Volley: Superlega, a volte ritornano: Velasco a Modena

MODENA-Il campionato italiano ritrova un protagonista assoluto dopo dieci anni di assenza. Modena ha ufficializzato l'ingaggio, per la prossima stagione, di Julio Velasco il tecnico dei fasti azzurri che ritornerà sulla panchina del club che lo lanciò ai massimi livelli e con la quale ha vinto quattro scudetti consecutivi e tre Coppe Italia, dove ha già allenato dall’’85 all’89, e successivamente, dopo i fasti azzurri, dal 2004 al 2006 .

LE PAROLE DELLA PRESIDENTE CATIA PEDRINI-

« Ora che Julio Velasco ha ufficializzato la sua posizione con la Federazione Argentina posso condividere con tutti voi la mia enorme gioia. Ho sempre pensato che nello sport, come nella vita, non si possa vivere soltanto di ricordi. Per questo, non è stato il rispetto di una Memoria straordinaria a spingermi a scegliere Julio Velasco per la guida tecnica di Modena Volley. No! Ho voluto Julio, l’uomo che ha cambiato la storia della nostra disciplina, a Modena in Italia e nel mondo, perché lo considero una straordinaria promessa di Futuro. Con la maiuscola.

Chi mi conosce sa che abbiamo attraversato un periodo difficile, per usare un eufemismo. Ripartire con Velasco significa puntare non solo sulla tradizione, ma su una cultura che è amore per la pallavolo.

Sono certa che la nostra gente condivide il sentimento che anima la mia voglia di un avvenire felice. Grazie Julio, sarà bello sognare tutti insieme ».