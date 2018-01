Volley: Champions League, l'Imoco batte il Fenerbahce in rimonta

ISTANBUL (TURCHIA)-Terza vittoria, prima in trasferta, nel girone di Champions per una grande Imoco Conegliano che in casa della corazzata Fenerbahce Istanbul gioca un match a due volti, sprecando buone occasioni nei primi due set ad appannaggio della squadra turca, ma sfoderando una seconda parte di gara eccezionale, giocata di squadra come dimostrano le cinque attaccanti mandate in doppia cifra dalla direttrice d’orchestra Asia Wolosz. Ora l’Imoco con questa impresa esterna si conferma primissima nel girone B e affronterà guardando le avversarie dall’alto il girone di ritorno che inzierà il 7 febbraio al Palaverde, proprio con le turche battute oggi in rimonta.

L’Imoco Conegliano a Istanbul al cospetto della corazzata Fenerbahce parte con il sestetto di coppa, Wolosz-Fabris,Danesi-De Kruijf,Hill-Bricio e libero De Gennaro

Il primo set è equilibratissimo, il Fenerbahce scatena la potenza delle sue attaccanti e dà grande qualità alla sua difesa, mentre l’Imoco riesce a restare attaccata fino al finale del set grazie agli attacchi di Fabris e Bricio (5 punti a testa nel set). Conegliano duella punto a punto fino al vantaggio 17-18, da lì la potenza dei servizi di Rahimova e della brasiliana Natalia mettono in difficoltà l’attacco gialloblù e le turche prendono il vantaggio decisivo. Le Pantere sprecano un paio di buone occasioni in fase di ricostruzione per riagganciare Tomkom e compagne che riescono a chiudere 25-21 il primo set a loro favore con i muri di Jerkov.

Nel secondo set inizia ancora con difficoltà per la ricezione delle Pantere sui servizi aggressivi della squadra turca (4-2). L’Imoco non si perde d’animo. Tocca a Robin “The Queen” De Kruijf, padrona assoluta della rete, mettere a segno cinque punti in fila (2 muri), l’Imoco piazza un break di 6-1 e vola via 5-9. Coach De Brandt chiede time out, mentre in tribuna si fa sentire il manipolo di tifosi gialloblù giunti ieri fin sul Bosforo. Rahimova trova un ace contestatissimo dopo un lungo conciliabolo al videocheck e il Fener risale a -2 (7-9), ma Bricio tiene avanti l’Imoco e con l’assistenza dell’altra Sam (Fabris) ricaccia indietro la rimonta delle turche (7-11). Si vede anche Danesi in attacco a colpire in primo tempo e l’Imoco vola a +5 (10-15), ma la risposta turca è immediata (13-15). Il set entra nel vivo con le due squadre che mostrano colpi spettacolari e alta qualità di gioco. Cresce l’apporto di Cakiroglou ed Erdem nell’attacco di casa che danno un po’ di respiro all’azera Rahimova, Conegliano tiene botta e con Fabris si tiene a +2 (17-19) prima del rush finale. Moki De Gennaro difende il possibile, ma negli scambi lunghi come nel finale di primo set è il Fenerbahce a trovare spesso lo spunto vincente. Un gran muro di Danesi regala il +3 alle Pantere (18-21), altro time out turco. Tre errori consecutivi in attacco di Wolosz e compagne regalano al Fenerbahce un insperato pareggio a quota 22, tutto da rifare. De Kruijf (6 punti nel set) va a segno, ma Toksoy pareggia. Mani e fuori di Hill, ma Erdem annulla il set ball di Conegliano e poi si ripete dopo la botta di Bricio. Cinica e spietata, la squadra di casa scampato il pericolo trova al primo set ball un errore di Hill in ricezione e vince 27-25, Fenerbahce avanti 2-0.

Nel terzo set subito Istanbul avanti 3-0, ma l’Imoco riesce con le unghie a tenersi in scia: un muro di Danesi su Natalia regala l’aggancio (7-7), ma la fuoriclasse brasiliana restituisce il favore e Istanbul torna 9-7. Natalia fa vedere tutta la sua classe in attacco, ma Fabris risponde bene e le Pantere pareggiano ancora 11-11, poi Bricio (18 punti con 4 aces alla fine) sorpassa in pipe e viene fuori il grande carattere gialloblù. Rahimova sbaglia e viene sostituita, il Fener perde la bussola e Conegliano si spinge avanti fino al +4 (12-16). Ora è la squadra di casa a non riuscire a tenere il ritmo delle Pantere, che spingono ancora con il colpi vincenti di De Kruijf, Fabris e Hill (13-19). Sarà il break decisivo, l’Imoco trova gli aces di una De Kruijf carica a pallettoni e chiude in scioltezza 15-25 riaprendo i giochi.

Quarto set con le turche Erdem e Cakiroglou brave a portare avanti un Fenerbahce in ripresa (4-1), ma De Gennaro con calma indica la strada alle compagne che pareggiano subito con Hill e un ace di Fabris. Poi è Kim Hill, campionessa in carica della Champions con la maglia del Vakifbank, a siglare il vantaggio (4-5), corroborato poi da difesa e un’invenzione di Wolosz che dà il +2 (4-6). Parziale 5-0 per le Pantere, che crescono molto in ricezione, e time out di coach De Brandt. Robin De Kruijf continua la sua grande serata e va a segno con due grandi colpi al centro e Conegliano vola a +5 (5-10). Le Pantere non si fermano, Hill (15 punti) piazza due aces che tramortiscono il Fenerbahce (5-12). Esce Natalia ed entra Jerkov. L’Imoco tiene il vantaggio, il 9-14 è di Danesi con un’Imoco che trovando una buona ricezione può anche variare il suo gioco e mettere in ambasce il muro di casa. Ancora Danesi al centro piazza il 10-15. De Kruijf attentissima a muro regala a un’Imoco decisa il +6 (11-17), poi Fabris (19 ounti e 2 muri) ben imbeccata da Wolosz apre la voragine. Coach De Brandt ci prova con la panchina, ma non ha esito perchè Elisa Cella sigla appena entrata l’ace dell’11-19. L’Imoco dilaga imprendibile e come nel set precedente fa bottino pieno fino al netto 17-25 con ace finale della “solita” super De Kruijf.

Tie break: due grandi ace di Samy Bricio ribaltano dal 2-0 al 2-3 per l’Imoco, poi Bahar mura il 4-3, ma Danesi pareggia subito. Si soffre punto a punto nella partita a scacchi del quinto set: i servizi di Hill costringono a due errori il Fenerbahce e le Pantere vanno al cambio di campo avanti di due punti (6-8). Conegliano riprende ritmo, Bricio è super nel contrattacco del +3 (6-9) che costringe le turche al time out mentre si fanno sentire i tifosi galloblù. L’Imoco resta concentrata e attenta, difende e va a segno con la fast di De Kruijf, scatenata (6-10). Ma il Fener non molla, Toksoy piazza l’ace del -2, poi pero’ sbaglia e le Pantere restano avanti, grazie alla risposta in battuta di De Kruijf (19 punti, 4 muri, 4 aces e il 63% in attacco, MVP del match): 8-12 e altro time out turco. Ma le straordinarie Pantere non si fermano più, Fabris va a segno, risponde Rahimova (ben contenuta nella gara dal muro veneto), ma Conegliano ora si affida a Samanta Fabris (4 punti nel set finale) e va 9-14. L’Imoco Volley chiude con Anna Danesi (11 punti e 3 muri con il 75% in attacco) 10-15 e coglie una grande vittoria, la terza consecutiva nel girone e ora chiude in vetta a 8 punti la fase di andata del girone.

Una grande partita, iniziata male e chiusa invece con grande carattere e determinazione dalla squadra di coach Santarelli che ha messo sotto la corazzata turca, prossima avversaria il 7 febbraio al Palaverde nella prima di ritorno.

IL TABELLINO-

FENERBAHCE ISTANBUL – IMOCO CONEGLIANO 2-3 (25-21,27-25,15-25,14-25,17-25,10-15)

FENERBAHCE ISTANBUL: Ylmaz,Dalbeler,Dagdelener NE,Uslupehlivan 2,Akin ,Babat ,Toksoy 7,Natalia 18,Tomkom 1,Erdem 15,Cakiroglou 5,Rahimova 14,Jerkov 4. All.De Brandt

IMOCO CONEGLIANO: Bricio 18,Cella 1,De Kruijf 19,Hill 15,Fabris 19,Wolosz 3,Melandri NE,Danesi 11,Fiori ne,Lee ne,Papafotiou ne ,Nicoletti, De Gennaro. All.Santarelli

ARBITRI: Bernaola e Rychlyk

Durata set: 27′,38′,23′,25′,15′

Note: Imoco errori battuta 12,aces 12,muri 10,errori punto 10.Fenerbahce errori battuta 9,aces 8,muri 9,errori punto 11