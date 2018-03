Volley: Champions League, Trento sconfitta al tie break

REIMS (FRANCIA)- La Trentino Diatec, nella gara di andata dei Play Off 12 di Champions League, lotta per cinque set alla pari con lo Chaumont Vb 52 Haute Marne, ma alla fine deve arrendersi al tie break dopo oltre due ore di lotta. La squadra di Lorenzetti, dopo un primo set giocato senza sbavature, ha subito il ritorno dei francesi, complici diversi errori in attacco e in ricezione, è andata sotto, ma ha reagito pareggiando di nuovo i conti prima di lasciare l’ iniziativa, nel decisivo parziale, alla formazione allenata dal Professor Silvano Prandi. Decisivo nelle file dei padroni di casa un ispirato Ben Tara che ha realizzato 18 punti.

La sconfitta di misura lascia comunque ampi margini di rimonta alla formazione di Lorenzetti. La gara di ritorno si giocherà martedì 20 marzo al PalaTrento.

LA CRONACA DEL MATCH-

La Trentino Diatec si presenta al Complex Sportif Rene Tys di Reims in formazione tipo: Giannelli agisce in regia, Vettori è l’opposto, Lanza e Kovacevic schiacciatori, Eder e Kozamernik al centro, De Pandis libero. Lo Chaumont deve invece fare a meno del proprio giocatore di maggior caratura tecnica, l’opposto Boyer (infortunio muscolare al polpaccio rimediato nella Finale di Coppa di Francia di sabato scorso) e si propone quindi con Gonzalez al palleggio, Ben Tara opposto, Louati e Miaijlovic in banda, Aguenier e Jansen Vandoorn centrali, Mouiel libero. L’inizio gialloblù è molto convincente perché Eder appare subito in partita e con due attacchi ed altrettanti ace guida i suoi al primo importante strappo (7-3); man mano che passa il tempo Trento diventa sempre più efficace in attacco ed al servizio con Vettori e Lanza che supportano il brasiliano disegnando prima il +6 (12-6) e poi addirittura il +8 (16-8). Dopo il secondo time out tecnico i francesi provano a reagire con Louati (16-11), ma è l’unico momento in cui i gialloblù accusano qualche problema perché poi tocca a Kovacevic guadagnarsi il proscenio con attacchi e anche un ottimo turno al servizio (21-12). Lo stesso Uros manda le squadre al cambio campo sul vantaggio esterno di 0-1 siglando in pipe il 25-17.

La reazione dei padroni di casa si materializza in avvio di secondo set ed è guidata dalle battute di Louati, che firma due ace proponendo il primo vantaggio (5-8); Lorenzetti corre ai ripari spendendo un time out discrezionale e alla ripresa del gioco i gialloblù si portano sino al meno uno grazie ad un Lanza in grande spolvero. Nella parte centrale della frazione Trento perde di nuovo contatto, sbagliando qualche pallone di troppo (12-16); quando il set sembra irrimediabilmente compromesso (15-20), gli ospiti tornano a crederci con il servizio di Eder e gli attacchi dei martelli di posto 4 (20-23). Lorenzetti ha inserito anche Zingel per Kozamernik; la Trentino Diatec risale sino al meno due (22-24), ma poi cede il set per mano di Ben Tara (molto efficace in tutto il periodo) che sigla il 22-25.

La battaglia punto a punto prosegue anche in avvio di terzo set, con lo Chaumont che riesce a mettere la testa avanti due volte (3-5 e 6-8) sfruttando le sbavature italiani in ricezione e a rete. Dopo il primo time out tecnico lo Chaumont accelera con Ben Tara e Louti, che guidano i compagni verso un ulteriore allungo (8-12 e 10-14). Lorenzetti getta nella mischia Teppan, ma i punti che riportano sotto i gialloblù arrivano solo da Lanza e Kovacevic (19-21). Il rush finale è tutto nel segno dei transalpini, che con la battuta fanno male agli ospiti (20-24) e chiudono il set proprio con un ace di Aguenier (20-25) portandosi avanti 1-2.

Lo Chaumont non ci sta e recupera lo svantaggio già a quota 11, affidandosi al solito Louati. Il tecnico trentino inserisce anche Vettori e Zingel (per Lanza e Kozamernik) ed è proprio l’australiano, prima di uscire di nuovo, a realizzare i break che offrono un nuovo spunto agli ospiti (19-16). Stavolta i gialloblù proteggono il vantaggio (22-20) e protraggono la contesa al tie break anche grazie all’attacco out di Ben Tara e all’ace di Giannelli (25-21).

Il quinto set è lottato punto a punto (5-5, 7-7), poi lo Chaumont accelera con Ben Tara e vola (7-10) verso il successo per 10-15.

IL TABELLINO-

CHAUMONT VB 52 HAUTE MARNE - TRENTINO DIATEC 3-2 (17-25, 25-22, 25-20, 21-25, 15-10)

CHAUMONT VB 52 Haute Marne: Gonzalez Panton 5, Louati 18, Aguenier 10, Ben Tara 18, Mijailovic 10, Jansen vandoorn 7, Mouiel (L), Duquette 2, Saeta 0, Rodriguez 1, Sinkkonen 0. N.E. De marchi. All. Prandi.

TRENTINO DIATEC: Giannelli 3, Kovacevic 16, Kozamernik 6, Vettori 8, Lanza 13, Carbonera 15, De pandis (L), Chiappa (L), Zingel 3, Teppan 2, Hoag 8. N.E. Cavuto, Partenio. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Hosnut, Rogic.

NOTE - durata set: 25', 31', 30', 30', 17'; tot: 133'.