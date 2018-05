Volley: A1 Femminile, Bargamo rilancia le proprie ambizioni grazie a Zanetti

BERGAMO- Bergamo non si ferma, anzi riparte con rinnovate ambizioni. L’annuncio è arrivato dal Presidente Luciano Bonetti e dalla Vice Presidente Enrica Foppa Pedretti nel corso della conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo corso del Volley Bergamo e il suo progetto triennale.

Affiancato da Matteo Zanetti, Vice Presidente e Consigliere Delegato di Zanetti spa che sarà il nuovo Main Sponsor e darà il nome alla squadra, la Zanetti Bergamo, che parteciperà al prossimo Campionato, il Presidente Bonetti ha sottolineato che la storia del Volley Bergamo continua grazie a chi ha saputo riconoscerne i valori e la passione coltivati dal 1991 a oggi, ha visto le migliaia di cuori rossoblù battere insieme e li ha ammirati, stretti intorno a questa Società come solo una Famiglia sa abbracciare.

La Storia continua perché chi ne condivide lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di lottare ha scelto di schierarsi al suo fianco. Proprio come una Famiglia. Con la stessa capacità di sostenere, aiutare, lottare. Creando un legame ancora più forte. Ancora più stretto. Ancora più duraturo.

La Famiglia Foppa Pedretti e un Pool di nuovi Partner si uniscono, affiancando gli storici sponsor che accompagnano da anni il Volley Bergamo, per un progetto triennale nel segno della continuità con un passato scandito da tanti successi. Dentro e fuori dal campo.

Insieme a Zanetti Formaggi, storica azienda bergamasca leader in Italia e nel mondo nella produzione di formaggi italiani, ci sarà Habilita, presente sul territorio della provincia di Bergamo con strutture di degenza e ambulatoriali. Con loro, il gruppo Fratelli Beretta, specializzato nella produzione di prodotti tipici della salumeria italiana sarà al fianco del Volley Bergamo con le sponsorizzazioni Viva la Mamma e Wuber, Imetec, marchio italiano diffuso a livello internazionale produttore di elettrodomestici, MCS, azienda specializzata nella realizzazione di sottofondi e pavimentazioni industriali con sistemi e materiali innovativi, e l’Industria Chimica Panzeri, specializzata nella produzione di prodotti chimici destinati a diversi segmenti industriali.

Luciano Bonetti, Enrica Foppa Pedretti e Matteo Zanetti erano affiancati, nel corso della conferenza stampa tenutasi nella Sala Multimediale della sede produttiva della Foppa Pedretti Spa, da Chiara Paola Rusconi, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione di Habilita, Andrea Panzeri, Amministratore Delegato della Industria Chimica Panzeri, Massimo Locatelli, Presidente della MCS Edilizia. Tra gli ospiti anche il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, Attilio Zanetti e Paolo Zanetti, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere Delegato della Zanetti spa, Roberto Rusconi, Presidente di Habilita, l’Assessore all’Istruzione, Università, Formazione e Sport del Comune di Bergamo, Loredana Poli, il Presidente della FIPAV Lombardia, Adriano Pucci Mossotti, e il Direttore Generale della Lega Pallavolo Femminile, Piero Rebaudengo.

LE PAROLE DI LUCIANO BONETTI PRESIDENTE VOLLEY BERGAMO-

« Non potevo, non volevo credere che il mio messaggio sarebbe caduto nel vuoto. Non poteva andare disperso un gioiello così prezioso. Un’eredità che la famiglia Foppa Pedretti ha costruito per la città, perché proprio per Bergamo e per i Bergamaschi ha scelto di far crescere questa Società e di investire per venticinque anni. Ora si unisce a noi un gruppo di imprenditori deciso ad affiancarci e a proseguire il percorso per continuare a coltivare tutto ciò che lo sport e la pallavolo danno ai giovani, alle loro famiglie, alla città. Lo farà, lo faremo, ne sono certo, con passione. Perché il Volley Bergamo e i suoi Tifosi ci faranno innamorare ancora di più della pallavolo, ci faranno sentire l’orgoglio di indossare, di tifare, di amare una maglia unica ».

LE PAROLE DI MATTEO ZANETTI-



« Ci siamo avvicinati al Volley Bergamo sei anni fa. Lo abbiamo fatto a piccoli passi, osservando da lontano la passione che circondava questa realtà e l’entusiasmo che questa squadra sapeva creare nei tantissimi tifosi che la seguono, a Bergamo e in tutta Italia.

Non ce ne siamo più allontanati. Certi che il sostegno dato a questa Società fosse anche l’appoggio ai tanti giovani che si avvicinano allo sport e che ne condividono i valori: quelli di una vita sana. Noi di Zanetti pensiamo che i nostri prodotti dai valori nutrizionali particolarmente adatti agli sportivi contribuiscano a sostenere uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata ».