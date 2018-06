Volley: A2 Maschile, Kindegard è il nuovo palleggiatore di Gioia del Colle

GIOIA DEL COLLE (BARI)-Sarà una diagonale di lusso quella della Gioiella Micromilk Gioia del Colle nella prossima stagione. Al recente acquisto dell' opposto tedesco Marvin Prolingheuer la società del presidente Nino Giordano ha aggiunto oggi quello del palleggiatore italo-argentino Martín Alberto Kindgard che nelle due ultime stagioni ha giocato nelle file della Rinascita Volley Lagonegro.

Il terzo colpo della sessione di mercato estiva, oltre a garantire estro ed esperienza in cabina di regia, si inserisce come pedina fondamentale nello scacchiere tattico del prossimo allenatore del Real, il cui nome sarà ufficializzato a breve dalla dirigenza gioiese.

Martín, approdato in Sicilia nel lontano 2004, è artefice di un’autentica escalation personale, partita dalla serie D con la maglia della Magic Volley Brolo e culminata nel raggiungimento dell’A1 con le casacche della Tonno Callipo Vibo Valentia e della Bcc Nep Castellana Grotte. Isernia (A2), Gela (B1), Corigliano (A2) e Lagonegro (A2) sono le ulteriori tappe che scandiscono il suo lungo peregrinare in Italia, impreziosito da due promozioni (in B1 con Brolo e in A2 con Gela) ed interrotto da alcune esperienze nella Liga Argentina (l’ultima, nel 2017, tra le fila dell’UPCN San Juan).

Giunto a 31 anni, nel pieno della sua maturità pallavolistica, l’alzatore di Buenos Aires è pronto ad iniziare una nuova sfida, quella a tinte biancorosse con la maglia di Gioia del Colle.