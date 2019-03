Beach volley: i Campionati del Mondo nel 2021 tornano a Roma

ROMA- A dieci anni di distanza dalla memorabile edizione del 2011, il Foro Italico di Roma, tornerà ad ospitare nel 2011 i Mondiali maschili e femminili di Beach Volley. L'annuncio è stato dato questa mattina dal presidente della FIVB Ari Graca in occasione della presentazione della tappa conclusiva del World Tour, in calendario dal 4 all' 8 settembre nella Capitale, che si è tenuta questa mattina al Foro Italico alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Giancarlo Giorgetti, del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente della FIPAV Pietro Bruno Cattaneo.