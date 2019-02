KARLOVY VARY (REPUBBLICA CECA)- Una vittoria dal sapore amaro quella conquistata dall'Azimut Leo Shoes Modena alla KV Arena di Karlovy Vary contro Cez Karlovarsko nell'ultima giornata della fase a gironi. Il successo, un netto 0-3 nonostante l'assenza di tanti titolari, non ha dato la qualificazione ai Quarti di finale della Champions League. I modenesi dovevano infatti aspettare i risultati degli altri campi che però non sono stati quelli che Velasco ed i suoi si aspettavano. L’ennesima delusione per la squadra più titolata d’Italia che sta vivendo un momento davvero difficile.

LA CRONACA DEL MATCH-

Modena inizia la gara con Keemink-Pinali in diagonale principale, Kaliberda-Bednorz in banda, Van Der Ent-Anzani al centro con Benvenuti libero. Cez Karlovasko inizia con Hudece, O'Dea, Rejlek, Zmrhal, Patocka, Van Haarlem e la coppia di liberi Pfeffer-Beer. Nel primo set è l’equilibrio a farla da padrone, poi Modena piazza il break, 10-7. L’Azimut Leo Shoes con capitano Giulio Pinali scappa via ed è 19-15. Modena chiude il primo set 25-18 e si porta sull’1-0. Va in difficoltà Modena nel secondo set, poi rialza la testa e torna sotto, 13-13. Resta in parità il punteggio, 17-17, Keemink trova bene i suoi avanti con Kaliberda che gioca un grande match. Modena scappa via e chiude il set 25-21, è 2-0. Nel terzo set la squadra di Velasco si porta sul 14-12 poi scappa via e chiude il terzo set 25-19 vincendo 3-0 il match.

IL TABELLINO-

CEZ KARLOVARSKO – AZIMUT LEO SHOES MODENA 0-3 (18-25, 21-25, 19-25)

CEZ KARLOVARSKO: Pfeffer (L), Dzavoronok 0, Vasina 7, O’Dea 9, Penrose 12, Van Haarlem 1, Patocka 4, Rejlek 2, Zmrhal 7. N.E. Beer, Petrak, Houda, Hudecek, Wiese. All. Novak.

AZIMUT LEO SHOES MODENA: Bednorz 15, Benvenuti (L), Pierotti 0, Van Der Ent 6, Rossini, Pinali 13, Anzani 6, Kaliberda 12, Keemink 3. N.E. Holt, Truocchio, Lusetti. All. Velasco.

ARBITRI: Miklosic, Bernstrom.

NOTE – durata set: 19′, 23′, 23′; tot: 65′.