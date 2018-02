Volley: A1 Femminile, Firenze testa e cuore, battuta Bergamo

FIRENZE- La più bella partita della gestione Caprara porta in dote a Il Bisonte Firenze una vittoria di importanza capitale: il 3-0 rifilato alla Foppapedretti Bergamo vale già la conferma dell’ottavo posto (in attesa di capire cosa farà la Pomì domani) ma soprattutto allunga a cinque i punti di vantaggio sulle stesse bergamasche, significando quindi anche un passo quasi decisivo verso la salvezza. Le bisontine hanno tenuto un alto livello per tutta la partita, accusando pochissimi passaggi a vuoto, ma soprattutto hanno dimostrato una tempra d’acciaio nei momenti decisivi: in tutti e tre i parziali si è arrivati ai vantaggi, e Firenze non si è mai tirata indietro neanche sui tanti set point per la Foppa, annullandoli tutti e vincendo in volata al termine di scambi clamorosi. Come ormai da qualche settimana è stata Santana la trascinatrice (22 punti col 60% in attacco), ma Tirozzi e Sorokaite non sono state da meno (16 con l’84% di ricezione perfetta e 15 con 2 ace) e anche al centro sono arrivati progressi (10 di Milos col 69% e 7 di Ogbogu con 3 muri), il tutto grazie alla distribuzione illuminata di Djkema e alla solita grande Parrocchiale in difesa e in ricezione (71% di perfetta).

LA CRONACA DEL MATCH-

Giovanni Caprara parte con Dijkema in regia, Sorokaite opposto, Santana e Tirozzi in banda, Miloš e Ogbogu al centro e Parrocchiale libero, mentre Micoli risponde con Malinov in palleggio, Malagurski opposto, Sylla e Acosta Alvarado schiacciatrici laterali, Strunjak e Popovic al centro e Cardullo libero.

La partita è subito bella, con Il Bisonte che forza la battuta e Ogbogu che mette giù il muro del primo allungo (6-4): Bergamo risponde con muro e punto di Acosta (7-8), poi un altro block in di Malagurski e l’attacco di Sylla valgono il 9-12. Sul 12-14 entra Marcon per Sylla, ma Firenze c’è e Santana firma la nuova parità (14-14), poi sul 15-15 entra Pietrelli per Ogbogu in battuta, e ancora due punti di fila della portoricana valgono il sorpasso (17-16): si gioca punto a punto, sul 21-20 Caprara alza il muro con Alberti per Dijkema, ma Bergamo piazza due punti di fila e allora Caprara chiama time out (21-22). Il primo set point è della Foppa grazie a un gran punto di Acosta (23-24), Caprara ferma di nuovo il gioco poi Micoli inserisce Boldini in battuta ma Sorokaite impatta con un grande attacco, e poi l’ace di Santana costringe il coach bergamasco a chiamare a sua volta il time out (25-24): Tirozzi mette out (25-25), poi però annulla due set point con due super attacchi (27-27), e sulla seconda palla set procurata da una fantastica pipe di Santana, al decimo punto personale (28-27), è Ogbogu a chiudere stampando Sylla (29-27).

Nel secondo Il Bisonte sfrutta l’abbrivio e parte forte con l’ace di Sorokaite (4-1), poi altri due grandi servizi dell’opposto mettono in condizione Tirozzi di allungare (6-1) e Micoli prova la carta Paggi per Strunjak: Firenze sale fino a 11-6, poi accusa un black out e quando Sylla mette giù l’11-10 Caprara deve chiamare time out, ma Bergamo riesce subito dopo a pareggiare (12-12). Un paio di attacchi out delle ospiti fanno respirare Firenze (15-12), Milos allunga con un gran primo tempo (18-14), ma poi Acosta va al servizio e fa soffrire la ricezione delle bisontine, fino ad arrivare all’ace del pareggio (18-18) e del conseguente time out Caprara: si entra in un’altra fase equilibrata, Paggi firma il sorpasso (21-22) ma Il Bisonte c’è e la solita Santana procura il primo set point (24-23), con Micoli che ferma il gioco. Acosta annulla (24-24), poi si entra in una bollente fase dei vantaggi, con azioni lunghissime ed emozioni vietate ai deboli di cuore: Il Bisonte annulla due set point, la Foppa ne cancella altri due, e alla fine è Milos a procurarne un terzo (29-28), trasformato da una fantastica Tirozzi (30-28).

Nel terzo torna in campo Strunjak, ma Il Bisonte prova ancora una volta a partire forte con l’ace di Tirozzi e due martellate di Santana (8-4): Bergamo però è lì e come al solito non molla, trascinato da Malagurski e Sylla (14-13), poi Malagurski impatta (15-15) prima di lasciare spazio a Battista sul 16-15. Il Bisonte si riallontana con la solita Santana (18-15), ma la partita è ancora equilibratissima, e Popovic accorcia di nuovo (21-20), con Sylla che alla fine trova l’ennesima parità (22-22) e Caprara che chiama time out: Milos regala il primo set point (24-23), che Malagurski annulla (24-24), ma Sorokaite ne procura un altro (25-24) ed è l’attacco out di Acosta a far esplodere il Mandela Forum (26-24)

I PROTAGONISTI-

Giovanni Caprara (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Questa è sicuramente la prestazione migliore della mia gestione. Contro Pomì Casalmaggiore abbiamo giocato la nostra peggiore ed oggi la migliore, speriamo di trovare la quadratura giusta e soprattutto la continuità. Oggi abbiamo giocato bene in tutte le fasi di gioco, anche in muro-difesa che ad ora è il nostro punto debole. Abbiamo giocato molto bene contro un avversario ostico che ha cercato in tutti i modi di restare aggrappato al risultato. Non voglio assolutamente che si parli di playoff perché il campionato è ancora lungo e noi dobbiamo continuare ad allenarci e a migliorare, giocando ogni partita con l’intensità e l’aggressività di stasera ».

Ofelia Malinov (Foppapedretti Bergamo)- « Era una partita importante per noi e penso che dovremo mangiarci le mani. Avevamo delle occasioni da sfruttare e non l‘abbiamo fatto e abbiamo sprecato un sacco. Loro difendevano e rigiocavano perché era importante anche per loro e ci sta che il loro atteggiamento fosse questo. Noi abbiamo sbagliato cose facili che hanno fatto la differenza.

Nelle prossime quattro partite dobbiamo prendere il massimo dei punti e poi vedremo quello che succederà.

Vogliamo pensare al presente e vogliamo riscattare un girone di andata che non è andato come volevamo: non è una scusante, abbiamo passato dei momenti duri ma ora non bisogna sprecare le occasioni ».

IL TABELLINO-

IL BISONTE FIRENZE – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-0 (29-27 30-28 26-24)

IL BISONTE FIRENZE: Santana 22, Milos Prokopic 10, Sorokaite 15, Tirozzi 16, Ogbogu 7, Dijkema 2, Parrocchiale (L), Pietrelli, Bonciani, Alberti. Non entrate: Di Iulio, De Stefano. All. Caprara.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Acosta Alvarado 16, Popovic 8, Malagurski 15, Sylla 9, Strunjak 4, Malinov 1, Cardullo (L), Battista 1, Paggi 1, Marcon, Boldini. Non entrate: Imperiali, Ruffa. All. Micoli.

ARBITRI: Moratti, Cesare.

NOTE – Spettatori: 800, Durata set: 35′, 37′, 30′; Tot: 102′.