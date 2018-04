Volley: A2 Maschile, Mario Ferraro da Castellana Grotte a Santa Croce

SANTA CROCE (PISA)-Primo importante acquisto per la Kemas Lamipel Santa Croce che, dopo l'uscita prematura dai Play Off Promozione, sta lavorando per allestire una formazione competitiva in vista del prossimo campionato. Dopo la conferma del tecnico Michele Totire è arrivato l'annuncio, da parte del vice presidente Alberto Lami, dell'arrivo nella città toscana di Mario Ferraro, centrale proveniente dalla BCC Castellana Grotte.

Ferraro ha 30 anni, è alto metri 1,98 e vanta un curriculum di tutto rispetto.

Il giocatore palermitano, nato a Petralia Sottana, è cresciuto nelle file dei Diavoli Rossi di Nicosia ed in seguito ha militato in sodalizi di B1 ed A2, affermandosi definitivamente nelle file gialloblù della New Mater, dando vita alla scalata dalla B1 alla massima serie.

Nella stagione 2016-17 Ferraro ha affrontato i “Lupi” da avversario proprio nella formazione allenata da Pino Lorizio.

Ma anche nel campionato di B1 2013-14, Ferraro aveva avuto modo di battersi contro i biancorossi, militando nelle file sarde dell’Olimpia Sant’Antioco.

LE PAROLE DI MARIO FERRARO-

« Sono molto felice ed entusiasta di far parte di questa società: seria ed ambiziosa, che fin da subito ha mostrato interesse nei miei confronti .

Dopo tre anni, di cui uno in SuperLega, trascorsi alla BCC Castellana Grotte sentivo il bisogno di cambiare e di poter continuare a crescere e migliorare lavorando con un allenatore come Totire.

Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere questa nuova città ed i suoi tifosi che so, essere molto calorosi e fiduciosi.

Il loro affetto sicuramente mi farà sentire subito a mio agio, sperando che sia un anno ricco di soddisfazioni e di vittorie ».