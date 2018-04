Volley: A1 Femminile, Gara 3 Novara-Conegliano in un PalaIgor sold out

Le formazioni di Barbolini e Santarelli in campo alle 17.00 di domani pomeriggio per rompere la parità che vede le due contendenti al titolo in parità 1-1 nella Serie twitta

NOVARA- Grande attesa a Novara per Gara 3 della Finale dei Play Off Scudetto fra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano che domani pomeriggio alle 17.00 si giocherà in un'autentica bolgia in un PalaIgor sold out da giorni.



In parità 1-1 la Serie che ha seguito la regola del fattore: le azzurre di Massimo Barbolini si sono imposte 3-0 al PalaIgor in Gara-1, mentre le pantere di Daniele Santarelli hanno pareggiato in conti con il 3-2 del PalaVerde. Si torna in Piemonte, sempre in diretta su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale terrestre) con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Il PalaIgor è annunciato sold-out, per uno spettacolo che promette forti emozioni in campo e sugli spalti.

« Siamo pronte a vivere un nuovo atto di questa finale Scudetto che si sta rivelando, come ci aspettavamo, una splendida battaglia tra due grandi squadre – afferma Sara Bonifacio, centrale di Novara -. Dopo la sconfitta in gara due c’è da parte nostra il desiderio di tornare a vincere sfruttando il fattore campo e l’entusiasmo che un Pala Igor sold-out sarà in grado di trasmetterci. A questo punto a far la differenza sono i dettagli, ogni singolo scambio può essere decisivo per fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta e dovremo mantenere un tasso di concentrazione elevatissimo, trasformando in voglia di rivalsa anche il rammarico per non essere riuscite a completare la rimonta al PalaVerde ».

« Giochiamo a casa loro e conosciamo la loro forza – esordisce Joanna Wolosz, regista e capitana dell’Imoco Volley -. Ci aspetteranno con grande aggressività dopo la sconfitta in Gara-2 e certamente vorranno riprendersi il vantaggio, ma se noi entriamo in campo con l’atteggiamento giusto e la cattiveria che serve in queste finali tutto può succedere. In questa finale sono in campo le due squadre migliori del campionato e le partite vengono decise dai dettagli, la differenza è minima. Dobbiamo riuscire ad essere intense nel gioco e commettere pochi errori. Dopo 8 partite giocate tra noi e loro non penso ci saranno sorprese nel piano-partita, ci conosciamo ormai bene, così come non credo che ci siano pressioni particolari da una parte e dall’altra ».

PLAY OFF SCUDETTO-

LA FINALE-

(1) Igor Gorgonzola Novara – (3) Imoco Volley Conegliano 1-1

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA-3-



Mercoledì 25 aprile, ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano (Simbari-Braico-Venturi)