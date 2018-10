Volley: A2 Maschile, Girone Bianco e Girone Blu domani in campo per la 4a giornata

ROMA- Non si concede soste il campionato di A2 Maschile che domani manda in scena la quarta giornata di andata. Tutti in campo ad eccezione della matricola Roma Volley, che, nel Girone Bianco, osserva il turno di riposo. Nel Girone Bianco la Centrale del Latte Sferc Brescia, ancora a punteggio pieno, si presenta in Calabria per sfidare la neopromossa Conad Lamezia, che fatica a trovare una sua dimensione nella nuova categoria. Nel Girone Blu impegni casalinghi per le due squadre di testa: l’Olimpia Bergamo ospita la Pag Taviano, la Gas Sales Piacenza riceve la Gioiella Gioia del Colle.

GIRONE BIANCO-

Tre battute d’arresto per la Kemas Lamipel S. Croce, ora undicesima e con due matricole alle spalle. Caduti a Mondovì, i “Lupi” devono reagire con la Menghi Shoes Macerata dell’ex Miscio, salita a 6 punti dopo il 3-2 con Leverano e protagonista di fine mese con l’ingaggio di Partenio al palleggio. Partita da ricordare per Casoli, a un solo attacco vincente dai 3000 in Regular Season.

Conad Reggio Emilia a 3 punti dopo lo stop con Brescia. Nel match n. 200 di Sesto, i reggiani cercano un successo pieno con l’ex Paoletti per superare la GoldenPlast Potenza Picena, in serie positiva da 2 turni alla vigilia della gara n. 100 di Calistri. Quattro gli ex alla Conad: Bellini, Benaglia, Ippolito e Quarta. In parità i precedenti. Per la Conad Lamezia piove sul bagnato. La matricola reduce dal flop nelle Marche non ha ancora vinto un set in A2 e ospita a Vibo Valentia la capolista Centrale del Latte Sferc Brescia, a punteggio pieno e reduce dal successo in 3 set al PalaBigi.

Tutt’altro impatto nella categoria per la BCC Leverano, beffata in rimonta da Macerata al tie break, ma salita a quota 4, complice il punto preso. Al PalaIngrosso arriva la Synergy Arapi F.lli Mondovì, altra capolista virtuale. I piemontesi hanno vinto gli unici due match finora affrontati.

Situazione analoga vissuta dalla Monini Spoleto, in ritardo di 3 lunghezze da Brescia solo per aver disputato una gara in meno, ma al momento a punteggio pieno. Al PalaRota bussa l’Acqua Fonteviva Apuana Livorno, che in casa ha annichilito Alessano, ma che non è ancora certa della disponibilità di Paoli per la trasferta.

Proprio l’Aurispa Alessano di Lorizio, rimasta a quota 2 dopo il viaggio senza gloria in Toscana, si gioca le proprie carte in Salento al PalaTricase con la Geosat Geovertical Lagonegro, uscita vincitrice nei due precedenti e ora a 6 punti dopo la prova di forza interna con la Roma Volley, squadra a secco di vittorie e a riposo nel quarto turno. I capitolini sono destinati a vivere da spettatori gli sviluppi di una classifica già cupa.

GIRONE BLU-

Materdominivolley.it Castellana Grotte imbattuta e a 1 punto dalla vetta dopo il successo al tie break al PalaMalè con Tuscania. Nella gara n. 500 di Cazzaniga e in attesa del muro n. 300 di Patriarca, i pugliesi ospitano l’ex Burbello e la Tipiesse Cisano Bergamasco, reduce dal primo punto in Serie A, timbrato in casa con Cantù.

Brunetti a un match dai 100 in A. Olimpia Bergamo ancora in cima alla classifica con Piacenza dopo la vittoria centrata sul filo di lana a Bracciano col team federale. Nella tana degli orobici sbarca la Pag Taviano, che vuole rompere l’equilibrio nei faccia a faccia (2-2) e risalire la china dopo la caduta interna con Ortona. Torsello a 1 partita dalle 100 in Regular Season.

La Sieco Service Ortona torna sul proprio campo dopo la reazione a Taviano valsa i primi 3 punti stagionali. Gli abruzzesi hanno sempre dovuto sudare con la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (3-5 i precedenti), ma gli ospiti, ultimi in coabitazione con la Tipiesse, sono a secco di vittorie. Pool Libertas Cantù più serena grazie alla vittoria esterna da 2 punti che ha mosso la classifica alla vigilia della gara n. 500 di Cominetti e con Monguzzi a 2 muri dai 300 in Regular Season.

Al PalaParini arriva la Elios Messaggerie Catania con Mazza ex di turno. Gli etnei sono saliti a 6 punti battendo Cuneo in 4 set nel posticipo. Crollata a Gioia del Colle, la Tinet Gori Wines Prata di Pordenone è rimasta a 3 punti e, con Bonante a una partita dalle 100 giocate, apre le porte agli azzurrini del Club Italia Crai Roma, squadra che ritrova da rivale Della Corte e ha 2 punti di ritardo dalla prima posizione nonostante la buona prova con Bergamo.

Per la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo la trasferta in Sicilia si è chiusa con un nulla di fatto. I piemontesi, ancorati a 3 punti, vogliono capitalizzare il turno casalingo con la Videx Grottazzolina, team a una lunghezza dalla vetta e protagonista di un testa a testa spettacolare perso solo ai titoli di coda con la capolista emiliana.

Reduce dalla maratona nelle Marche, la Gas Sales Piacenza vuole restare al vertice e tenere alta la bandiera cittadina nella giornata in cui sua maestà Fei può siglare il punto n. 9700 in carriera. Testimone dell’evento è la Gioiella Gioia del Colle, balzata a 6 punti imponendosi al PalaCapurso con Prata e intenzionata a riprovarci.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA DEL GIRONE BIANCO-

Giovedì 1 novembre 2018, ore 18.00

Kemas Lamipel Santa Croce – Menghi Shoes Macerata Arbitri: Carcione-Caretti

Conad Reggio Emilia – GoldenPlast Potenza Picena Arbitri: Sessolo-Jacobacci

Conad Lamezia – Centrale del Latte Sferc Brescia Arbitri: Vecchione-Gasparro

BCC Leverano – Synergy Arapi F.lli Mondovì Arbitri: De Sensi-Stancati

Giovedì 1 novembre 2018, ore 19.00

Monini Spoleto – Acqua Fonteviva Apuana Livorno Arbitri: Zingaro-Rossetti

Aurispa Alessano – Geosat Geovertical Lagonegro Arbitri: Talento-Capolongo

Turno di riposo: Roma Volley

LA CLASSIFICA DEL GIRONE BIANCO-

Centrale del Latte Sferc Brescia 9, Synergy Arapi F.lli Mondovì 6, Monini Spoleto 6, Acqua Fonteviva Apuana Livorno 6, Geosat Geovertical Lagonegro 6, Menghi Shoes Macerata 6, GoldenPlast Potenza Picena 5, BCC Leverano 4, Conad Reggio Emilia 3, Aurispa Alessano 2, Kemas Lamipel Santa Croce 1, Roma Volley 0, Conad Lamezia 0

1 incontro in meno: Synergy Arapi F.lli Mondovì, Monini Spoleto, Conad Reggio Emilia

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA DEL GIRONE BLU-

Giovedì 1 novembre 2018, ore 17.00

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Tipiesse Cisano Bergamasco Arbitri: (Palumbo-Gaetano)

Giovedì 1 novembre 2018, ore 18.00

Olimpia Bergamo – Pag Taviano Arbitri: Cavalieri-Nicolazzo

Sieco Service Ortona – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania Arbitri: Turtù-Di Blasi

Pool Libertas Cantù – Elios Messaggerie Catania Arbitri: Traversa-Cecconato

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Club Italia Crai Roma Arbitri: Laghi-Serafin

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Videx Grottazzolina Arbitri: Santoro-Scotti

Gas Sales Piacenza – Gioiella Gioia del Colle Arbitri: Piubelli-Sabia

LA CLASSIFICA DEL GIRONE BLU-

Gas Sales Piacenza 8, Olimpia Bergamo 8, Materdominivolley.it Castellana Grotte 7, Videx Grottazzolina 7, Gioiella Gioia del Colle 6, Club Italia Crai Roma 6, Elios Messaggerie Catania 6, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 3, Sieco Service Ortona 3, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 3, Pool Libertas Cantù 2, Pag Taviano 2, Tipiesse Cisano Bergamasco 1, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 1