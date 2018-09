Volley: è nata Angelica, Juantorena è per la seconda volta papà

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Mentre stava giocando Italia-Russia Osmany Juantorena è stato raggiunto dalla notizia che sua moglie Glenda stava per dare alla luce Angelica, secondogenita dello schiacciatore italo-cubano. L'azzurro, terminata la partita, accompagnato dal team manager Stefano Sciascia, si era recato ieri sera a Civitanova Marche per assistere alla nascita della sua seconda bambina. Da parte di tutto il mondo della pallavolo italiana a Osmany e Glenda vanno i più sentiti auguri per il lieto evento.