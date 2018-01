Volley: l' U. 17 Femminile e U.18 Maschile si giocano la qualificazione agli Europei

ROMA- Da domani, a Bassano del Grappa (VI) e Martina Franca (TA), prendono il via i due tornei di qualificazione ai Campionati Europei Under 17 Femminili e Under 18 Maschili nei quali saranno impegnate le due giovani Nazionali azzurre.

Dopo la scelta di ieri dei dodici atleti che in Puglia cercheranno di staccare il visto per la rassegna continentale, oggi è stata la volta del settore femminile: il tecnico Marco Mencarelli, che per il torneo lascerà la guida della squadra a Michele Fanni, ha selezionato le seguenti ragazze: Katarina Bulovic, Sara Cortella e Loveth Omoruyi (Club Italia Crai), Francesca Magazza (Pol. Adrense), Anna Pelloia, Emma Cagnin, Giorgia Frosini (San Donà Piave Volley), Alessia Bolzonetti e Sofia Monza (Uyba Volley), Claudia Consoli, Emma Graziani e Linda Nwakalor (Volleyrò Casal De Pazzi).

Le azzurrine nel girone B troveranno Austria, Croazia e Polonia. Alla fase finale (Samokov, Bulgaria dal 13 al 21 aprile 2018) si qualificheranno le prime classificate degli otto gironi, più le tre migliori seconde.

Il calendario della pool B:

4 gennaio: Croazia-Polonia (15.30); Italia-Austria (18.30)

5 gennaio: Polonia-Austria (15.30); Croazia-Italia (18.30)

6 gennaio: Austria-Croazia (15.30); Polonia-Italia (18.30)

Come detto, negli stessi giorni, gli azzurrini si giocheranno a Martina Franca (TA) il passaggio alla fase finale (Zlin e Puchov, Repubblica e Slovacchia, dal 7 al 15 aprile) che sono stati inseriti nella pool C insieme a Finlandia, Danimarca e Svizzera. All’Europeo si qualificheranno le prime classificate dei sette gironi, più le tre migliori seconde.

Questi gli atleti selezionati dal tecnico azzurro Vincenzo Fanizza, all’esordio sulla panchina della Nazionale U18 maschile: Giulio Magalini (Bluvolley Verona); Gianluca Dal Corso e Tommaso Stefani (Club Italia); Damiano Catania, Piervito Disabato, Ludovico Scardia e Nicola Cianciotta (Matervolley Castellana); Leonardo Ferrato, Mattia Gottardo (Pallavolo Padova); Francesco Leoni (Trentino Volley); Alessandro Gianotti, (Vero Volley Monza); Paolo Porro (Volley Treviso).

Il calendario della pool C:

4 gennaio: Svizzera-Finlandia (16:00); Italia-Danimarca (18.30)

5 gennaio: Finlandia-Danimarca (16:00); Svizzera-Italia (18.30)

6 gennaio: Danimarca-Svizzera (16:00); Finlandia-Italia (18.30)