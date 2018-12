Volley: A2 Maschile, nel week end l'11a giornata, domani due anticipi nel Girone Bianco

ROMA- Nel week end si consuma l' 11° turno di A2 Credem Banca che si aprirà domani con due anticipi nel Girone Bianco. Alle 20.30 andranno in scena Mondovì-Lagonegro e Leverano-Roma. Il resto del programma si consumerà domenica pomeriggio.

GIRONE BIANCO-



Nel match n. 100 di Biglino in Regular Season, la Synergy Arapi F.lli Mondovì punta alla vetta. Al PalaManera arriva la Geosat Geovertical Lagonegro, che ha perso i 2 precedenti e si presenta con un ex, Maccabruni, dopo il successo interno con Livorno.

Sfida salvezza al PalaIngrosso di Taviano. Primo incrocio in A2 tra BCC Leverano e Roma Volley, rispettivamente penultima a 5 punti e ultima a quota 3 dopo la sconfitta esterna dei salentini con Spoleto e il crollo interno dei capitolini con Mondovì.

La Monini Spoleto, reduce dalla prova di forza con la BCC, con Rosso a 14 attacchi vincenti dai 3500 vuole restare in media Coppa Italia nella gara n. 100 di Zoppellari. L’ostacolo è la Conad Lamezia, undicesima dopo il riposo.

L’Aurispa Alessano, con Tomassetti a 9 punti dai 2000, vuole avvicinarsi al nono posto, distante 6 lunghezze dopo la debacle nelle Marche, mentre la Kemas Lamipel S. Croce, quinta, ha vinto 2 dei 4 precedenti e si è imposta 3-2 con Reggio Emilia. Tra i toscani c’è l’ex Grassano, alla partita n.200 in Regular Season.

La Conad Reggio Emilia, terza e con Bellini a 1 punto dai 1000, vuole riscattarsi dopo la beffa esterna al tie break con Spoleto. Commutata in sanzione pecuniaria la squalifica di Fabroni. Al PalaBigi c’è la Menghi Shoes Macerata, che a Brescia ha rimontato 2 set alla capolista per poi cedere sul più bello.

L’Acqua Fonteviva Apuana Livorno, nona dopo lo stop al PalaAlberti, schiera i 2 ex Maccarone e Zonca, quest’ultimo alla gara n. 100 in Regular Season, e insegue il primo successo su 3 incroci con la GoldenPlast Potenza Picena, sesta grazie al 3-1 con Alessano e con Paoletti a 9 attacchi vincenti dai 2500.

Turno di riposo per la capolista Centrale del Latte Sferc Brescia, vittoriosa 3-2 a Macerata e imbattuta. Il Tucano lombardo rischia di subire il sorpasso di Mondovì.

GIRONE BLU-

La Elios Messaggerie Catania, quinta, è tornata al successo col 3-1 sul Club Italia a Bracciano e cerca continuità con il fanalino di coda Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania, che schiera un ex degli etnei, Pizzichini, e viene dalla debacle con Gioia.

La Gioiella Gioia del Colle si è rialzata con due vittorie e mira all’accesso in Del Monte®Coppa Italia Serie A2, ma al momento è sesta e cerca punti. Esigenza condivisa dalla Tipiesse Cisano Bergamasco, dodicesima dopo lo stop con Ortona.

La capolista Olimpia Bergamo, imbattuta e certa del pass per la Coppa tricolore, ospita la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, che dopo il flop interno con Cantù si è separata da coach Barisciani, per ora sostituito dall’assistant coach Revelli.

La Videx Grottazzolina ha perso al PalaIngrosso l’occasione di soffiare il secondo posto a Piacenza e vuole rifarsi in casa. Ottavo a 15 punti, il Club Italia Crai Roma ritrova da rivale Marchiani e vuole spezzare lo stallo di 1-1 nei confronti diretti.

La Sieco Service Ortona ha inanellato 12 punti nelle ultime 5 gare portandosi al 7° posto, ma deve rompere l’equilibrio (4-4) con la Materdominivolley.it Castellana Grotte, quarta e capace di piegare Piacenza 3-2 nel 10° turno. Nei roster due ex incrociati: Sorrenti e Fiore.

Pool Libertas Cantù nona dopo il blitz a Cuneo. Al PalaParini, nella gara n. 100 in Regular Season di Santangelo, arriva il Pag Taviano, rivale battuta nei 2 precedenti incroci e a caccia del secondo successo di fila, con Cernic a 2 ace dai 300.

La Gas Sales Piacenza ha ceduto l’onore delle armi al tie break al PalaGrotte nell’ultima giornata, ma resta l’inseguitrice numero uno di Bergamo, con Mercorio a 2 punti dai 2400. Alla Tinet Gori Wines Prata di Pordenone, undicesima e caduta 3-0 con Bergamo serve un exploit.

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’11a GIORNATA DEL GIRONE BIANCO-

Sabato 15 dicembre 2018, ore 20.30



Synergy Arapi F.lli Mondovì – Geosat Geovertical Lagonegro Arbitri: Piperata Bassan



BCC Leverano – Roma Volley Arbitri: Colucci-Autuori



Domenica 16 dicembre 2018, ore 18.00



Monini Spoleto – Conad Lamezia Arbitri: Toni-Merli

Aurispa Alessano – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Giorgianni-Gaetano



Conad Reggio Emilia – Menghi Shoes Macerata Arbitri: Prati-Serafin

Acqua Fonteviva Apuana Livorno – GoldenPlast Potenza Picena Arbitri: Grassia-Verrascina



Riposa: Centrale del Latte Sferc Brescia



LA CLASSIFICA DEL GIRONE BIANCO-



Centrale del Latte Sferc Brescia 28, Synergy Arapi F.lli Mondovì 26, Conad Reggio Emilia 17, Monini Spoleto 17, Kemas Lamipel Santa Croce 15, GoldenPlast Potenza Picena 15, Menghi Shoes Macerata 15, Geosat Geovertical Lagonegro 14, Acqua Fonteviva Apuana Livorno 13, Aurispa Alessano 7, Conad Lamezia 5, BCC Leverano 5, Roma Volley 3

1 incontro in più: Centrale del Latte Sferc Brescia, Menghi Shoes Macerata, BCC Leverano



PROGRAMMA E ARBITRI DELL’11a GIORNATA DEL GIRONE BLU-



Domenica 16 dicembre 2018, ore 16.00



Elios Messaggerie Catania – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania Arbitri: Cecconato-Jacobacci



Domenica 16 dicembre 2018, ore 17.00



Gioiella Gioia del Colle – Tipiesse Cisano Bergamasco Arbitri: Palumbo-Zingaro



Domenica 16 dicembre 2018, ore 18.00



Olimpia Bergamo – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo Arbitri: Pecoraro-Traversa

Videx Grottazzolina – Club Italia Crai Roma Arbitri:Brancati-Bellini

Sieco Service Ortona – Materdominivolley.it Castellana Grotte Arbitri:Di Bari-Somansino

Pool Libertas Cantù – Pag Taviano Arbitri: Usai-Armandola



Domenica 16 dicembre 2018, ore 19.00



Gas Sales Piacenza – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone Arbitri: Cavalieri-Nicolazzo



LA CLASSIFICA DEL GIRONE BLU-



Olimpia Bergamo 29, Gas Sales Piacenza 23, Videx Grottazzolina 21, Materdominivolley.it Castellana Grotte 19, Elios Messaggerie Catania 18, Gioiella Gioia del Colle 17, Sieco Service Ortona 16, Club Italia Crai Roma 15, Pool Libertas Cantù 12, Pag Taviano 10, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 9, Tipiesse Cisano Bergamasco 8, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 7, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 6