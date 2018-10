Volley: Juantorena ribadisce l'addio all'azzurro

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- La nuova Italia di Blengini, quella che dovrà inseguire la qualificazione olimpica, ripartirà senza Osmany Juantorena. Lo schiacciatore italo-cubano, che aveva preannunciato l'addio all'azzurro subito dopo Italia-Polonia che ha concluso il nostro Mondiale, ha ribadito, inderogabilmente la sua volontà di lasciare la nazionale.



Il giocatore, considerati anche i 33 anni compiuti ha deciso di dedicarsi soltanto al club di appartenenza per cercare di portare la Lube Civitanova più in alto possibile per vincere finalmente qualcosa dopo le tante delusioni incassate negli ultimi anni.