Lagonegro (10-7) e tempo Fonteviva. Al ritorno in campo ospiti sul meno due (10-8). Due murate di Quarta su Milushev per il 14-9. Chiusura a 11.

IL TABELLINO-

ACQUA FONTEVIVA MASSA - GEOSAT GEOVERTICAL LAGONEGRO 3-2 (22-25, 25-16, 25-20, 23-25, 15-11)

ACQUA FONTEVIVA Massa: Masini 0, Bolla 26, Quarta 16, Cuk 25, Silva 1, Biglino 12, Briata (L), Leoni 0, Bortolini (L), Calarco 11, Bernieri Di Lucca 0, Nannini 0. N.E. Briglia. All. Mosca.

GEOSAT GEOVERTICAL LAGONEGRO: Kindgard 1, Boscaini 8, Giosa 9, Milushev 19, Holt 23, Copelli 9, Maiorana (L), Porcelli (L), Sardanelli (L), Fortunato (L), Roberti 1, Leone 1. N.E. Amouah, Fabi, Ribezzo. All. Falabella.

ARBITRI: Spinnicchia, Zingaro.

NOTE - durata set: 27', 21', 29', 30', 18'; tot: 125'.

LA CLASSIFICA-

Pag Taviano 17, Materdominivolley.it Castellana Grotte 15, Messaggerie Bacco Catania 13, Geosat Geovertical Lagonegro 13, Club Italia Crai Roma 11, Acqua Fonteviva Massa 8, Mosca Bruno Bolzano 7.

1 Incontro in meno: Materdominivolley.it Castellana Grotte, Messaggerie Bacco Catania; 1 Incontro in più: Geosat Geovertical Lagonegro, Mosca Bruno Bolzano;