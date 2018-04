Volley: Play Off Challenge, a Padova e Latina l'andata delle Semifinali

ROMA- Un derby da vivere tutto d’un fiato e una sfida aperta a qualsiasi risultato tra due squadre che si sono date sempre battaglia. Le Semifinali dei Play Off Challenge UnipolSai, con la formula della doppia sfida andata-ritorno ed eventuale Golden Set, promettono spettacolo. La caccia al pass per la Challenge Cup 2018/19 non consente distrazioni.

Kioene Padova – Calzedonia Verona- Nei primi 20 match del derby veneto i patavini si sono imposti 6 volte, gli scaligeri in 14 occasioni, compresi i 2 confronti nella Regular Season 2017/18. Nono a fine stagione regolare, il team padovano ha battuto nei Quarti di Finale Ravenna vincendo 3-1 in casa e perdendo di misura in Romagna. Gli uomini di Grbic, quinti al termine del girone di ritorno, sono usciti a testa alta contro Trento nei Quarti di Finale Play Off Scudetto UnipolSai per poi rifarsi a tempo record con Vibo Valentia nei Quarti di questo Play Off per l’Europa.

Taiwan Excellence Latina - Gi Group Monza- Nono scontro diretto. Il bilancio è di 4 successi per i pontini e 5 vittorie per il sestetto brianzolo, che nella Regular Season 2017/18 si è piazzato decimo, avanti di una posizione e con 3 punti in più dei laziali. La Taiwan Excellence si è guadagnata l’accesso alle Semifinali dei Play Off Challenge eliminando Castellana Grotte e Milano senza conoscere la sconfitta. Sono 5 i successi di fila degli uomini di Vincenzo Di Pinto considerando anche l’ultimo turno della stagione regolare. Monza, approdata direttamente ai Quarti di Finale, è in serie positiva da 3 partite e ha eliminato Piacenza grazie a 2 vittorie.

LE DUE SFIDE-

KIOENE PADOVA – CALZEDONIA VERONA-

Precedenti: 20 (6 successi Padova, 14 successi Verona)

Precedenti in questo Campionato: 2 - 2 volte in Regular Season con 2 successi per Verona (2-3 all’andata e 3-0 al ritorno).

Precedenti nei Play Off Challenge: nessun precedente nei Play Off Challenge

EX: Luigi Randazzo a Verona nel 2016-2017 (dal 29/11/2016), Stephen Maar a Padova nel 2016-2017

A CACCIA DI RECORD

In Regular Season, Play Off Challenge e Coppa Italia: Luigi Randazzo solo nella stagione 2017/18 - 7 punti ai 500, Dragan Travica- 2 muri vincenti ai 200 (Kioene Padova); Stephen Maar – 13 attacchi vincenti ai 500 (Calzedonia Verona).

Nicola Baldon (2° allenatore Kioene Padova)- « Quella che ci attende sarà una Semifinale contro un avversario di livello, da affrontare con la determinazione necessaria per dare un senso al nostro Campionato. Nella doppia sfida con Ravenna abbiamo dato l’opportunità a tutti i giocatori di poter scendere in campo, quindi l’intera squadra ha i giusti stimoli per affrontare la doppia sfida. Nel corso delle due sfide di regular season contro Verona, i nostri avversari ci hanno messo spesso in difficoltà con la battuta, per cui sarà un banco di prova importante per vedere se sono stati fatti passi avanti in ricezione ».

Emanuele Birarelli (Calzedonia Verona)- « Padova giocherà con una gran voglia di vincere per raggiungere la Finale. Noi anche. Vogliamo fare bene riscattando l’eliminazione dalla coppa e dalla corsa Scudetto. Stiamo bene, ci alleniamo con continuità e vogliamo dimostrarlo vincendo il derby veneto ».

TAIWAN EXCELLENCE LATINA - GI GROUP MONZA-

Precedenti: 9 (4 successi Latina, 5 successi Monza)

Precedenti in questo Campionato: 3 - 2 volte in Regular Season con 2 successi Monza (3-1 all’andata e 1-3 al ritorno), 1 volta negli Ottavi Del Monte Coppa Italia (1 successo Monza)

Precedenti nei Play Off Challenge: nessun precedente nei Play Off Challenge

EX: Simon Hirsch a Latina nel 2015-2016.

A CACCIA DI RECORD

In Regular Season e Play Off Challenge: Daniele Sottile – 1 partita giocata alle 500 (Taiwan Excellence Latina); Simon Hirsch – 5 battute vincenti alle 100 (Gi Group Monza).

In Regular Season, Play Off Challenge e Coppa Italia: Gabriele Maruotti – 16 attacchi vincenti ai 2000, Sasha Starovic – 2 muri vincenti ai 200 (Taiwan Excellence Latina); Iacopo Botto – 12 attacchi vincenti ai 2000, Simone Buti – 3 muri vincenti ai 500 (Gi Group Monza).

Carlo De Angelis (Taiwan Excellence Latina)- « Ormai ci siamo e dobbiamo crederci fino alla fine. È un periodo in cui stiamo lavorando bene in palestra, forse perché c’è meno pressione rispetto ad inizio anno, dove erano alte le aspettative. Monza è la nostra bestia nera quest’anno, abbiamo perso tre volte con loro, ma dato che sono i Play Off del riscatto per entrambi, per noi lo sono ancora di più ».

Miguel Angel Falasca (Allenatore Gi Group Monza)- « Siamo felici di come abbiamo conquistato questa Semifinale: sia per il risultato ottenuto contro Piacenza che per la pallavolo espressa. Loro hanno lottato tanto, ma noi siamo stati superiori e questo ci ha regalato soddisfazione. Latina? I risultati dei precedenti non contano molto. Questa stagione abbiamo sempre vinto noi, ma è con il gioco solido che si raggiungono gli obiettivi. Sono un’ottima squadra e non sarà semplice, soprattutto da loro. Vincere all’andata sarà certamente importante per l’esito della serie. Le nostre armi? L’attacco in queste ultime gare mi è piaciuto molto, soprattutto come l’abbiamo gestito. Anche il nostro servizio ha funzionato bene, ma possiamo addirittura fare meglio. Sfruttare questi due fondamentali sarà la chiave per andare avanti ».

PROGRAMMA E ARBITRI SEMIFINALI DI ANDATA PLAY OFF CHALLENGE-

Sabato 14 aprile 2018, ore 20.30

Kioene Padova – Calzedonia Verona (Boris-Venturi)

Domenica 15 aprile 2018, ore 18.00

Taiwan Excellence Latina - Gi Group Monza (Oranelli-Vagni)