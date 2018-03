Volley: Cev Cup, Verona cade sotto i colpi dello Ziraat Bankasi e di Antonov

VERONA-VERONA - Lo Ziraat Bankasi Ankara, trascinata da un motivatissimo Oleg Antonov autore di 22 punti, sbanca AGSM Forum, nella semifinale di andata di Cev Cup, riducendo al lumicino le speranze della Calzedonia Verona di raggingere la finale. Tra una settimana, in Turchia sarà necessaria una vera e propria impresa a Birarelli e compagni per ribaltare la situazione gravemente compromessa oggi.



Eppure la gara per i veneti era cominciata bene con un primo set dominato. Poi però è uscita la potenza fisica della squadra turca e la Calzedonia non è più riuscita a trovare il modo per contrastare la potenza fisica dell'avversaria di oggi (14 a 5 il computo dei muri e 7 a 3 quello degli ace).



LA CRONACA DEL MATCH-



La Calzedonia Verona incalza fin da subito con la battuta: Pajenk fa male alla ricezione turca, Birarelli è presente a muro (8-3). Ankara risponde con un turno al servizio velenoso di Savas, che permette ai suoi di riavvicinarsi (12-10). Al secondo tempo tecnico i gialloblù conducono per 16-12, ancora spingendo dai nove metri, questa volta con Jaeschke. Marretta, entrato in secondo linea per Maar, si esalta in difesa e in ricezione e Verona rimane avanti (22-18). Un errore turco decide il set in favore dei padroni di casa (25-18).



Partenza in salita nel secondo set: è di nuovo la battuta a fare la differenza, ma questa volta per Ankara (2-4). Un pallonetto ben pensato da Capitan Birarelli firma il vantaggio di Verona (10-8), che poi fatica a passare il muro turco (10-12). I gialloblù ricuciono lo strappo con un ace di Jaeschke e un attacco di Maar (17-17), ma i turchi tornano avanti sfruttando ancora il muro (17-19) e la battuta di Antonov (17-21). Il muro della coppia Birarelli-Jaeschke firma la rimonta dei padroni di casa (22-23), ma il video check cambia la decisione dell’arbitro sulla battuta di Kurek (23-25). Un’altra partenza difficile per Verona, messa in difficoltà dalla battuta di Antonov (3-5). Grbic tenta la carta di Manavi per Maar e Mengozzi per Birarelli e proprio un buon servizio di quest’ultimo permette a Calzedonia di inseguire da vicino (11-12). Il muro di Ankara ferma Jaeschke e firma il +3 degli ospiti (16-19), ma un errore turco in battuta prima e uno in attacco poi riporta Verona a una sola lunghezza di distanza (18-19). I padroni di casa non riescono a incidere nel rush finale e Ankara passa in vantaggio (21-25).



Nel quarto set confermati Mengozzi e Manavi in campo. La storia del secondo e terzo set si ripete: muro e battuta di Ankara fanno male a Verona (6-10). Grbic rivoluziona la squadra, provando Maar opposto in sostituzione di Stern e un muro di Mengozzi prima e un ace di Manavi poi danno una scossa all’ambiente gialloblù (8-11). La difesa turca, insieme al servizio, permette a Ankara di fare nuovamente un break (14-18) e Calzedonia non trova il modo per controbattere (20-25).



IL TABELLINO-

CALZEDONIA VERONA - ZIRAAT BANKASI ANKARA 1-3 (25-18, 22-25, 21-25, 20-25)

CALZEDONIA VERONA: Stern 8, Spirito 1, Jaeschke 12, Pajenk 9, Maar 11, Birarelli 6, Frigo (L), Pesaresi (L), Marretta 0, Mengozzi 1, Manavinezhad 8. N.E. Grozdanov, Paolucci. All. Grbic.

ZIRAAT BANKASI ANKARA: Kiyak 2, Kurek 8, Savas 11, Konarski 15, Antonov 22, Sahin 5, Döne (L), Yilmaz 0, Atli 0, Cacic 0. N.E. Zorluer, Tayaz. All. Milenkoski.

ARBITRI: Skibitskyy, Popovic.

NOTE - durata set: 27', 31', 27', 27'; tot: 112'.