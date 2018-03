Volley: A1 Femminile, l'Imoco firma l'impresa contro Scandicci

FIRENZE- Un Mandela Forum gremito accoglie a Firenze Gara1 di semifinale tra la Savino del Bene Scandicci e l’Imoco Conegliano, sostenuta come sempre dai suoi caldissimi tifosi che si godono una squadra in grande forma capace di imporre nei momenti che contano il suo gioco e di mettere una bella impronta sull’atto iniziale della semifinale-scudetto.

LA CRONACA DEL MATCH-

Scandicci parte con Carlini-Haak, De La Cruz-Bosetti, Arrighetti-Adenizia, libero Merlo. L'Imoco risponde con con Wolosz-Fabris, Hill-Bricio, Folie-Danesi e libero De Gennaro.

La partenza vede Scandicci uscire bene dai blocchi (3-1), ma l’Imoco ha una Fabris gagliarda e Moki De Gennaro che fa subito capire l’aria che tira a suon di difese e le Pantere pareggiano 5-5. Capitan Wolosz innesca bene le sue attaccanti, Danesi attacca bene e tocca tanto a muro, Fabris colpisce forte, ma De La Cruz risponde bene e si resta in parità 11-11. La gara sale di livello, Danesi mura, ancora la dominicana risponde andando altissima, poi ricamo in pallonetto di Samy Bricio e Conegliano va avanti 12-13. Haak risponde a Bricio, poi Fabris aggredisce il pallone e sigla il 14-15. Le attaccanti delle due squadre mettono pepe nel match, bombardando le seconde linee avversarie con potenza. Si resta vicini (16-16). Hill fa un miracolo per il +1, poi una vivacissima Danesi spara la fast ed arriva il primo minibreak (16-18). Coach Parisi chiede time out. Il pubblico gialloblù si fa sentire, ma le Pantere subiscono ancora De La Cruz (7 punti nel set) che pareggia a quota 18, poi sorpassa con il contrattacco del 19-18. Haak e Fabris si scambiano colpi importanti, è la croata (8 punti nel set) a sparare a terra il 21-22, poi grande ace di Bricio per il +2. Rapha Folie in primo tempo conferma il vantaggio (22-24). Sul 23-24 l’Imoco gioca il primo tempo con Danesi, vivacissima nel set (5 punti e 2 muri) e Conegliano incamera il primo set 23-25.

Secondo set con altra bella partenza della Savino del Bene che con le bordate della stellina svedese Haak prende il break (5-3). Arrighetti e compagne provano a spingere, ma l’Imoco è concentrata e non molla, il muro di Folie è per il -1 (7-6). Bosetti piazza l’ace (9-6), poi due errori delle Pantere permettono alle toscane di prendere il largo: 11-7 e coach Santarelli ferma il gioco per richiamare alla precisione le sue ragazze. Scandicci spinge con determinazione, ma le Pantere combattono, Fabris firma il 12-9. Gli errori in serie al servizio delle atlete gialloblù impediscono la rimonta alle Pantere, che pagano molto in questo fondamentale. Quando si gioca è Conegliano ad avere la superiorità, ma Scandicci nonostante le prodezze di Bricio (attacco) e Folie (muro) tiene il vantaggio (16-13) con le gialloblù che sprecano in battuta. Haak mura per il +5 (18-13). Entra Elisa Cella in battuta, Anna Danesi ne approfitta con muro e “rigore” vincente per il -2 (18-16) ed ora è Scandicci a chiedere time out con le Pantere arrembanti. Risponde ancora Haak, ma Kim Hill inventa ancora il 19-17, poi Bricio dopo salvataggio-monstre di De Gennaro il -1 (19-18) e fa capire che non è finita. L’Imoco alza il ritmo, difende e spinge con Wolosz per Hill e pareggia il conto con un parziale di 6-1. Sprint finale di alto livello, l’ex Arrighetti “para” a muro per il 21-20, ma Samy Bricio spara da metà campo e pareggia. Entra Fiori, è suo il bagher per Fabris che sigla il 21-22. Finale tesissimo, Samantha Fabris è ancora decisiva con il pallonetto del 22-24. Adenizia mura il primo set ball di Bricio, sul secondo ancora Fabris (6 punti nel set) di potenza piazza il 23-25.

Terzo set con due primi tempi in apertura di una Raphaela Folie che migliora la sua reattività di gara in gara, poi due gran colpi di Kim Hill e le Pantere avanzano 1-4. Immediato time out di coach Parisi che non vuole concedere spazio alla fuga dell’Imoco Volley. Infatti le padrone di casa non mollano e pareggiano (5-5). Ma l’Imoco è concentrata e concreta, De Gennaro detta le regole in difesa, Folie mura per il +2 (6-8), poi attacca con efficacia (7-9) dimostrandosi punto di riferimento affidabile per capitan Wolosz. Entra Di Iulio per la Savino del Bene, e Haak riduce il gap (10-11), ma risponde alla grande Danesi. E’ il momento di spingere e ci pensa la solita Fabris con un gran turno di battuta: ace, poi pipe di Bricio e Conegliano scappa via al +4 (10-14). Entra Mancini per Arrighetti (acciaccata) al centro della rete toscana. Le Pantere tengono il vantaggio, Wolosz con un velenoso ace allunga a +5 (13-18). La capitana polacca delle Pantere spinge a mille, Hill va a segno a ripetizione (15-19), ma risponde Adenizia con le sue zampate e Scandicci si avvicina a -2 (17-19). L’attacco gialloblù non sbaglia un colpo, Fabris continua a martellare, De La Cruz è calata molto in attacco e l’Imoco torna a +4 (17-21) per l’entusiasmo dei tifosi giunti a Firenze. L’Imoco ormai ha la gara in mano, Fabris (20 punti, MVP al pari di una scintillante Wolosz) bombarda i punti decisivi scatenando il braccio fino al 19-24. Le Pantere chiudono alla grande gara1 mettendo il primo mattone nella lunga scalata alla finale scudetto: 20-25 con la botta finale di Samantha Bricio.

Una bella dimostrazione di forza da parte della squadra di coach Santarelli, ma sabato prossimo al Palaverde sarà un’altra storia e un’altra battaglia.

I PROTAGONISTI-

Giulia Mancini (Savino Del Bene Scandicci)- « Non mi aspettavo di entrare in questo match, per me è stata un'emozione fortissima debuttare davanti a così tanta persone. E' davvero un grande orgoglio giocare nella Savino Del Bene. Peccato che non siamo state perfette come loro nel muro-difesa nei finali di set, ma la serie è lunga... ».

Daniele Santarelli (Allenatore Imoco Conegliano)- « Abbiamo confermato il nostro buon momento e sono molto contento per il risultato che ci dà tanta consapevolezza e forza per le prossime sfide, a partire da quella di mercoledì a Kazan dove ci giochiamo il sogno della Final Four di Champions. Oggi abbiamo avuto qualche momento dove siamo state un po’ contratte, nel secondo set specialmente abbiamo rischiato con tanti errori in battuta, ma le ragazze sono state brave a riprendersi e a restare concentrate per ottenere un bel risultato ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (23-25 23-25 20-25)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Carlini, Bosetti 7, Ferreira Da Silva 5, Haak 12, De La Cruz 9, Arrighetti 6, Merlo (L), Di Iulio, Bianchini, Mancini, Papa. Non entrate: Ferrara, Samadova. All. Parisi.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Bricio 11, Folie 9, Fabris 20, Hill 12, Danesi 8, Wolosz 1, De Gennaro (L), Cella, Fiori. Non entrate: Bechis, Lee, Nicoletti, Melandri. All. Santarelli.

ARBITRI: Vagni, Saltalippi.

NOTE – Spettatori: 3000, Durata set: 29′, 26′, 27′; Tot: 82′.