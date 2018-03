Volley: Champions League, la Lube batte lo Skra Belchatow anche al ritorno

Dopo la vittoria in Polonia Juantorena e soci vincono 3-0 (25-17, 25-18, 25-21) anche in casa e volano ai Play Off 6 twitta

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- La Cucine Lube Civitanova, nella gara di ritorno dei Play Off 12, si rende protagonista di una prova sopra le righe bissando, davanti al pubblico dell'Eurosole, il successo dell'andata sullo Skra Belchatow e può staccare il pass per il Play Off 6 dove si troverà ad affrontare il derby con la Diatec Trentino (andata a Civitanova, ritorno in Trentino).

Se in Polonia la vittoria era giunta dopo cinque tiratissimi set stasera gli uomini di Medei si sono imposti 3-0 dimostrando in campo una netta superiorità in ogni fondamentale nei confronti del team di Piazza. Un successo che regala ai cucinieri certezze e consapevolezza anche in chiave Play Off.

La battuta biancorossa fa la differenza per larghi tratti del match, c’è grande attenzione in difesa e in copertura, mentre tutti gli attaccanti Lube girano praticamente al 60% in attacco: potenziale offensivo a cui il Belchatow non riesce ad opporre resistenza, nemmeno con il solito Lisinac e qualche turno positivo al servizio. A chiudere i conti i 7 muri Lube contro i 2 dei polacchi. Inutile la girandola di cambi del tecnico del Belchatow, le redini della gara restano sempre dalla parte della Lube.

Sokolov è ancora top scorer con 17 punti (60% in attacco), in doppia cifra anche Juantorena (12) e Sander (10).

LA CRONACA DEL MATCH-



Coach Medei decide per Sander in banda con Juantorena (Kovar è disponibile ma non al top per un risentimento muscolare), al centro Stankovic-Candellaro e Christenson-Sokolov, Grebennikov libero. Per coach Piazza stessa formazione della gara di andata, in banda Bednorz-Ebadipour, Lisinac-Klos al centro, Lomacz in regia con Wlazly opposto, libero Piechocki.

Partenza tutta di marca Lube con muro e servizio protagonisti (5-2), poi l’attacco di Sokolov firma il +4 (7-3). Lisinac, come spesso accade, è l’uomo di riferimento dei polacchi e trova il muro del 7-5, non basta a fermare la spinta dei biancorossi ancora con Sokolov a mettere giù i palloni più pesanti che Christenson gli affida con continuità: prima 11-6, poi 14-8. Ancora Lisinac crea problemi alla Lube, stavolta addirittura con un contrattacco in pipe (17-13), ma Christenson rimette le cose a posto al servizio mandando in tilt la ricezione polacca per tre volte di fila (22-14): chiude Sokolov senza problemi 25-17. Per l’opposto bulgaro 8 punti con il 78% in attacco, Christenson 3 ace.

Lo Skra prova a reagire nel secondo set, dentro Penchev per Bednorz: ancora Lisinac poi Ebadipour guadagnano il +3 (1-4). Christenson è ispirato anche in attacco, mette giù lui il -1 (5-6), poi è il momento di Juantorena (7-7) e il muro di Sokolov su Ebadipour vale il sorpasso Lube (10-9). Gli uomini di Medei sono molto attenti in difesa e nelle coperture, Sander ne approfitta (12-9) poi l’errore di Klos vale il +4 (14-10): il livello di gioco Lube ora è altissimo con la battuta del martello statunitense a fare male alla ricezione Skra e una grande azione Grebennikov-Juantorena strappa applausi per il 19-12. Unico momento di appannamento Lube sul turno al servizio di Lisinac (da 22-14 a 22-18), non basta per fermare i cucinieri che chiudono 25-18. Juantorena e Sander protagonisti, 83% per l’italo-cubano, tante difese e 1 ace per lo statunitense.

La Lube sente vicina la qualificazione e parte fortissimo con Sokolov e l’ace di Stankovic (6-2), anche nei piccoli momenti di difficoltà accusati i biancorossi riescono ad uscire da situazioni difficili con positività (vedi alzata di Grebennikov dai led pubblicitari per Juantorena per l’11-8 e poi per Sander 14-11). Lo Skra che prova a forzare inevitabilmente il servizio per tentare il tutto per tutto (ace Klos, 14-13) ma il muro di Sokolov (due volte su Wlazly) riporta la Lube a distanza (18-14): l’Eurosuole Forum si esalta per un altro gran colpo di Grebennikov che alza dai cartelloni pubblicitari di fondo campo in bagher perfetto per Sokolov (20-17). Non è finita perché Wlazly trova l’ace del -1 (20-19), Candellaro però ferma Bednorz (tornato in campo) ed è 22-19: strappo decisivo, il centrale italiano firma anche gli ultimi due punti.

I PROTAGONISTI-

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo fatto un’ottima prestazione in tutti i fondamentali, quasi senza sbavature tranne che nel terzo set quando l’avversario ci ha messo un po’ in difficoltà. Abbiamo però reagito sempre nella maniera giusta, sono pienamente soddisfatto e fiducioso per le partite che ci attendono. Lo Skra ha tentato di cambiare il gioco nel corso del match, ma non si è espresso al 100% credo per merito nostro, loro sono una squadra di tutto rispetto. A fare la differenza specialmente nel primo e secondo set il nostro servizio che ha funzionato molto bene ».

Taylor Sander (Cucine Lube Civitanova)- « Stasera siamo andati molto forte in battuta, sono felice anche della mia prestazione e possiamo già pensare ai Playoffs 6 contro Trento. Sarà un altro derby, sicuramente meglio così per la trasferta meno lunga, ma ci sarà tempo di pensare a questo: adesso siamo concentrati sulla semifinale con Modena ».

Jenia Grebennikov (Cucine Lube Civitanova)- « Era una partita difficile perché Belchatow è molto forte in Europa, ma abbiamo giocato una grande pallavolo, è stata una delle nostre migliori partite della stagione. Siamo pronti alla parte più calda della stagione e alle sfide con Modena nei Play Off Scudetto, di stasera resta la soddisfazione per il passaggio del turno ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - PGE SKRA BELCHATOW 3-0 (25-17, 25-18, 25-21)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Juantorena Portuondo 12, Sander 10, Christenson 6, Stankovic 3, Sokolov 17, Candellaro 5, Grebennikov (L), Storani (L), Zhukouski 0. N.E. Milan, Casadei, Kovar, Marchisio, Cester. All. Medei.

PGE SKRA BELCHATOW: Klos 8, Lisinac 7, Lomacz 0, Ebadipour ghara m. 7, Wlazly 10, Bednorz 1, Piechocki (L), Milczarek (L), Janusz 0, Penchev 3, Katic 0. N.E. Czarnowski, Romac, Nedeljkovic. All. Piazza.

ARBITRI: Ozbar, Schürmann.

NOTE - durata set: 25', 29', 28'; tot: 82'