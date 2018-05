Volley: 14 azzurri in Calabria per due test match con l'Australia

ROMA- Si intensifica la preparazione della Nazionale Maschile di pallavolo che in questi giorni sta lavorando agli ordini del tecnico Blengini in vista dell'esordio nella Volleyball Nations League. Dopo lo sciogliete le righe, prevista per sabato 12, quattordici giocatori, selezionati dal CT si ritroveranno a Fiumicino da dove partiranno alla volta di Reggio Calabria dove venerdì alle ore 18 è in programma il primo test match contro l’Australia (PalaCalafiore), partita che il giorno seguente verrà replicata a Catania (ore 20.30, PalaCatania).

Questo l'elenco dei convocati: Oleg Antonov (Ziraat Bankasi), Andrea Argenta (Azimut Modena), Fabio Balaso (Kioene Padova), Michele Baranowicz (Wixo LPR Piacenza), Enrico Diamantini (Bunge Ravenna), Daniele Mazzone (Azimut Modena), Gabriele Nelli (Kioene Padova), Simone Parodi (Wixo LPR Piacenza), Alberto Polo (Kioene Padova), Giacomo Raffaelli (Bunge Ravenna), Luigi Randazzo (Kioene Padova), Salvatore Rossini (Azimut Modena), Roberto Russo (Club Italia), Simone Giannelli (Diatec Trentino).

LE DUE AMICHEVOLI-

18 maggio ore 18, Reggio Calabria, PalaCalaFiore

19 maggio ore 20.30 Catania, PalaCatania