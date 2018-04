Volley: A2 Femminile, Play Off: Conegliano chiude i conti e vola in finale

MONTECATINI (PISTOIA)- Per l’Imoco Conegliano è’ Finale Scudetto! Pantere in gran spolvero che si confermano anche a Montecatini e riescono a sbarazzarsi in tre sole partite della pratica Savino del Bene. Battendo Arrighetti e compagne con un netto 3-0 la squadra di coach Santarelli, che sta attraversando un momento di grazia, si qualifica così per la sua terza finale scudetto in sei anni di esistenza del club e attende ora l’avversaria che uscirà dall’altra semifinale tra le tricolori in carica di Novara e la Unet Busto Arsizio (domani Gara 3, piemontesi avanti 2-0).

LA CRONACA DEL MATCH-

Gara 3 al PalaTerme di Montecatini vede le padrone di casa schierare dall’inizio Carlini-Haak, Arrighetti-Adenizia, Bosetti-De La Cruz, libero Merlo. la squadra di coach Santarelli risponde con Wolosz-Fabris, Danesi-Folie, Hill-Bricio e libero De Gennaro,

Primo set con inizio sprint delle due squadre che danno subito spettacolo con difesa e le due palleggiatrici che usano molto i centrali: 4-4. Scandicci approfitta di un paio di errori delle Pantere e di una bella serie di pallonetti vincenti sale avanti 9-6, ma l’Imoco non demorde. Parziale di 4-0 e Conegliano sorpassa 9-10: capitan Wolosz fa viaggiare il pallone velocissimo aiutata da un’ottima ricezione, vanno a segno Folie e Fabris, poi Samy Bricio con un turno di servizio scoppiettante (anche un ace) rimette in careggiata la squadra veneta. Si viaggia in equilibrio con Haak che martella da una parte, mentre dall’altra il gioco è molto vario. Danesi piazza in fast il 12-13, poi le difese della “solita” De Gennaro e le botte di Fabris portano l’Imoco avanti fino al +4 (12-16), complice anche un errore di Adenizia. Conegliano riceve bene, difende tutto il possibile e in attacco si affida alle invenzioni di Wolosz, soffrendo solo sui pallonetti delle attaccanti toscane. Bricio colpisce per il 13-17, ma ancora Haak (6 punti nel set) risponde bene. C’è il doppio cambio con in campo Di Iulio e Bianchini per coach Parisi, ma l’Imoco tiene il vantaggio (17-21), mentre entra Cella in battuta. Adenizia scalda i tifosi toscani con il muro (19-22), ma Kim Hill si scatena e tiene le Pantere a +4. Scandicci ci prova, ma con grande sicurezza prima Fabris (7 punti nel set) poi un gran primo tempo di Rapha Folie (5 punti) chiudono il conto 22-25 e il primo set è delle Pantere gialloblù.

Si riparte per il secondo set subito vivacizzato da un altro ace di Bricio (3-4). Hill e una super Fabris non sbagliano niente, ma Bosetti e Haak rispondono puntuali e la svedese piazza il 6-5. Adenizia con un muro allunga a +2 (8-6), ma Kim Hill e Samy Bricio pareggiano subito. La brasiliana Adenizia comincia a fare la voce grossa a muro (11-9), poi Haak porta le toscane a +3 (12-9) e coach Santarelli chiede time out. Ora Scandicci aumenta l’aggressività, ma le Pantere non perdono la calma. Hill sigla il diagonale del -2. Merlo difende palloni impossibili, Haak chiude i colpi (16-13), ma Hill e Bricio sono sempre efficaci e l’Imoco torna a-1 (16-15). Danesi va a segno, poi entra Cella e un’Imoco essenziale pareggia subito con Samy Bricio che alza molto le sue percentuali d’attacco nel secondo set. Le Pantere vanno addirittura avanti con la pipe di Hill, che offre colpi di alta scuola (17-18). Il parziale di 5-1 delle gialloblù costringe Parisi al time out. Ora è Conegliano a condurre (17-19, poi 18-20). Momento decisivo del set, Wolosz imbecca Fabris, una sicurezza, per il 20-22, poi entra Fiori in difesa e Hill (6 punti nel set, come Fabris) risolve una lunga azione per il +3 (20-23). Si fanno sentire i tifosi gialloblù giunti nella città termale, ma ancora il muro di Adenizia ricuce lo strappo (22-23), time out di coach Santarelli. Sul 23-24 l’errore in battuta di Carlini consegna il secondo set alle Pantere che con il 23-25 volano 2-0 e vedono vicino il pass per la Finale Scudetto.

Grande equilibrio iniziale nel terzo set (6-6), poi Wolosz di prima piazza il 6-7 e coach Parisi chiede time out, ma la capitana imbecca ora Hill che va a segno (6-8). Ora l’Imoco cambia marcia e grandina sulla testa della Savino del Bene: ace di Samanta Fabris, colpo perfetto di Anna Danesi ed è +4 (6-10). I sincronismi di transizione delle Pantere sono di livello altissimo e il muro delle toscane non riesce a contenere gli attacchi gialloblù, una grande Kim Hill va ancora a segno (8-12). Scandicci prova a cambiare con l’ingresso di Di Iulio, Bianchini e Papa, ma Conegliano insiste e con i primi tempi di Folie e una battuta velenosa (ace Wolosz) vola a +7 (9-16). Ancora la capitana dà spettacolo mandando a segno Folie (9-17) e la Finale è ad un passo. Le Pantere non smettono di graffiare, restano concrete e concentrate, ricevono sempre bene e mantengono il netto vantaggio. Hill e compagne respingono l’ultimo assalto della Savino del Bene, Wolosz tiene vive tutte le sue attaccanti, Danesi chiude i varchi a muro e l’Imoco chiude nettamente il 3-0 con il 16-25 finale (9 a 1 il conto dei set nella semifinale).

E dalla prossima settimana (il calendario verrà diramato al termine dell’altra semifinale) sarà Finale Scudetto! un altro grande traguardo per l’Imoco Volley dopo la qualificazione alla Final Four di Champions League.

I PROTAGONISTI-

Carlo Parisi (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Non siamo stati fortunati ad arrivare secondi, abbiamo incontrato loro (Conegliano ndr) che sono in un momento di ascesa, perdendo De Krujif hanno guadagnato la Fabris nel sestetto in campo. Hanno trovato stabilità e quindi hanno ritrovato il gioco che avevano un po' perso alla fine della regular season. Quindi in questo momento la differenza tra noi e loro c'è, potevamo però fare qualcosa di meglio nelle tre partite, ma dall'interno posso dire che giocare con loro, in questo momento è difficilissimo. Quindi, alla fine, bisogna fargli i complimenti per il gioco espresso, ma per quello che riguarda noi devo fare i complimenti a tutte quante le ragazze per quanto fatto in tutto l'arco della stagione. Vorrei ricordare che è stata una squadra praticamente riformata, siamo partiti in una situazione in cui c'era tanto da fare e quindi bisogna essere soddisfatti di questa stagione, queste tre partite devono essere dimenticate velocemente e deve essere ricordato quanto fatto di bene ».

Monica De Gennaro (Imoco Conegliano)- « Volevamo la finale, abbiamo lavorato tutta la stagione molto duramente per ottenerla, e ce l’abbiamo fatta! Avevamo perso il primo posto in regular season, ma non abbiamo mai mollato come nostra caratteristica e abbiamo giocato molto bene questa semifinale, con grinta e determinazione. Tutte bravissime, panchina e titolari, e adesso possiamo sognare viste le finali che ci aspettano in Campionato e Champions ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (22-25 23-25 16-25)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: De La Cruz 4, Arrighetti 3, Carlini 1, Bosetti 5, Ferreira Da Silva 10, Haak 18, Merlo (L), Bianchini 2, Papa 1, Di Iulio. Non entrate: Mancini, Samadova, Ferrara. All. Parisi.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Wolosz 1, Bricio 11, Folie 9, Fabris 16, Hill 14, Danesi 8, De Gennaro (L), Cella, Fiori. Non entrate: Nicoletti, Melandri, Bechis, Lee. All. Santarelli.

ARBITRI: Braico, Zavater.

NOTE – Spettatori: 1500, Durata set: 32′, 30′, 27′; Tot: 89′.