Volley: Blengini ha selezionato i 21 per la Volleyball Nations League

Da questo gruppo di volta in volta il tecnico sceglierà i 14 per ogni singola tappa twitta

REGGIO CALABRIA- Il CT Gianlorenzo Blengini ha diramato oggi la lista definitiva di 21 atleti per la Volleyball Nations League. Per ogni tappa il tecnico tricolore potrà scegliere 14 azzurri da utilizzare in partita. Di seguito l’elenco:

Palleggiatori: Simone Giannelli (Diatec Trentino), Michele Baranowicz (Wixo LPR Piacenza), Luca Spirito (Calzedonia Verona).

Centrali: Davide Candellaro (Cucine Lube Civitanova), Daniele Mazzone (Azimut Modena), Enrico Cester (Cucine Lube Civitanova), Enrico Diamantini (Bunge Ravenna), Simone Anzani (Sir Safety Conad Perugia).

Schiacciatori: Luigi Randazzo (Kioene Padova), Simone Parodi (Wixo LPR Piacenza), Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova), Filippo Lanza (Diatec Trentino), Gabriele Maruotti (Taiwan Excellence Latina), Oleg Antonov (Ziraat Ankara), Ivan Zaytsev (Sir Safety Conad Perugia), Giulio Sabbi (Azimut Modena), Gabriele Nelli (Kioene Padova), Andrea Argenta (Azimut Modena).

Liberi: Salvatore Rossini (Azimut Modena), Fabio Balaso (Kioene Padova), Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia).