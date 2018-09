Volley: Blengini ha sciolto le riserve, scelti gli uomini del Mondiale

PADOVA- Il CT azzurro Gianlorenzo Blengini, al termine dell'amichevole con la Cina, ha diramato la lista dei 14 atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Maschili in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre 2018.

Dopo sei settimane di lavoro il CT tricolore ha dunque scelto di affidarsi ai seguenti atleti:

Palleggiatori: Giannelli, Baranowicz



Centrali: Anzani, Mazzone, Candellaro, Cester



Schiacciatori: Lanza, Juantorena, Maruotti, Randazzo



Opposti: Zaytsev, Nelli



Liberi: Colaci, Rossini

LE PAROLE DEL CT GIANLORENZO BLENGINI-

« Non è mai semplice fare queste scelte ma fa parte dei compiti che un allenatore ha soprattutto a ridosso di un appuntamento così importante come i Campionati del Mondo. La natura della decisione di mantenere il gruppo con 16 giocatori fino ad oggi è stata determinata, in primis, dalla necessità di gestire e dosare i carichi di lavoro diminuendo il più possibile i rischi di intoppi dal punto di vista medico o tecnico nel caso in cui qualche giocatore avesse dovuto fermarsi per degli allenamenti perché sottoposto a rischi. Le scelte tengono sempre conto di tanti aspetti, non solo quelli individuali, compresa la chimica e l’equilibrio tecnico che ogni reparto ha all’interno dell’economia di una squadra ».