Volley: A2 Femminile, sfida decisiva per Battistelli e Fenera

In Gara 3 della finale dei Play Off, le due pretendenti alla Serie A1, si giocano, domenica pomeriggio a Rimini la promozione in una sfida secca. Chi vince festeggia twitta

S.G.MARIGNANO (RIMINI)- Battistelli San Giovanni in Marignano e Fenera Chieri chiuderanno domenica pomeriggio la loro stagione. Soltanto una potrà festeggiare la promozione in Serie A1. La sfida, dopo che la serie della Finale Play Off è tornata in parità per il successo di mercoledì della Fenera Chieri sul proprio campo, è senza appello, chi vince va in paradiso, chi perde dovrà giocare anche nella prossima stagione nel campionato cadetto.

Le formazioni di Stefano Saja e Luca Secchi si confronteranno domenica 13 maggio alle ore 17.00. Il teatro del match sarà il PalaFlaminio di Rimini, che ha ospitato la Battistelli proprio in occasione della serie di finale.

Nelle due partite disputate finora Battistelli e Fenera hanno evidenziato pari qualità, puntando sull’apporto del proprio pubblico per fare una pur minima differenza. Nella strada verso la promozione, San Giovanni in Marignano ha eliminato Soverato e Orvieto, mentre Chieri ha superato gli scogli Trentino e Cuneo.

« Sono veramente avversari tostissimi – sintetizza Filippo Vergnano, presidente del club biancoblù, riferendosi alle riminesi -. Anche mercoledì in Gara-2, in una serata in cui li abbiamo messi in difficoltà, non hanno mollato di un centimetro. Nel quarto set, in svantaggio, quando la partita sembrava ormai indirizzata, hanno fatto una rimonta incredibile. Per vincere abbiamo dovuto giocare benissimo. Tenuto conto proprio di come abbiamo iniziato, essere qui a giocarsi la promozione in A1, vada come vada, a prescindere dal risultato finale, è una soddisfazione enorme. Faccio perfino fatica a esprimerla a parole ».

LA FINALE DEI PLAY OFF PROMOZIONE-

(4) Battistelli S.G. Marignano – (5) Fenera Chieri 1-1

GARA 3-



Domenica 13 maggio, ore 17.00

Battistelli San Giovanni in Marignano – Fenera Chieri (Zingaro-Palumbo)