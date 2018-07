Volley: A2 Femminile, Greta Valli si accasa a Mondovì

MONDOVI’ (CUNEO)- Ancora un ingresso nel roster della Lpm Bam Mondovì. Il DS Paolo Borello ha raggiunto l'accordo con la giocatrice varesina Greta Valli, classe '92, lo scorso anno in forza al Volley Soverato. Greta torna in Piemonte dove ha militatom nella stagione 2016-2017, nella formazione di Cuneo in B1, trascinandola alla promozione. Dal 2014 al 2016 l’atleta ha giocato a Collegno in B1, in precedenza ha indossato i colori di Bari, Collecchio, Casalmaggiore, Bologna e Orago.



LE PAROLE DI GRETA VALLI-



« Sono super contenta. Conosco bene la società, ho giocato contro Mondovì per tanti anni e so che non ha bisogno di presentazioni. Conosco molte delle ragazze, alcune di loro sono state mie compagne di squadra. Sofia Rebora è stata mia coinquilina a Collecchio e con Viola Tonello abbiamo disputato, e vinto, i campionati universitari insieme, un paio di anni fa; conosco inoltre Alessia Midriano e Silvia Agostino. Negli anni ho sempre cambiato squadra, dall’ estremo Nord ad estremo Sud, ma adesso ho voglia di andare in un posto che conosco già e Mondovì mi sembra davvero un ambiente familiare. Non conosco personalmente Davide Delmati, ma mi ha fatto un’ottima impressione. Non vedo l’ora di iniziare, gli obiettivi sono importanti e mi metto a completa disposizione. Spero di essere di utilità alla squadra. Mi fa molta gola il contesto, perché penso a Mondovì si stia bene: lo dicono le ragazze, lo dice il pubblico e lo dicono i risultati. Si è visto lo scorso anno quando, nonostante le difficoltà e gli infortuni, la squadra è riuscita a fare bene, perché, secondo me, dietro c’è una compattezza societaria che fa stare bene, che fa concentrare a fare il nostro lavoro. Vedo tutto molto positivo! ».

LE PAROLE DEL DS PAOLO BORELLO-

« L’esperienza di Greta Valli sarà sicuramente fondamentale per l’assetto della nuova Lpm Bam Mondovì. Greta è un’atleta con grandi qualità di attaccante e siamo molto felici di poterla avere nella nostra squadra ».