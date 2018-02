Volley: A2 Femminile, Mondovi-Caserta e Trento-Olbia aprono la 23a

ROMA- Sempre più incerta, e per questo sempre più affascinante, la Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile, giunta alla 23^ giornata, sesta del girone di ritorno. La classifica nelle zone alte è cortissima e in continua evoluzione, così come anche la corsa per un posto nella post-season. In vetta in due a pari punti, la LPM Bam Mondovì e la Battistelli San Giovanni in Marignano.

Le piemontesi di Davide Delmati scenderanno in campo sabato pomeriggio contro la Golden Tulip Volalto Caserta, ultima della classe.

« Sicuramente l’attenzione è alta, Caserta ci ha messo in difficoltà all’andata – spiega Ilaria Demichelis, palleggiatrice di Mondovì -: in trasferta abbiamo perso 2 punti, più che conquistato 1 punto. Stiamo lavorando per non farci trovare impreparate su alcune loro caratteristiche. Pochi giorni dopo la gara con Caserta ci sarà la semifinale di Coppa Italia, ma adesso dobbiamo pensare a portare a casa i tre punti sabato. Dobbiamo essere brave a far sì che la concentrazione avuta domenica scorsa a Chieri ci sia anche sabato”. “Ci aspetta una sfida molto difficile – afferma da par suo il coach della Golden Tulip, Massimo Monfreda -. Una gara in cui il pronostico è tutto dalla parte delle nostre rivali, ma questo non significa che si andrà in campo per onor di firma. Nella maniera più assoluta. Il successo dell’andata? Pensiamo al presente, lo abbiamo detto in più di una occasione. Indipendentemente da quello che sarà il risultato del campo, noi lotteremo sempre al massimo delle nostre capacità. Le mie ragazze dovranno essere brave a giocare un match attento, libero da condizionamenti e ben convinte che seguendo ciò che si è appreso in palestra, sicuramente potranno uscire dal campo a testa alta. Poi vedremo cosa reciterà il tabellone dei punti ».

La Battistelli San Giovanni in Marignano ha mantenuto la vetta nonostante il ko di Olbia, arrivato dopo una fantastica serie di ben nove vittorie, e ospiterà il Club Italia Crai, che al contrario è tuttora in striscia positiva da sei partite. Le azzurrine di Massimo Bellano si sono preparate alla sfida con un’intensa settimana di allenamenti, disputando anche un’amichevole contro Settimo Torinese.

« Sarà una partita bella e interessante contro una formazione molto ben organizzata, secondo me la squadra che sta sfruttando al meglio le proprie potenzialità in questo campionato – le parole del tecnico delle azzurrine -. Per noi è un bello stimolo: siamo curiosi di scoprire come possiamo cavarcela in un impegno così importante lontano dal Centro Pavesi. Siamo consapevoli di affrontare un’avversaria importante, ma andremo lì per giocarcela, anche perché ci brucia un po’ il modo in cui è finita la gara di andata: vedremo se riusciremo a fare loro uno scherzetto ».

Impegni in trasferta per le tre squadre che inseguono la coppia di testa. Il Fenera Chieri volerà verso la Sicilia per affrontare la Sigel Marsala, che nonostante prestazioni ben oltre la sufficienza non riesce a schiodarsi da quota 8 punti in classifica:

« Ogni partita, tra le dodici che restano ancora da disputare, dovrà essere affrontata come se fosse una finale» le dichiarazioni del presidente Massimo Alloro. Rispetto all’andata al PalaFenera che De Lellis e compagne vinsero 3-0, il club siciliano ha parzialmente rinnovato il suo roster: non ci sono più le laterali Biccheri e Gabbiadini, mentre prosegue l’ambientamento di Becky Perry.

« Per noi è stata una buona settimana di allenamenti – commenta Sara Colombano, palleggiatrice del Fenera -. Siamo pronte per questa trasferta in Sicilia, consapevoli che non dovremo assolutamente sottovalutare le avversarie, e belle cariche: vogliamo riprendere il nostro cammino dopo l’ultima partita che abbiamo perso in casa contro Mondovì ».

La Ubi Banca S.Bernardo Cuneo si misurerà al PalaScoppa contro il Volley Soverato, che in Campionato ha ripreso a correre. Le calabresi di Leonardo Barbieri ritroveranno da avversaria il libero Giorgia Caforio che solamente dieci giorni fa indossava la maglia biancorossa, ma presenteranno un volto nuovo, la palleggiatrice polacca Natalia Gajewska, arrivata in extremis nel mercato di riparazione.

« Dopo la vittoria di Perugia abbiamo iniziato a preparare questa importante partita contro una squadra forte come Cuneo – spiega Giada Cecchetto, altra new entry tra le cavallucce marine -. Per me sarà l’esordio davanti ai nostri tifosi di cui ricordo molto bene il calore e il tifo che sostiene la squadra dall’inizio alla fine. Ci stiamo allenando bene e, anche se sono trascorsi pochi giorni dal mio arrivo, devo dire che mi trovo molto bene e mi sto ambientando nel migliore dei modi. Siamo un bel gruppo e domenica vogliamo fare bene per dare seguito agli ultimi risultati positivi ».

In casa cuneese, agli ordini di Andrea Pistola è arrivata anche Ludovica Guidi, centrale in uscita da Brescia cui spetterà il compito di sostituire l’infortunata Floriana Bertone:

« È stata una settimana piena – dichiara Maria Segura, schiacciatrice spagnola dell’UBI Banca S.Bernardo –, in cui abbiamo avuto modo di conoscerci meglio sia con il coach che con le due nuove arrivate, Ludovica e Giorgia. Ci stiamo concentrando su vari aspetti del nostro gioco che dobbiamo migliorare e sui quali abbiamo lavorato molto negli ultimi allenamenti. La partita di Soverato sarà sicuramente difficile perché loro sono una squadra competitiva, che ha in Gray uno strepitoso terminale offensivo: per questo dovremo giocare al massimo fin dall’inizio per indirizzare la gara sui nostri binari ».

Infine, lontana dal suo campo anche la Savallese Millenium Brescia, rinforzatasi ulteriormente negli ultimi giorni con gli arrivi di Angela Gabbiadini e soprattutto di Simona Gioli, istituzione del volley italiano. Le bresciane affronteranno la Zambelli Orvieto, rientrata prepotentemente in zona Play Off grazie a una serie di ottime prove:

« Siamo contenti dei nuovi innesti ma attenzione perché la pallavolo non è aritmetica, nel bene e nel male 1+1 non fa sempre 2 – ammonisce Enrico Mazzola, coach della Savallese -. Noi ne siamo la dimostrazione perché abbiamo avuto un inizio difficoltoso e all’epoca non so quanti avrebbero scommesso su di noi, che oggi siamo a giocarci la vetta. Lavorando sodo abbiamo migliorato il nostro rendimento e quindi la classifica, giornata dopo giornata. Quello che ci proponiamo di fare ora è di continuare a lavorare serenamente, senza pressioni che ci innervosiscano, che è stato un po’ il nostro segreto fino ad oggi ».

« Sono molto emozionata – ha commentato Simona Gioli nel corso della sua presentazione – di vedere tanta gente. Ringrazio gli sponsor e la società per l’opportunità concessami: non è facile integrarsi all’interno di una squadra già amalgamata, e che sta giocando molto bene. Sono molto motivata a dare il mio contributo e la mia esperienza al gruppo. In bocca al lupo a noi ».

Le tigri gialloverdi sono fiduciose ed è capitan Alice Santini a descrivere le sensazioni del collettivo: « La squadra sta bene, in palestra stiamo lavorando sodo e stiamo trovando continuità di rendimento comprovando la qualità del lavoro svolto in allenamento. Ultimamente sono stata impiegata da opposta, questo per me è un ruolo nuovo, che non avevo mai ricoperto, mi sono messa a disposizione della squadra e sto cercando di dare il massimo. Brescia è una squadra molto organizzata che gioca una bella pallavolo, noi all’andata abbiamo perso tre a uno e vogliamo riscattarci, sicuramente dovremo battere bene e soprattutto difendere tanto ».

Altro anticipo del sabato è quello tra Delta Informatica Trentino e Golem Olbia. Settimana logisticamente tranquilla per le gialloblù di Nicola Negro, senza impegni infrasettimanali e con più tempo da dedicare agli allenamenti. Sedute alle quali non ha preso parte la laterale magiara Dekany, ancora alle prese con il fastidio muscolare che l’ha costretta a saltare la trasferta di Baronissi. La sua presenza rimane in fortissimo dubbio con Francesca Michieletto pronta a rilevarla nuovamente in posto-4 per completare la diagonale con Fiesoli.

« Ci voleva proprio questo periodo senza gare infrasettimanali, perché tra partite e viaggi in pullman nelle ultime settimane di tempo per allenarsi ce ne è stato davvero poco – spiega coach Negro -. Ora finalmente abbiamo potuto soffermarci su alcuni aspetti del nostro gioco che ultimamente non stavano funzionando a dovere e sono convinto che i frutti del lavoro si vedranno presto. Affronteremo una squadra che si è rinforzata con l’arrivo di Melli e che gioca in maniera un po’ particolare, cambiando spesso il proprio assetto grazie alla versatilità delle sue attaccanti di palla alta ».

Le sarde di Pasqualino Giangrossi hanno motivi per approcciarsi al match con leggerezza. Innanzitutto il successo prestigioso sulla Battistelli capolista, che ha consentito di allontanare la zona retrocessione e recuperare una posizione. Poi l’ingaggio di Giulia Melli da Filottrano.

« Quella contro la Battistelli è stata una gran partita, arrivata peraltro dopo una settimana difficilissima – afferma Natasha Spinello, palleggiatrice di Olbia -. Giocare da vera squadra è stata la dimostrazione che ci serviva per capire che siamo in grado di fare grandi cose. Non sarà una partita facile, non possiamo presentarci ancora con la vittoria di domenica in testa. Ogni partita fa storia a sé e presenta le sue difficoltà. Dobbiamo mettere da parte la gioia e concentrarci per dare un’altra prova del duro lavoro che facciamo in palestra ».

Scavalcata in classifica proprio da Olbia è la Bartoccini Gioiellerie Perugia, cui la vittoria manca da metà dicembre. Le umbre affronteranno al PalaEvangelisti la Conad Olimpia Teodora Ravenna, battuta all’andata al tie-break.

« È una squadra che abbiamo battuto all’andata, vincendo in casa loro per 3-2, riuscendo a fare una bella prestazione corale – commenta la schiacciatrice umbra Giulia Pascucci -. Penso che Ravenna sia un avversario abbordabile, anche se ultimamente stiamo avendo un po’ di calo nelle prestazioni. Dobbiamo dobbiamo trovare il tempo ed il modo di essere più coese, soprattutto con l’arrivo del nuovo innesto, Mina Tomic. Dobbiamo trovare il modo di giocare tutte per lo stesso obiettivo e se riusciamo a trovare la chiave per farlo, le cose posso solo che andare bene. Anche fisicamente in questo momento siamo abbastanza bene ».

Le romagnole, in ottava posizione e in arrivo da tre vittorie consecutive, cercheranno di rinforzare la propria candidatura per un posto nei Play Off:

« In questo campionato non bisogna mai abbassare la guardia, purtroppo o per fortuna ogni settimana ci può essere una sorpresa – il pensiero di Simone Angelini, coach della Conad -. Niente va mai dato per scontato. Per quanto ci riguarda dobbiamo stare concentrati e affrontare il calendario del girone di ritorno, che in questa parte ci è favorevole, per fare più punti possibile e metterci in una posizione comoda. La nostra classifica può migliorare in riferimento a quanto abbiamo fatto nel girone d’andata, per cui dobbiamo cercare di fare bene domenica a Perugia e nel turno successivo in casa contro Baronissi ».

Piuttosto lontane dalla zona Play Off ma con un margine rassicurante sulla zona retrocessione,P2P Givova Baronissi e Sorelle Ramonda Ipag Montecchio si affrontano a viso aperto. Dopo l’exploit di Perugia, la P2P ha raccolto applausi e racimolato punticini nel girone di ritorno, contro le big del campionato. Adesso, però, vuole cambiare marcia ma dovrà fare molta attenzione alle vicentine che la tallonano in classifica (22 punti contro 19) e che nelle ultime settimane ha anche ‘fatto pace’ con le trasferte dopo la vittoria per 3-2 ad Olbia e la sconfitta per 3-2 a Ravenna. Sarà quasi un derby per Marilyn Strobbe, il capitano di Baronissi e vicentina:

« È uno scontro diretto perché Montecchio è proprio sotto di noi, attardata di tre punti in classifica. Puntiamo al risultato pieno: dobbiamo provarci soprattutto nelle partite dove si può, perché affrontiamo nostre pari grado. Domenica faremo di tutto per portare a casa i tre punti che mancano dalla fine del 2017 a Perugia ».

« Sarà certamente una gara complicata, contro una formazione che all’andata abbiamo battuto ma che nel mercato ha avuto modo di rinforzarsi – evidenzia Marcello Bertolini, coach di Montecchio -. La formazione campana era partita con altre aspettative e poi ha dovuto adattarsi ad un altro tipo di campionato ed ora è una squadra in salute che si sta riprendendo. Per noi sarà importante approcciare con la stessa determinazione messa nelle gare giocate in trasferta contro Olbia e Ravenna”.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 23a GIORNATA-



Sabato 3 febbraio, ore 17.30

LPM Bam Mondovì – Golden Tulip Volalto Caserta (Traversa-Jacobacci)



Sabato 3 febbraio, ore 20.30

Delta Informatica Trentino – Golem Olbia (Licchelli-Armandola)



Domenica 4 febbraio, ore 17.00

Battistelli S.G. Marignano – Club Italia Crai (Serafin-Sabia)

Zambelli Orvieto – Savallese Millenium Brescia (Dell’Orso-Grassia)

Sigel Marsala – Fenera Chieri (Caretti-Morgillo)

Bartoccini Gioiellerie Perugia – Conad Olimpia Teodora Ravenna (Verrascina-Autuori)

Volley Soverato – Ubi S.Bernardo Cuneo (Colucci-Giorgianni)

P2P Givova Baronissi – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio (Stancati-Scarfò)

Riposa: Barricalla Collegno

LA CLASSIFICA-

Battistelli S.G. Marignano 48; Lpm Bam Mondovì 48; Fenera Chieri 46; Ubi Banca San Bernardo Cuneo 46; Savallese Millenium Brescia 45; Volley Soverato 40; Delta Informatica Trentino 40; Conad Olimpia Teodora Ravenna 35; Barricalla Collegno 33; Club Italia Crai 33; Zambelli Orvieto* 30; P2P Givova Baronissi 22; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio* 19; Golem Olbia 15; Bartoccini Gioiellerie Perugia* 14; Sigel Marsala* 8; Golden Tulip Volalto Caserta* 6.

* una partita in meno