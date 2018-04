Sitting Volley: le azzurre in raduno a Bologna insieme all'Olanda

BOLOGNA-L'Italia Femminile di Sitting Volley, dopo aver staccato il pass per i Campionati del Mondo nel torneo di qualificazione giocato in Corea del Sud, si radunerà di nuovo dal 19 al 22 aprile a Bologna per un collegiale che vedrà le azzurre lavorare insieme alla nazionale olandese con la quale giocherà una partita amichevole domenica 22.

Queste le atlete convocate dal tecnico federale Amauri Ribeiro: Nadia Bala, Raffaella Battaglia, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Sara Desini, Michela Magnani, Erika Novarria, Alessandra Vitale, Silvia Biasi, Francesca Bosio e Roberta Pedrelli. Quest’ultima arriverà in Emilia Romagna proprio il 21 mentre Biasi e Bosio concluderanno il ritiro con un giorno di anticipo.