Volley: Challenge Cup, Monza a caccia di una storica vittoria

BELGOROD (RUSSIA)- La Vero Volley Monza può scrivere una pagina iportante della sua storia ma per farlo mercoledì alle 17.00 dovrà andare ad espugnare il campo del Belogorie Belgorod. Non sarà un'impresa facile avere la meglio di Nemanja Petric, che detengono la CEV Cup 2017/18, considerando vista la forza della formazione russa, soprattutto fra le mura amiche dello Sports Palace Cosmos di Belgorod. Per conquistare il trofeo, mantenendolo in Italia dopo a fantastica vittoria della Bunge Ravenna nella scorsa stagione (proprio con Soli in panchina e Orduna in regia) ai lombardi s’impone una vittoria con qualsiasi risultato. Una sconfitta 3-0 o 3-1 spegnerebbe i sogni di gloria del Consorzio, mentre una vittoria al tie break chiamerebbe in causa il Golden Set. Il fischio di inizio è alle 17.00 ora italiana, per una sfida che si preannuncia per cuori forti.

IL MATCH D'ANDATA-

RITORNO DELLA FINALE-



Mercoledì 27 marzo 2019, ore 17.00 (italiane)



Belogorie Belgorod (RUS) – Vero Volley Monza (ITA) Arbitri: Herbots-Souto Jimenez

ALBO D’ORO CHALLENGE CUP-

2007/08 Cimone Modena

2008/09 Arkas Izmir (TUR)

2009/10 RPA-LuigiBacchi.it Perugia

2010/11 Lube Banca Marche Macerata

2011/12 Tytan AZS Czestochowa (POL)

2012/13 Copra Elior Piacenza

2013/14 Fenerbahce Grundig Istanbul (TUR)

2014/15 Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB)

2015/16 Calzedonia Verona

2016/17 Fakel Novy Urengoi (RUS)

2017/18 Bunge Ravenna