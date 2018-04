Volley: A2 Maschile, Siena-Spoleto al primo round per la Superlega

SIENA- La stagione di A2 Maschile è arrivato all'atto conclusivo.

La stagione di A2 Maschile è arrivato all'atto conclusivo. Emma Villas Siena e Monini Spoleto da domani, alle ore 19.00, inizieranno la Serie di cinque partite che porterà, la squadra che saprà vincere almeno tre sfide, alla promozione in Superlega.

La rinascita di Emma Villas Siena e Monini Spoleto, che sia in Regular Season che nella Pool A avevano avuto diversi problemi di rendimento, è passata per il mercato: rivoluzioni in panchina con l’arrivo dei coach Cichello e Monti, ma anche in campo con l’innesto dei bomber Van Dijk e Raic. Martedì 1 maggio alle 19.00 il primo atto.

Emma Villas Siena – Monini Spoleto- Bastano i numeri per rendere ancor più appetibile alla vigilia una serie che promette scintille. Sono 8 i precedenti scontri diretti tra le aspiranti al salto in SuperLega. Il bilancio è di 4 vittorie a testa e di 15 set vinti per squadra: 1 sola volta gli umbri hanno espugnato il PalaEstra, in 4 set nel 2016, così come in una sola occasione, nell’andata della recente Pool A, il Club toscano ha violato il PalaRota per 3-1. Stesso punteggio con cui la formazione di Cichello si è imposta in casa con il gruppo di Monti nel ritorno della Seconda Fase. Atteso un boom di presenze per il primo faccia a faccia in Toscana. A caccia di record Boswinkel e Spadavecchia, a 8 attacchi punto dai 500, il primo in Serie A, il secondo in Campionato.

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DELLA FINALE DEI PLAY OFF PROMOZIONE-

Martedì 1 maggio 2018, ore 19.00

Emma Villas Siena – Monini Spoleto (Curto-Giardini)