Volley: Play Off Challenge, Gara 2: Vibo a Sora per conquistare i Quarti

ROMA- Tra domenica e mercoledì sera si gioca Gara 2 degli Ottavi di Finale Play Off Challenge nella quale Vibo Valentia e Latina cercano di strappare in trasferta il pass per i Quarti, mentre Sora e Castellana Grotte, sconfitte nel week end, puntano sul fattore campo per riaprire la Serie e giocarsi il tutto per tutto nell’eventuale resa dei conti.

Biosì Indexa Sora - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Nei precedenti incroci la formazione laziale vanta 11 successi contro i 5 dei calabresi, ma gara 1 al PalaValentia è andata in 4 set al sestetto di Vibo, che ora sogna di chiudere i conti e raggiungere i Quarti di Finale sullo stesso campo che li ha visti uscire sconfitti per 3-1 nell’ultimo turno di Regular Season. Al contrario, i padroni di casa sperano di far leva sul calore del PalaPolsinelli per trovare una rimonta come quella storica nella Serie di Finale Play Off Promozione che valse il salto di categoria per i volsci.

BCC Castellana Grotte - Taiwan Excellence Latina. Nelle 7 sfide complessive il collettivo pugliese si è imposto 4 volte, ma gara 1 è stata dominata dai pontini, che hanno vinto 3-0 controllando ogni parziale tra le mura amiche. Al PalaFlorio nel posticipo di mercoledì 21 marzo, la matricola cercherà di prolungare la Serie degli Ottavi arginando il calo patito nelle ultime settimane. Una flessione che ha obbligato la BCC ad affrontare i Play Off Challenge da ultima della classe contro l’11a classificata.

LE DUE SFIDE-

BIOSÌ INDEXA SORA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA (0-1 NELLA SERIE)-

Precedenti: 16 (11 successi Sora, 5 successi Vibo Valentia)

Precedenti in questo Campionato: 2 - 2 volte in Regular Season con 2 successi per Sora (0-3 all’andata e 3-1 al ritorno).

Precedenti nei Play Off Challenge: 1 precedente nei Play Off Challenge, negli Ottavi di Finale 2017/18 (1 successo Vibo Valentia)

EX: non ci sono ex tra queste due formazioni

A CACCIA DI RECORD

In Regular Season e Play Off Challenge: Dusan Petkovic solo nella stagione 2017/18 – 21 attacchi vincenti ai 500 (Biosì Indexa Sora); Jacopo Massari – 15 attacchi vincenti ai 500 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

In Regular Season, Play Off Challenge e Coppa Italia: Dusan Petkovic solo nella stagione 2017/18 – 10 attacchi vincenti ai 500, , Mattia Rosso – 3 battute vincenti alle 200 (Biosì Indexa Sora); Deivid J. Costa – 1 muro vincente ai 100, Jacopo Massari – 14 attacchi vincenti ai 500 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Mattia Rosso (Biosì Indexa Sora)- « In gara 1 siamo andati al PalaValentia senza la carica giusta, convinti che fosse una gara facile contro una squadra più arrendevole, complice anche la partita della domenica precedente vinta in casa in maniera decisa. Per gara 2 siamo fiduciosi, la formula dei Play Off ci consente di provare a riscattarci e noi cercheremo di farlo. Daremo tutto perché è la nostra ultima possibilità: approcceremo il match con la giusta carica consapevoli che possiamo allungare la serie contro una squadra alla nostra portata, ma dobbiamo tornare a giocare con più grinta ed essere incisivi al servizio come abbiamo già fatto in casa ».

Deivid Junior Costa (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Ci aspetta una battaglia in un campo caldo dove Sora si esalta trascinata dal suo pubblico. Dopo gara 1 vogliamo proseguire il nostro cammino. Dovremo essere perfetti, lucidi e cogliere ogni occasione che l’avversario ci concederà ».

BCC CASTELLANA GROTTE - TAIWAN EXCELLENCE LATINA (0-1 NELLA SERIE)-

Precedenti: 7 (4 successi Castellana Grotte, 3 successi Latina)

Precedenti in questo Campionato: 2 - 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (3-1 per Castellana Grotte all’andata, 3-0 per Latina al ritorno).

Precedenti nei Play Off Challenge: 1 precedente nei Play Off Challenge, negli Ottavi di Finale 2017/18 (1 successo Latina)

EX: Matteo Paris a Latina nel 2013-2014.

A CACCIA DI RECORD

In Regular Season e Play Off Challenge: Georgios Tzioumakas -1 partita giocata alle 100 (BCC Castellana Grotte); Sasha Starovic – 5 attacchi vincenti ai 2000 (Taiwan Excellence Latina).

Fernando Garnica (BCC Castellana Grotte)- « Andiamo ad affrontare una partita delicata che potrebbe concludere la nostra stagione non tanto felice. Purtroppo quando avevamo qualche possibilita di fare punti e vittorie, non siamo stati in grado. Cercheremo di vendere cara la pelle contro Latina e disputare una partita dignitosa per noi e per la nostra gente. Poi il campo decidera come ha fatto sempre ».

Nicolas Le Goff (Taiwan Excellence Latina)- « Dobbiamo andare in Puglia e vincere, già lo abbiamo fatto nettamente in casa e dobbiamo ripeterci e continuare il percorso per il quinto posto. Chiudere in due partite ci consentirebbe di preparare meglio la prossima sfida e pensare già in avanti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEGLI OTTAVI PLAY OFF CHALLENGE-

Domenica 18 marzo 2018, ore 18.00

Biosì Indexa Sora - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (Canessa-Talento)

Mercoledì 21 marzo 2018, ore 20.30

BCC Castellana Grotte - Taiwan Excellence Latina (Frapiccini-Gasparro)

EVENTUALE GARA 3-

Domenica 25 marzo 2018, ore 18.00

Taiwan Excellence Latina – BCC Castellana Grotte

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Biosì Indexa Sora