Volley: Play Off Challenge, Vibo supera Sora in Gara 1

VIBO VALENTIA- Parte forte la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nei Finale Play Off Challenge UnipolSai battendo la Biosì Indexa Sora con il punteggio di 3-1 in Gara 1 degli ottavi di finale. La squadra di coach Fronckowiak ha giocato una bella pallavolo contro un avversario che ha lottato come sempre ha fatto nel corso di questa stagione, ma con meno brillantezza. Coscione e compagni, infatti, sono apparsi più lucidi e determinati commettendo meno errori diretti rispetto alla compagine di coach Barbiero. Assoluto trascinatore della Tonno Callipo è stato Jacopo Massari, Mvp del match con 17 punti realizzati, il 59% in attacco e 4 muri realizzati. Molto bene anche il resto della squadra con Patch sugli scudi in battuta, Coscione macina kilometri in campo e Verhees in attacco (89% per il belga). Al fischio d’inizio giallorossi in campo con Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Lecat e Massari in posto 4, Marra libero. Sora con Seganov in regia, Petkovic opposto, Caneschi e Mattei centrali, Rosso e Nielsen di banda, Santucci libero. Approccio positivo della Tonno Callipo alla partita, ma Sora ha risposto colpo sul colpo fino all’ultimo pallone risolto con una gemma in attacco di Patch. Nel secondo set i padroni di casa hanno commesso troppi errori dando il via libera ad una Sora quadrata, sorretta dal sempre positivo Petkovic. Nel terzo parziale Patch in battuta (ad inizio terzo set) e Massari in attacco guidano la Tonno Callipo a vincere in scioltezza il set (chiuso con l’89% di positività in attacco). Quarto set sulla falsa riga del terzo, ma con Sora più fallosa e meno brillante. Barbiero rivoluziona l’assetto dei suoi e la squadra lo ripaga portandosi fino a -3 dalla Tonno Callipo che si era portata avanti fino al 16-7. Nel finale, sul 23-20, la Tonno Callipo sfrutta gli errori in attacco del capitano sorano Rosso e conquista il set 25-20 e la vittoria in quattro set davanti ad un pubblico del PalaValentia festante per il risultato positivo conquistato.

I PROTAGONISTI-

Jacopo Massari (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Siamo partiti molto bene, cosa che non ci capitava da molte partite. Poi nel secondo set ci siamo un po’ spenti, ma siamo stati bravi a riprenderci. Sono molto contento per il risultato che abbiamo raggiunto, avevamo bisogno di vincere e ritrovare fiducia. Adesso abbiamo fatto solamente un mezzo passo. Dobbiamo andare a Sora e provare a chiudere la serie ».

Mario Barbiero (Allenatore Biosì Indexa Sora)- « Abbiamo incontrato una Tonno Callipo molto agguerrita e preparata tatticamente. Il risultato è giusto, noi dovremo rivedere qualcosa, ma già vedo nelle facce dei ragazzi la voglia di riscatto in vista di gara 2. Il loro cambio palla ci ha messo in difficoltà, mentre noi abbiamo fatto troppi errori, soprattutto in battuta. Spesso non siamo riusciti ad essere all’altezza della situazione ».

IL TABELLINO-

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - BIOSÌ INDEXA SORA 3-1 (25-23, 12-25, 25-18, 25-20)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Coscione 1, Lecat 6, Costa 8, Patch 16, Massari 17, Verhees 8, Torchia (L), Izzo 0, Marra (L), Corrado 0, Presta 0, Felix Jr 0, Domagala 0. N.E. All. Fronckowiak.

BIOSÌ INDEXA SORA: Seganov 4, Rosso 9, Caneschi 4, Petkovic 18, Nielsen 5, Mattei 9, Mauti (L), Santucci (L), Marrazzo 1, Fey 5, Duncan-Thibault 3, Penning 1. N.E. Farina, Lucarelli. All. Barbiero.

ARBITRI: Cappello, Spinnicchia.

NOTE - durata set: 28', 23', 25', 27'; tot: 103'

Mvp: Jacopo Massari (Tonno Callipo Vibo Valentia)