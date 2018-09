Volley: Mondiali 2018, la Polonia travolge la Serbia, è la sesta qualificata

VARNA (BULGARIA)- La sesta formazione che raggiunge alla Final Six le già qualificate Italia, Brasile, Stati Uniti, Serbia e Russia è la Polonia, Campione del Mondo uscente, che ha battuto con un netto 3-0 (25-17; 25-16; 25-14) una Serbia già qualificata ed in campo senza quella cattiveria agonistica che l'aveva contraddistinta nelle giornate precedenti. Resta fuori dalle finali di Torino Francia che, nonostante la vittoria sull’Argentina di oggi pomeriggio, ha dovuto fare le valigie e tornare a casa.

DOMANI IL SORTEGGIO-

Domani si terrà alle ore 11 presso l’NH Torino Lingotto Congress (Via Nizza 262, 10126) il sorteggio per la composizione delle pool della Fase Finale della rassegna iridata. Le sei formazioni partecipanti saranno divise in due gironi. Le prime a essere sorteggiate saranno Italia e Brasile: una nella pool I e l'altra nella Pool J. Identico il sorteggio per Stati Uniti e Polonia, una nel girone I e l'altra nel girone J. Per quanto riguarda le seconde classificate, invece, la Russia (1a miglior seconda) sarà inserita nella Pool I, mentre la Serbia (2a miglior seconda) nella Pool J. Agli azzurri di Gianlorenzo Blengini toccherà quindi una tra Stati Uniti e Polonia, e una tra Russia e Serbia.