Volley: Cev Cup, Trento ad un passo dalla finale, Olympiacos demolito

ATENE (GRECIA)- Un netto successo per 3-0 ad Atene contro l'Olympiacos Pireo nella gara di andata delle semifinali e la Trentino Itas è già con un piede e mezzo nella finale di Cev Cup. Stasera, dopo una partita senza sbavature, Giannelli e soci sono a due set dall'atto finale della manifestazione da conquistare nella gara di ritorno alla BLM Arena nella gara di ritorno.

Trento ha dominato i primi due set ed hanno sofferto nel terzo la alla fine hanno portato a casa il risultato pieno grazie al superiore tasso tecnico rispetto alla formazione ellenica. Da Vettori e Kovacevic le giocate decisive per portare a casa la preziosa vittoria.

LA CRONACA DEL MATCH-

La Trentino Itas si presenta in formazione tipo al cospetto degli oltre 1.500 spettatori del Melina Merkouri di Atene; Lorenzetti schiera Giannelli in regia, Vettori opposto, Russell e Kovacevic schiacciatori, Candellaro e Lisinac centrali, Grebennikov libero. L’Olympiacos risponde con Tervaportti in regia, Schmitt opposto, Rauwerdink e Aleksiev schiacciatori, Petreas e Boehme centrali, Daridis e Stefanou liberi. L’inizio di Trento è molto convincente in fase di break point: Giannelli si esalta a muro (subito tre vincenti), propiziando la fuga gialloblù (4-1, 6-3) subito contratta col servizio da Boehme (6-6). La Trentino Itas reagisce subito con Kovacevic e Russell (9-7) e poi con gli affilati servizi di Vettori che portano gli ospiti sino al 15-10. La seconda parte di set è assolutamente condotta in scioltezza dagli iridati che con Candellaro e Lisinac blindano la fase di cambiopalla (19-13) e poi aumentano l’andatura (21-14), chiudendo in fretta i conti sul 25-17.

Nel secondo set l’Olympiacos prova a reagire d’orgoglio (1-4), ma gli ace di Candellaro (due) riportano subito la contesa sul filo dell’equilibrio (5-5). In seguito la Trentino Itas prende di nuovo velocità (13-9) con lo stesso centrale veneto e Vettori in grande spolvero anche al servizio. I greci non ci stanno e con Boehme reagiscono riportandosi sotto sino al 16-14. I gialloblù non si scompongono e con Kovacevic sugli scudi guadagnano di nuovo un margine rassicurante (20-16), che migliorano nel finale affidandosi a Russell e Vettori in attacco (25-19).

Decisamente più incerto l’esito del terzo set, condotto punto a punto sino al 9-9, prima che Trento con Vettori provi a prendere il largo (12-10). I padroni di casa reagiscono con Boehme (12-13), costringendo Lorenzetti ad interrompere il gioco; alla ripresa è ancora .lotta colpo su colpo (15-15, 20-19) fino al 23-23. Un break point di Boehme offre la prima palla set ai greci (23-24); il tecnico trentino chiama un altro time out e alla ripresa ottiene la risposta che voleva: break di 3-0 (26-24) con attacco da posto 2 di Kovacevic che completa l’opera per un 3-0 meritato e pesante.

IL TABELLINO-

OLYMPIACOS PIRAEUS – TRENTINO ITAS 0-3 (17-25, 19-25, 24-26)

OLYMPIACOS PIRAEUS: Christofidelis 0, Zoupani 1, Stivachtis 0, Stefanou (L), Petreas 6, Bohme 8, Schmitt 12, Tervaportti 2, Aleksiev 2, Koumentakis 4, Rauwerdink 5. N.E. Smaragdis, Daridis, Andreadis. All. Munoz Benitez.

TRENTINO ITAS: Russel 11, Van Garderen 0, Nelli 0, Vettori 15, Giannelli 10, Grebennikov (L), Candellaro 9, Kovacevic 13, Lisinac 6. N.E. Cavuto, Daldello, De Angelis, Codarin. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Heckford, Omari.

NOTE – durata set: 21′, 25′, 30′; tot: 76′.