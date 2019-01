Volley: Champions League, Modena si arrende allo Zaksa di Gardini

K?DZIERZYN-KOZLE (POLONIA)- Una battuta d'arresto in Polonia che ferma la corsa dell'Azimut Leo Shoes Modena verso la qualificazione alla seconda fase della Champions League. La formazione di Velasco si arrende in quattro set allo Zaksa K?dzierzyn-Kozle di Andrea Gardini che raggiunge i modenesi in classifica, entrambe le formazioni hanno due vittorie e due sconfitte dopo quattro giornate. Zaytsev e compagni, che avevano cominciato bene il match vincendo il primo set, si sono progressivamente sfilacciati finendo per soccombere 3-1 (22-25, 26-24, 25-21, 25-22), travolti dalle prodezze offensive di uno scatenato Kaczmarek autore di 25 punti.

LA CRONACA DEL MATCH-

Azimut Leo Shoes Modena e Zaksa scendono in campo per il quarto turno di Champions Legue in un match fondamentale per la qualificazione. I gialli iniziano la gara con in Christenson regia e Zaytsev in posto due, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro giocano Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Lo Zaksa di Gardini risponde con Toniutti-Kaczmarek, in banda Szymura e Sliwka, al centro giocano Wisniewski e Bieniek, il libero è il campione del mondo Zatorski. Parte forte Modena con Zaytsev che piazza tre ace consecutivi, 8-5. Restano avanti i gialli che vanno sul 15-14. Urnaut trascina Modena al 19-16 in un match tiratissimo. Torna sotto lo Zaksa che arriva al 21-20, poi è Anzani a piazzare il 22-20. Modena chiude il primo set 25-22. Il secondo parziale è combattutissimo, 8-9. Restano avanti i polacchi che giocano ottimamente il sideout, 16-17. Si arriva al 22-22 con un grande Urnaut poi è 24-24. Lo Zaksa chiude 24-26 il secondo set, è 1-1. Nel terzo set regna l’equilibrio, 10-11 e set apertissimo. Piazza il break lo Zaksa, 17-19. Scappano via Toniutti e compagni, 21-24. Lo Zaksa chiude il terzo set 21-25, è 1-2. Nel quarto set entra bene in partita Pinali, 14-16. Resta avanti lo Zaksa, 18-19 che poi chiude il parziale 22-25 ed il match 1-3.

I PROTAGONISTI-

Julio Velasco (Allenatore Azimut Leo Shoes Modena)-« Abbiamo fatto di nuovo dei passi indietro, siamo stati aggressivi si, ma molto poco lucidi in quanto a gioco. L'opposto ci attaccava sempre in ritardo e noi continuavamo a murare senza cambiare mai nulla. Soprattutto abbiamo riniziato a puntare tutto sul muro e senza difesa ».

IL TABELLINO-

ZAKSA KEDZIERZYN-KOZLE – AZIMUT LEO SHOES MODENA 3-1 (22-25, 26-24, 25-21, 25-22)

ZAKSA KEDZIERZYN-KOZLE: Katorski (L), Kaczmarek 25, Stepien 0, Toniutti 1, Wisniewski 8, Bieniek 1, Sliwka 12, Koppers 1, Szymura 17, Kalembka 5. N.E. Wojtowicz, Szymura. All. Gardini.

AZIMUT LEO SHOES MODENA: Bednorz 19, Pierotti 0, Rossini (L), Pinali 4, Zaytsev 22, Christenson 2, Holt 7, Anzani 8, Urnaut 11, Keemink 0. N.E. Benvenuti, Van Der Ent, Mazzone, Kaliberda. All. Velasco.

ARBITRI: Makshanov, Ozbar.

NOTE – durata set: 25′, 28′, 22′, 26′; tot: 101′.