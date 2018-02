Volley: A1 Femminile, domenica si per Scandicci, Busto e Bergamo

Nei tre incontri giocati stasera che vanno a completare il quadro dell'8a di ritorno, la formazione di Parisi batte Legnano e va ad un punto dal secondo posto. La UYBA doma Firenze e torna al quarto posto. Tre punti importanti in chiave salvezza per la Foppa twitta

ROMA-Dopo i tre anticipi di ieri, due dei quali hanno riguardato i match delle due squadre in testa alla classifica, l'ottava di ritorno si è completata stasera con il successo della Savino Del Bene Scandicci che, con i tre punti conquistati a spese della Sab Legnano, arriva ad un punto dal secondo posto occupato da Novara. Vittoria pesante anche per la Unet E-Work Busto Arsizio contro Il Bisonte Firenze, che permette alla formazione di Mencarelli di tornare riscavalcare la Saugella Monza al quarto posto. Serata ok anche per Foppapedretti Bergamo che si impone con un netto 3-0 sulla myCicero Pesaro, staccando in classifica Legnano e riavvicinandosi a Firenze e Casalmaggiore che la precedono in classifica.

TUTTE LE SFIDE-

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – IL BISONTE FIRENZE-

Torna al successo la Unet E-Work Busto Arsizio che supera al Palayamamay il Bisonte Firenze per 3-1 e conserva il quarto posto in classifica che le era stato temporaneamente sottratto da Monza, vincente nell’anticipo di sabato. La gara con la squadra toscana inizia bene per le farfalle, avanti due a zero grazie a un gioco brillante ben orchestrato da Orro (MVP). Caprara corre ai ripari ed inserisce Di Iulio e Alberti, trovando più equilibrio e vincendo il terzo game. Nel quarto set è lotta punto a punto, ma la UYBA non si disunisce e chiude la volata esprimendo il suo miglior gioco.

Per la Unet E-Work ottimo match per Orro e Berti (12 con il 52%), con Gennari top scorer con 16 (37%). In doppia cifra anche Diouf (16) e Bartsch (15).

Per Firenze Sorokaite la migliore con 20 punti a referto.

Starting six: Mencarelli inizia con Orro – Diouf, Stufi – Berti, Gennari – Bartsch, Spirito libero. Caparara parte con Dijkema – Sorokaite, in banda Tirozzi e Santana, al centro Milos – Ogbogu, libero Parrocchiale.

Nel primo set la UYBA parte forte con Berti e Bartsch (3-0), con Gennari che risponde a Tirozzi per il 4-1 e per il 5-2; la numero 6 realizza anche l’ace del 6-2, Stufi mura il 7-2 e Caprara ferma il gioco. Tirozzi e Ogbogu recuperano qualcosa (7-5), Diouf in pipe firma l’8-6. Milos spara largo il 10-7, Diouf propizia l’11-7 ed affonda il 12-8, mentre Sorokaite attacca lungo il 13-8; l’opposto ospite si riscatta con il muro del 13-10, poi Santana realizza l’ace del 13-11. La UYBA amministra il vantaggio (16-13) ed allunga grazie all’errore di Tirozzi (17-13) e alla pipe di Gennari (18-13 tempo Bisonte). Bartsch mura il 19-13 ed affonda il 20-14, poi insieme a Berti realizza i punti fino al 24-16. Chiude il muro di Gennari (25-16).

A tabellino Bartsch 6, Gennari 5, Sorokaite 4.

Nel secondo parziale Gennari parte con un poker di punti (4-2), il Bisonte c’è (4-4), ma Bartsch e Diouf tengono alte le quotazioni bustocche (8-5). Orro mura il 10-6 e Caprara prova la carta Di Iulio (dentro per Santana + time-out); al rientro ancora Orro firma l’ace dell’11-6 (dentro anche Alberti per Milos), poi Sorokaite a muro prova a dare la scossa (11-8). Gennari di fino fa 13-9, ma Firenze si va valere ancora a muro, questa volta con Ogbogu (13-11); Gennari ha sempre il braccio caldo (15-12), mentre Stufi mura il 16-12; Sorokaite tiene sotto il Bisonte (17-15), ma Diouf respinge la minaccia (19-15) e fa chiamare time-out a Caprara. Sorokaite regala il 20-15, Berti trova due punti peri il 23-18, Tirozzi regala il 24-18. Firenze annulla 4 set-ball sui servizi della neo entrata Pietrelli, ma alla fine chiude Diouf 25-22.

A tabellino: Gennari 6, Diouf e Bartsch 4.

Caprara alla ripresa del gioco conferma in campo Di Iulio ed Alberti e il set per Firenze inizia bene (0-3 muro Alberti); Diouf e Bartsch recuperano qualcosa (3-4), con Gennari che tiene ancora incollate le farfalle (4-5). Il muro di Di Iulio regala alle ospiti il +3 (5-8), ma Diouf trova il break (7-8) che tiene in gioco la UYBA; Sorokaite in pallonetto trova l’8-11 ma poi attacca out il 10-11, Di Iulio mette a segno il 10-13 e Ogbogu mura il 10-14 (time-out Mencarelli). Sorokaite con l’ace porta all’11-16, Berti prima commette fallo in doppia poi mura il 14-18, Diouf d’astuzia trova il 16-19 che riaccende la speranza. Di Iulio è brava in pallonetto per il 16-20, Tirozzi tira la bomba che fa chiamare tempo a Mencarelli (16-21 dentro Botezat per Stufi fino a fine parziale). Il Bisonte si guadagna sei set ball (18-24), Botezat a muro fa interrompere il gioco a Caprara (20-24), ma al rientro chiude Ogbogu (20-25).

A tabellino Sorokaite 8, Diouf 7

Nel quarto set Firenze parte ancora bene con Sorokaite ed Ogbogu (0-2), ma la UYBA trova presto il pari grazie a due errori di Di Iulio (4-4). Stufi ed il muro di Berti ribaltano lo score (6-5 rientra Santana su Di Iulio), ma Sorokaite non ci sta ed ora è lotta punto a punto (7-7); Gennari passa da 4 per il 9-9, ma Ogbogu realizza la doppietta del 9-11; Tirozzi regala il nuovo pari (11-11), Santana idem (12-12), Gennari supera con l’ace (13-12). Stufi e Bartsch staccano (15-13 tempo Bisonte), ma Alberti e Sorokaite (muro) rimettono ancora tutto in pari (15-15); sfruttando il servizio di Orro Bartsch fa 17-15, poi Santana spara lungo il 18-15 e Caprara ferma ancora il gioco. Diouf in pallonetto firma il +4 (19-15), Sorokaite appoggia out il 20-15 e la UYBA vola: nel finale Bartsch e Gennari salgono in cattedra e chiudono 25-18.

I PROTAGONISTI-

Marco Mencarelli (Allenatore Unet E-Work Busto Arsizio)- « Una vittoria importante per la classifica più che per il morale: sugli aspetti psicologici di questa complicata fase della stagione ci confrontiamo ogni giorno e sappiamo esattamente quali sono state le difficoltà, ma anche gli aspetti positivi raccolti dalla doppia sfida con l’Eczacibasi e dall’incontro con Conegliano. Oggi la squadra è tornata a sapersi esaltare durante l’incontro ed è stata bravissima a non accumulare svantaggio nell’ultimo set, deciso da meriti nostri ma anche da qualche errore di troppo del Bisonte ».

Giovanni Caprara (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Complimenti innanzitutto a Mencarelli e alla sua squadra che ha ampiamente meritato di vincere. Noi avevamo troppi giocatori non pronti mentalmente a giocare la partita, non so bene perchè e dovrò capirlo nei prossimi giorni. Abbiamo faticato sia in attacco sia in difesa, poi quando siamo riusciti a tenere qualche palla dietro e a registrare l’attacco, siamo tornati in gioco. Purtroppo diversi errori stupidi a metà del quarto set hanno condizionato il nostro finale di gara ».

IL TABELLINO-

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-16 25-22 20-25 25-18)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bartsch 15, Berti 12, Diouf 16, Gennari 18, Stufi 3, Orro 3, Spirito (L), Botezat 2, Wilhite. Non entrate: Dall’Igna, Chausheva, Piani, Negretti. All. Mencarelli.

IL BISONTE FIRENZE: Santana 2, Milos Prokopic 1, Sorokaite 20, Tirozzi 12, Ogbogu 11, Dijkema 2, Parrocchiale (L), Alberti 6, Di Iulio 6, Pietrelli 1, Bonciani. All. Caprara.

ARBITRI: Talento, Bassan.

NOTE – Spettatori: 2670, Durata set: 22′, 28′, 25′, 26′ ; Tot: 101′.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – MYCICERO VOLLEY PESARO-

Successo importante per la Foppapedretti Bergamo, in casa contro la myCicero Pesaro. che consente alla formazione di Micoli di staccare in classifica la Sab Legnano e di rimanere attaccata al treno salvezza. Continua invece il mal di trasferta per le marchgiane che subiscono a Bergamo la sesta sconfitta consecutiva. La squadra di Bertini è comunque da stasera matematicamente salva vista la contemporanea sconfitta della SAB Volley Legnano in quel di Scandicci.

Che Pesaro non sia una giornata lo si intuisce dai primi scambi: Nizetich sbaglia subito battuta e poi spedisce out un attacco. Ma un altro attacco out, questa volta di Malagurski consente alla myCicero di impattare il punteggio (5-5). Le due formazioni procedono a braccetto fino al 10 pari (Strunjack manda in rete la battuta) e le ospiti, con un parziale di 3-0 tentano una prima fuga grazie ai punti di Van Hecke e Olivotto (che si aggiungono, appunto, all’errore della centrale croata ed è 12-10). Ma, improvvisamente, le rossoblù marchigiane si spengono: Malinov, dai nove metri, e la difesa di Bergamo mandano in crisi Pesaro che subisce un controparziale di 5-0, che diventa di 8-1 (13-18) costringendo Bertini a fermare il gioco per due volte in pochissimo tempo. Il parziale finisce praticamente qui: Aelbrecht annulla il primo set ball ma ci pensa Malagurski a portare in vantaggio le bergamasche.

La seconda frazione è quella decisiva perché la myCicero conduce, tolte le battute iniziali che vedono la Foppa in vantaggio per 4-2 grazie a due muri consecutivi di Sylla, praticamente da inizio set ma sul finale si spegne nuovamente. E’ Olivotto a caricarsi la squadra sulle spalle trascinandola grazie ai muri (4) e agli attacchi (chiuderà il parziale con 7 punti e il 50%) fino al 16-12 e al 18-14. Una pipe di Van Hecke fa raggiungere il massimo vantaggio alle ospiti (21-16) ma, a differenza della prima frazione quando con lo stesso svantaggio le bergamasche erano riuscite a chiudere il set in proprio favore, la myCicero smette di giocare: Sylla in attacco e la Boldrini dai nove metri mandano in crisi le ospiti che subiscono un parziale di 8-2 ed è 23-23. Bertini ferma il gioco ma Acosta, per due volte consecutive, regala il set point alle padrone di casa prima che Olivotto spedisca out la palla del possibile 25 pari.

Terza frazione che vede Bertini puntare dalla prima palla su Baldi al posto di Van Hecke mentre coach Micoli continua a dare fiducia ad Acosta che ha avuto un buon impatto sul match. Stessa cosa capita però all’opposto bresciano della myCicero visto che i primi tre punti delle pesaresi portano la sua firma. Nel frattempo, però, la Foppapedretti è scappata via (8-3). Ma quando la partita sembra ai titoli di coda, Nizetich e compagne hanno un sussulto e, palla dopo palla, con la Baldi che continua a martellare (chiuderà la frazione con 7 punti) piazzano un parziale di 5-1 e dal 17-19, il tabellone segna 22-20 per le ospiti grazie ad un attacco out di Acosta. Ma Bergamo non perde lucidità e con un controparziale di 5-1 chiude set e partita.

I PROTAGONISTI-

Matteo Bertini (Allenatore myCicero Pesaro)- « Abbiamo perso tante piccole opportunità nel corso della partita e siamo state poco incisive con il fondamentale dell’attacco – così Bertini commenta a fine match – Non stiamo più spingendo come a inizio stagione e, soprattutto in trasferta facciamo fatica. Calo mentale? Può essere dopo un campionato esaltante e sopra le righe come il nostro: adesso però che l’obiettivo salvezza è raggiunto sarebbe un gran peccato non centrare i play off. Dopo la pausa, cercheremo di ripartire dalle nostre certezze provando qualche soluzione diversa in attacco ».

IL TABELLINO-

FOPPAPEDRETTI BERGAMO – MYCICERO VOLLEY PESARO 3-0 (25-19 26-24 25-23)

FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Marcon 3, Strunjak 1, Malinov 2, Sylla 16, Popovic 9, Malagurski 11, Cardullo (L), Acosta Alvarado 11, Paggi 4, Battista, Boldini. Non entrate: Imperiali. All. Micoli.

MYCICERO VOLLEY PESARO: Nizetich 9, Aelbrecht 5, Cambi 1, Bokan 2, Olivotto 14, Van Hecke 6, Ghilardi (L), Baldi 7, Arciprete 1, Carraro. Non entrate: Lapi, Bussoli. All. Bertini.

ARBITRI: Braico, De Simeis.

NOTE – Spettatori: 1231, Durata set: 29′, 27′, 28′; Tot: 84′.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – SAB VOLLEY LEGNANO-

Missione compiuta. La Savino Del Bene vince e convince e si porta nuovamente a una sola lunghezza da Novara.

Legnano inizia il match in p6, consueto p1 per coach Parisi che conferma il 6 +1 di Novara.

Ottimo avvio di gara di Scandicci, Di Iulio chiama spesso in causa De La Cruz e Haak che rispondono presente: 10 – 5.

Nella Savino Del Bene ottimo lavoro del muro-difesa e buone efficacia in contrattacco anche se con qualche errore gratuito di troppo che non permette alle fiorentine di scappare nel punteggio.

Applausi per una difesa in volo di Enrica Merlo con palla alzata in sospensione a una mano da Isabella Di Iulio e azione terminata da Isabelle Haak in parallela, 17 -10.

Scandicci alza il ritmo, Legnano non riesce più a difendere. Savino Del Bene chiude 25 – 14.

Secondo set ancora con Scandicci padrona del gioco, Legnano non riesce a entrare in partita, Bosetti trova la diagonale vincente: 8 – 3.

Ace di De la Cruz che trova impreparata la ricezione lombarda dà il break a Scandicci, 16 – 10.

Cambio in regia e dentro anche Bianchini per Haak e De la Cruz per Papa. Il set scivola via senza sorprese con una bella intesa Carlini-Da Silva, chiude la stessa brasiliana con un bel primo tempo, 25 – 13.

Terzo set con la diagonale Carlini-Haak in campo. La Sab parte bene, Pencova in fast e Coneo in diagonale griffano il 7 – 7. De la Cruz con una diagonale e Haak in parallela si prendono il break: 14 – 9.

Haak strappa applausi con una bellissima ace: 16 – 10. Torna in regia Di Iulio per il finale di match con Legnano che prova a rendere meno amara la sconfitta.

La partita finisce con un primo tempo di Arrighetti: 25 – 17! Con questa vittoria Scandicci torna a un solo punto dal secondo posto e consolida la terza posizione.

I PROTAGONISTI-

Paolo Nocentini (Presidente Savino Del Bene Scandicci)- « Siamo stati bravi a trovare il ritmo partita da subito e non calare mai di concentrazione. Le sfide celano sempre delle insidie e noi le abbiamo superate giocando la nostra pallavolo. Sono contento del campo ma non sulla nuova questione che riguarda le straniere da utilizzare nel prossimo campionato. Non è possibile parlare ancora se è giusto o no avere le quattro straniere in Serie A1. I club stanno pianificando il mercato, in parte lo hanno già programmato. Ma credo che non sia nemmeno questo il fulcro del discorso. Tutti i presidenti vogliono una Nazionale forte, ed è per il bene della nostra Nazionale che vogliamo 4 straniere. Abbassare il livello della serie A1 non fa bene a nessuno, soprattutto alle giocatrici italiane che per crescere devono avere un campionato competitivo. Poi se lo riterranno opportuno potrebbero riportare il Club Italia in Serie A1, questa è una strada che porta delle complicazioni ma percorribile. Io potrei essere d’accordo perché sarebbe un modo per far crescere le nostre giovani promesse. Quello che non accettiamo è mettere il limite a tre straniere, perderebbe solo lo spettacolo, perderebbe solo il nostro bellissimo sport ».

Maria Luisa Cumino (SAB Legnano)- « Sapevamo che loro erano messe molto meglio di noi fisicamente, ma questo divario è diventato ancora più rilevante a seguito della settimana difficile che abbimao avuto. Con Alicia e Alice fuori, allenarci è stato molto più difficile. Non avevamo niente da perdere, ma non abbiamo trovato la motivazione giusta per affrontare in positivo la gara. Speriamo di riuscire a sfruttare il weekend di riposo per recuperare al meglio e arrivare al massimo nelle ultime tre partite ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – SAB VOLLEY LEGNANO 3-0 (25-14 25-13 25-17)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Di Iulio 1, Bosetti 10, Ferreira Da Silva 11, Haak 12, De La Cruz 16, Arrighetti 5, Ferrara (L), Bianchini 3, Papa 1, Carlini 1, Merlo. Non entrate: Mancini, Samadova. All. Parisi.

SAB VOLLEY LEGNANO: Coneo 10, Martinelli, Barcellini 6, Bartesaghi 7, Pencova 5, Caracuta 1, Lussana (L), Ogoms 2, Cumino 1. Non entrate: Degradi. All. Buonavita.

ARBITRI: Bellini, Rolla.

NOTE – Spettatori: 1100, Durata set: 22′, 24′, 23′; Tot: 69′.

I RISULTATI-

Liu Jo Nordmeccanica Modena-Imoco Volley Conegliano 2-3 (26-24, 10-25, 25-22, 19-25, 13-15) Giocata ieri

Pomi’ Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-23, 30-28, 15-25, 25-22) Giocata ieri

Unet E-Work Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-16, 25-22, 20-25, 25-18)

Saugella Team Monza-Lardini Filottrano 3-1 (25-9, 18-25, 25-22, 25-23) Giocata ieri

Foppapedretti Bergamo-MyCicero Volley Pesaro 3-0 (25-19, 26-24, 25-23)

Savino Del Bene Scandicci-Sab Volley Legnano 3-0 (25-14, 25-13, 25-17)

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 49; Igor Gorgonzola Novara 43; Savino Del Bene Scandicci 42; Unet E-Work Busto Arsizio 35; Saugella Team Monza 33; Liu Jo Nordmeccanica Modena 30; MyCicero Volley Pesaro 26; Il Bisonte Firenze 20; Pomi’ Casalmaggiore 20; Foppapedretti Bergamo 18; Sab Volley Legnano 15; Lardini Filottrano 11.

IL PROSSIMO TURNO-25/02/2018 17.00-

Lardini Filottrano – Foppapedretti Bergamo

Il Bisonte Firenze – Liu Jo Nordmeccanica Modena

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

MyCicero Volley Pesaro – Unet E-Work Busto Arsizio

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Team Monza Si gioca il 24/02/2018 20.30

Pomi’ Casalmaggiore – Sab Volley Legnano