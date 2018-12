Volley: A2 Maschile, quattro anticipi fanno da prologo alla 10a giornata

ROMA- Domani e domenica la Serie A2 Credem Banca scenderà in campo per la 10a giornata di andata. Per il Girone Bianco si gioca sabato alle 18.00 il big match Kemas Lamiper S. Croce – Conad Reggio Emilia, domenica 9 si giocano le altre gare, con la Conad Lamezia ferma ai box. Per il Girone Blu tre anticipi al sabato, il resto domenica. Trasferte sia per la capolista Olimpia Bergamo che per le inseguitrici Gas Sales Piacenza e Videx Grottazzolina.

GIRONE BIANCO-

La Kemas Lamipel S. Croce, settima, è tornata con 1 punto da Brescia sfiorando il successo al tie break. La Conad Reggio Emilia, terza, ha vinto 4 dei 14 precedenti e viene da un successo interno per 3-1 con Spoleto. Grassano e Miselli vantano trascorsi a Reggio, Benaglia ha passato l’ultimo biennio con i “Lupi”.

La Monini Spoleto è slittata al quinto posto in classifica, complice la trasferta senza gloria al PalaBigi, e ha fretta di rifarsi anche se non sottovaluta la matricola BCC Leverano, penultima e con una sola vittoria all’attivo ma con un buon potenziale.

Vittoriosa per 3-1 in trasferta con Leverano, la Geosat Geovertical Lagonegro cerca il salto in classifica con un colpaccio casalingo per rompere lo stallo degli scontri diretti(1-1) con l’Acqua Fonteviva Apuana Livorno, che occupa la sesta piazza a +2 dai lucani dopo il 3-2 interno inflitto alla Menghi Shoes.

La Roma Volley viene dal primo successo in Serie A, firmato a Lamezia col contributo dell’opposto Lasko, l’uomo più esperto e rappresentativo, a 16 punti dai 4800. Nella partita n. 100 di Rossi, arriva lo spauracchio Synergy Arapi F.lli Mondovì, sestetto imbattuto e a 3 punti dalla vetta dopo il capolavoro con Potenza Picena.

Per la Menghi Shoes Macerata si è interrotta a Livorno la serie di 3 vittorie, ma la quarta forza del torneo ha incamerato 1 punto prezioso e con il recuperato Peda, a 1 gara dalle 300, e con Tartaglione, ex del match, vuole spaventare la capolista Centrale del Latte Sferc Brescia, che è imbattuta ma ha rischiato con S. Croce.

Alti e bassi per la GoldenPlast Potenza Picena, che si è messa alle spalle 5 rivali, nonostante il flop a Mondovì, e vuole aumentare il vantaggio sull’Aurispa Alessano in classifica e negli scontri diretti (8-3), anche se nella passata stagione i salentini si sono sempre imposti. Gli uomini di Lorizio, fermi ai box nell’ultimo turno, sono decimi.

Turno di riposo per la Conad Lamezia nel momento peggiore del Girone di Andata, cioè dopo lo stop interno per 3-0 subito in casa col fanalino di coda Roma Volley.

GIRONE BLU-

Il Club Italia Crai Roma è sesto dopo il ko a Piacenza, mentre la Elios Messaggerie Catania, a 15 punti come gli azzurrini, ma quinta per quoziente set dopo lo scivolone a Grottazzolina, ha un conto in sospeso viste le 5 sconfitte su 6 precedenti, tra cui la sfida decisiva ai Play Out. Gradi è a un match dai 100 in Regular Season.

La Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania vuole lasciare l’ultimo posto e insegue una vittoria casalinga per cancellare lo stop esterno con Cisano Bergamasco, mentre Gioiella Gioia del Colle, che negli unici due precedenti ha rimediato una vittoria e una sconfitta, si presenta al PalaMalè sulle ali dell’entusiasmo dopo il 3-2 nel derby.

La Tinet Gori Wines Prata di Pordenone occupa il decimo posto e ha 9 punti come Cantù dopo la beffa al tie break con la Mater, mentre l’Olimpia Bergamo, puntuale nel consolidare la propria leadership al PalaParini in 4 set contro il Pool Libertas, ora è a caccia di 3 punti per la qualificazione matematica alla Del Monte® Coppa Italia A2.

Ventata d’euforia per la Tipiesse Cisano Bergamasco grazie al successo casalingo in 3 set con Tuscania. Un’impresa con balzo dall’ultima posizione all’undicesima. Al PalaPozzoni arriva una Sieco Service Ortona in gran forma, sempre a punti nelle ultime 4 partite, di cui 3 vinte. Gli abruzzesi sono ottavi ma guardano in alto.

Pag Taviano al penultimo posto con le 2 sconfitte di fila negli scontri diretti che hanno in parte vanificato il 3-1 inflitto a Prata di Pordenone. Al PalaIngrosso è di scena una provinciale dalle spalle larghe come la Videx Grottazzolina, che ha già battuto 3 volte su 4 i salentini e ha consolidato il terzo posto piegando 3-1 Catania.

Sfida tra squadre scontente. Sconfitta esterna in 4 set a Ortona per la neopromossa BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, dodicesima in classifica, terza delusione consecutiva per la Pool Libertas Cantù, arrivata tra l’altro nel derby con Bergamo. Gli ospiti, noni, affrontano due ex, Alborghetti e Caio.

Passata al fotofinish in Friuli, ma fuori dal podio per 4 punti, la Materdominivolley.it Castellana Grotte, con Fiore a 8 punti dai 2800, vuole rientrare nella bagarre per i primi tre posti, ma la Gas Sales Piacenza, seconda a 4 lunghezze dal vertice, non vuole perdere il passo dopo il 3-0 al Club Italia. Mercorio è a 9 punti dai 2400.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10a GIORNATA DEL GIRONE BLU-



Sabato 8 dicembre 2018, ore 18.00



Kemas Lamipel Santa Croce – Conad Reggio Emilia Arbitri: Pristerà-Pozzi



Domenica 9 dicembre 2018, ore 18.00



Monini Spoleto – BCC Leverano Arbitri: Grassia-Di Blasi

Geosat Geovertical Lagonegro – Acqua Fonteviva Apuana Livorno Arbitri:Gasparro-Colucci M.



Roma Volley – Synergy Arapi F.lli Mondovì Arbitri: Noce-Talento

Menghi Shoes Macerata – Centrale del Latte Sferc Brescia Arbitri:Zingaro-Somansino



Domenica 9 dicembre 2018, ore 19.00



GoldenPlast Potenza Picena – Aurispa Alessano Arbitri: Dell’Orso-Licchelli



Riposa: Conad Lamezia



LA CLASSIFICA DEL GIRONE BIANCO-

Centrale del Latte Sferc Brescia 26, Synergy Arapi F.lli Mondovì 23, Conad Reggio Emilia 16, Menghi Shoes Macerata 14, Monini Spoleto 14, Acqua Fonteviva Apuana Livorno 13, Kemas Lamipel Santa Croce 13, GoldenPlast Potenza Picena 12, Geosat Geovertical Lagonegro 11, Aurispa Alessano 7, Conad Lamezia 5, BCC Leverano 5, Roma Volley 3

1 incontro in più: Centrale del Latte Sferc Brescia, Menghi Shoes Macerata, Conad Lamezia, BCC Leverano

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10a GIORNATA DEL GIRONE BLU-



Sabato 8 dicembre 2018, ore 17.00



Club Italia Crai Roma – Elios Messaggerie Catania Arbitri: Mattei-Rossetti

Sabato 8 dicembre 2018, ore 18.00



Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania – Gioiella Gioia del Colle Arbitri: Carcione-Guarneri

Sabato 8 dicembre 2018, ore 20.30



Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Olimpia Bergamo Arbitri: Jacobacci-Piperata



Domenica 9 dicembre 2018, ore 18.00



Tipiesse Cisano Bergamasco – Sieco Service Ortona Arbitri: Scotti-De Simeis

Pag Taviano – Videx Grottazzolina Arbitri: Stancati-Scarfò

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Pool Libertas Cantù Arbitri: Giorgianni-Rossi



Domenica 9 dicembre 2018, ore 19.00



Materdominivolley.it Castellana Grotte – Gas Sales Piacenza Arbitri: Vecchione-Autuori



LA CLASSIFICA GIRONE BLU-

Olimpia Bergamo 26, Gas Sales Piacenza 22, Videx Grottazzolina 21, Materdominivolley.it Castellana Grotte 17, Elios Messaggerie Catania 15, Club Italia Crai Roma 15, Gioiella Gioia del Colle 14, Sieco Service Ortona 13, Pool Libertas Cantù 9, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 9, Tipiesse Cisano Bergamasco 8, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 7, Pag Taviano 7, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 6