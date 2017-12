Volley: A2 Femminile, Cuneo prima al giro di boa

La squadra di Savagni vince ad Olbia e si conferma al comando, ma non mollano Mondovì e Chieri, che battono Orvieto e Soverato, così come la Battistelli che vince a Caserta. La Barricalla Collegno batte la Sigel Marsala e stacca il pass per i quarti di Coppa Italiatwitta