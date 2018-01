Volley: A1 Femminile, Pesaro vince in rimonta, per la Pomì è notte fonda

PESARO- La myCicero Pesaro vince in rimonta la sfida con la VBC Pomì Casalmaggiore nell’anticipo della quinta di ritorno di A1 Femminile, riscattando la sconfitta di tre giorni fa a Modena ed acuendo la crisi della formazione di Lucchi, alla terza sconfitta consecutiva, che ora si trova a fare i conti con una classifica davvero preoccupante.

LA CRONACA DEL MATCH-

Nel primo set la MyCicero parte forte, Lise Van Hecke sigla il primo ace della gara e fa 3-0 ma Drews nell’azione successiva mette a terra il primo pallone per la Pomì: 1-3. Capitan Stevanovic rimette tutto in parità con un ace: 3-3. Drews sigla il primo ace in maglia Pomì e manda Casalmaggiore sul 6-4. Pesaro non molla e Van Hecke mette a terra il pallone dell’11-11. L’attacco di casa finisce out e la VBC si porta sul 14-12, coach Bertini chiama il primo time out della gara. Alla ripresa del gioco, Jovana Stevanovic trova un altro ace e fa 15-12, ma Bokan in pipe accorcia: 13-15. Drews, su alzata di Martinez, sfrutta il piano di rimbalzo del muro di casa e fa 19-15, time out Pesaro. Bokan accorcia ma Guiggi ristabilisce le distanze con una fast, 20-16 Pomì. Martinez conclude uno scambio che ha visto due strepitosi salvataggi, uno proprio della dominicana e uno di Sirressi: 22-17. Stevanovic “di rapina” porta le sue sul 24-17, Van Hecke ci prova a tenere il passo con una diagonale che fa 18-24 e Nizetich trova la diagonale vincente, ma è ancora Stevanovic a siglare e concludere 25-19. Top Scorer: Bokan e Aelbrecht 4, Drews e Stevanovic 5

Nel secondo parziale Martinez sale in pipe e mette il secondo pallone rosa per terra: 2-0. Pesaro però spinge, viene fischiata un’invasione alle rosa e coach Lucchi chiama time out sul 6-3 MyCicero. Alla ripresa è Guiggi a siglare il punto e a fare 4-6. Nizetich non molla e in pipe fa 8-6, ma Drews non ci sta e accorcia 7-8. Aelbrecht approfitta di un pallone che stava per oltrepassare la rete e mette a terra il 12-8, entra Grothues per Martinez. Bokan prova a passare ma Starcevic alza il muro e manda Stevanovic in battuta sull’ 11-12. Lo Bianco sbaglia una prima intenzione, Pesaro si porta sul 15-12 e coach Lucchi chiama time out. Si torna a giocare ed è ancora Starcevic a trovare la parallela giusta, 13-15. Guiggi trova un primo tempo un po’ fortunoso ma efficace e fa 14-17. Pesaro spinge ma Stevanovic c’è, primo tempo e 16-19. Bokan però c’è, sfrutta il tocco a muro e sigla il 21-17. Cambi trova l’ace che manda le sue sul 23-19, ma Guiggi accorcia: 20-23. Guiggi ci prova a tenere le sue attaccate al set, Stevanovic mura l’attacco successivo, la Pomì si porta sul 22-24 e coach Bertini chiama time out. Alla ripresa è il capitano rosa a murare ancora un attacco di Nizetich ma è proprio l’argentina a chiudere il set 25-23. Top Scorer: Nizetich 5, Guiggi 7

Si riparte con Pesaro che parte subito forte. Un muro di Olivotto manda la MyCicero sul 2-0. Il primo punto rosa lo sigla Starcevic con un mani-fuori su Cambi e nella battuta successiva Stevanovic trova un altro ace: 2-3. Il pareggio li sigla la croata numero 10 sfruttando ancora il tocca a muro: 3-3. Pallone corto di Nizetich, la migliore delle sue, che manda la Pomì a -1, 6-7, ma Aelbrecht ristabilisce le distanze. Il pareggio è frutto di una cattiva difesa pesarese su pallonetto di Drews, ma è Stevanovic a mettere la freccia del sorpasso: 9-8. E’ ancora il capitano rosa ad alzare il muro e a bloccare Van Hecke, 10-8. Van Hecke prima e il muro di Bokan poi riportano Pesaro al pareggio 12-12, ma il muro di Guiggi su Bokan stessa manda la Pomì avanti di uno. Drews si fa murare un altro attacco, la MyCicero va sul 15-13 e coach Lucchi chiama time out. Si torna a giocare ed è la stessa americana a farsi perdonare, 14-15. Starcevic, decisamente in palla in questa gara, trova l’ace della parità 15-15. Bokan prende per mano le sue e in pipe fa 18-16, dentro Guerra per Martinez. Stevanovic manda fuori un pallone a conclusione di uno scambio molto combattuto, 22-16 Pesaro. Gloria Baldi mura un attacco di Guerra e manda sul 24-16 le sue, è Nizetich a chiudere la frazione 25-16. Top Scorer: Bokan, Nizetich 5, Stevanovic 5

Nel quarto set Pesaro parte aventi ma Guiggi tiene le sue attaccate al set fin da subito: 2-3. E’ Martinez a rimettere tutto in parità 4-4 prima e a portare in vantaggio le rosa 5-4 poi. Il muro di Stevanovic su Van Hecke manda la Pomì avanti 7-5. Drews riporta avanti la Pomì sfruttando il piano di rimbalzo del muro e poi è la stessa americana ad allungare: 10-8. Le padrone di casa tengono e spingono ma è Guiggi a staccare ad un piede e a siglare il 15-13. Cambi porta avanti le sue di prima intenzione, 19-18 Pesaro, time out Casalmaggiore. Van Hecke sigla l’ace del 22-18 Pesaro, coach Lucchi inverte la diagonale inserendo Zago e Rondon, che sale e mura un attacco pesarese: 19-22. Stevanovic trova il 20-22 e coach Bertini chiama time out. Maret Grothues infila una diagonale e fa 21-24, ma è una battuta fallita di Stevanovic a chiudere il set 25-21 e il match 3-1 per la MyCicero.

I PROTAGONISTI-

Matteo Bertini (Allenatore myCicero Pesaro)- « La partita di oggi rappresentava per noi un importante spartiacque – così Bertini a fine match – perché dovevamo riscattare Modena e un’altra sconfitta avrebbe rimesso in corsa la stessa Pomì e Il Bisonte. Dopo un avvio titubante ci siamo prontamente riprese perché abbiamo cominciato a rischiare e i risultati si sono visti: un plauso alle ragazze che sono state fantastiche! ».

IL TABELLINO-

MYCICERO VOLLEY PESARO – POMI’ CASALMAGGIORE 3-1 (19-25 25-23 25-16 25-21)

MYCICERO VOLLEY PESARO: Olivotto 9, Van Hecke 16, Nizetich 19, Aelbrecht 10, Cambi 4, Bokan 11, Ghilardi (L), Baldi 1, Carraro 1, Arciprete. Non entrate: Lapi, Bussoli. All. Bertini.

POMI’ CASALMAGGIORE: Martinez 11, Stevanovic 14, Starcevic 10, Guiggi 15, Lo Bianco 1, Sirressi (L), Drews 14, Grothues-Balkenstein 2, Rondon 1, Guerra, Zago, Napodano. Non entrate: Zambelli. All. Lucchi. ARBITRI: Bellini, Saltalippi.

NOTE – Spettatori: 1400, Durata set: 26′, 26′, 25′, 27′ ; Tot: 104′.

LA CLASSIFICA -

Imoco Volley Conegliano 41; Igor Gorgonzola Novara 36; Savino Del Bene Scandicci 33; Unet E-Work Busto Arsizio 29; Saugella Team Monza 25; MyCicero Volley Pesaro 25; Liu Jo Nordmeccanica Modena 24; Il Bisonte Firenze 14; Pomi’ Casalmaggiore 14; Foppapedretti Bergamo 13; Sab Volley Legnano 11; Lardini Filottrano 8.