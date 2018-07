Volley: Superlega, ha chiuso il mercato, questi i roster delle 14 protagoniste

BOLOGNA-Si è chiuso ufficialmente il Volley Mercato 2018/2019. L’Ufficio Tesseramento, operativo nel cuore del parco agroalimentare bolognese FICO Eataly World, ha detto stop alle 17.00 di oggi per le squadre della massima serie. L’estate calda delle compravendite ha preso quota in anticipo rispetto agli anni passati e sarà ricordata come una delle più vivaci nell’ultimo decennio. Degna anche la chiusura con l’annuncio al fotofinish del centrale/schiacciatore Robertlandy Simon alla Cucine Lube Civitanova. A fare da apripista Modena Volley con l’arrivo in attacco dello “Zar” Ivan Zaytsev, il fuoriclasse più social d’Italia, e con l’ingaggio di un leader in panchina come il coach italo-argentino Julio Velasco. Con il passare delle settimane, a dare un tocco esotico sotto rete, nei top club sono arrivati altri fuoriclasse di fama mondiale capaci di portare ancora più lustro. Lo schiacciatore cubano naturalizzato polacco Wilfredo Leon si è aggregato ai Campioni d’Italia della Sir Safety Conad Perugia, mentre lo schiacciatore cubano naturalizzato brasiliano Yoandy Leal intende mettere le ali alla Lube. A effetto anche lo scambio di alzatori andato in porto tra Civitanova e Modena, con Bruno Mossa De Rezende pronto a infiammare l’Eurosuole Forum e Micah Christenson deciso a sedurre il PalaPanini. Già scritta la conferma del tecnico Angelo Lorenzetti a Trento, che può contare su innesti di valore come il transalpino Jenia Grebennikov in seconda linea, lo statunitense Aaron Russel in banda e l’accoppiata di centrali composta da Davide Candellaro e Srecko Lisinac. Molto attive anche le altre concorrenti, con la BCC Castellana Grotte e la matricola Emma Villas Siena intraprendenti nella composizione dei roster e a caccia di un salto di qualità. Possibile outsider la Calzedonia Verona, rinforzata con la bocca da fuoco francese Stephen Boyer. Tra le curiosità spiccano il numero elevato di atleti argentini e il tesseramento di alcuni tra i migliori pallavolisti iraniani.

BCC Castellana Grotte-

Agrusti (C), Cavaccini (L), De Togni (C), Falaschi (P), Kovac (S), Kruzhkov (S), Mirzajanpourmouziraji (S), Pace (L), Quartarone (S), Scopelliti (C), Studzinski Rodrigues (S), Wlodarczyk (S), Zanatta Buiatti (S), Zingel (C).

All. Tofoli (nuovo)

Cucine Lube Civitanova-

Balaso (L), Barnes (S), Cantagalli (S), Cester (C), Diamantini (C), Juantorena (S), Leal (S), Marchisio (L), Massari (S), Mossa De Rezende (P). Partenio (P), Simon (C/S), Sokolov (S), Stankovic (C).

All. Medei (confermato)

Top Volley Latina-

Barone (C), Caccioppola (L), Gavenda (S), Gitto (C), Huang (P), Ngapeth S. (S), Palacios (S), Parodi (S), Rossi (C), Sottile (P), Stern (S), Tosi (L).

All. Tubertini (nuovo)

Revivre Axopower Milano-

Abdel-Aziz (S), Basic (S), Bossi (C), Clevenot (S), Gironi (S), Hoffer (L), Izzo (P), Kozamernik (C), Maar (S), Pesaresi (L), Piano (C), Sbertoli (P), Tondo (S).

All. Giani (confermato)

Modena Volley-

Anzani (C), Bednorz (S), Benvenuti (L), Christenson (P), Franciskovic (P), Holt (C), Kaliberda (S), Mazzone (C), Pierotti (S), Pinali (S), Rossini (L), Urnaut (S), Van Der Ent (C), Zaytsev (S).

All. Velasco (nuovo)

Vero Volley Monza-

Arasomwan (C), Beretta (C), Botto (S), Buchegger (S), Buti (C), Calligaro (P), Dzavoronok (S), Galliani (S), Giannotti (S), Orduna (P), Picchio (L), Plotnytskyi (S), Rizzo (L), Yosifov (C).

All. Soli (nuovo)

Kioene Padova-

Bassanello (L), Cirovic (S), Cottarelli (P), Danani La Fuente (L), Lazzaretto (S), Louati (S), Polo (C), Premovic (S), Randazzo (S), Sperandio (C), Torres (S), Travica (P), Volpato (C).

All. Baldovin (confermato)

Sir Safety Conad Perugia-

Atanasijevic (S), Berger (S), Colaci (L), De Cecco (P), Della Lunga (S), Galassi (C), Hoogendoorn (S), Lanza (S), Leon (S), Piccinelli (L), Podrascanin (C), Ricci (C), Seif (P).

All. Bernardi (confermato)

Porto Robur Costa Ravenna-

Argenta (S), Di Tommaso (P), Elia (C), Goi (L), Lavia (S), Marchini (L), Poglajen (S), Raffaelli (S), Russo (C), Rychlicki (S), Saitta (P), Smidl (S), Vehrees (C).

All. Graziosi (nuovo)

Emma Villas Siena-

Chiappa (L), Cortesia (C), Fedrizzi (S), Giovi (L), Giraudo (P), Gladyr (C), Hernandez (S), Hishikawa (S), Maroukflakrani (P), Maruotti (S), Mattei (C), Spadavecchia (C), Vedovotto (S).

All. Cichello (confermato)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-

Bermudez (S), Bonami (L), Caneschi (C), De Barros Ferreira (S), Di Martino (C), Esposito (C), Fey (S), Kedzierski (P), Marrazzo (P), Nielsen (S), Petkovic (S), Rawiak (S).

All. Barbiero (confermato)

Diatec Trentino-

Candellaro (C), Cavuto (S), Codarin (C), Daldello (P), Giannelli (P), Grebennikov (L), Kovacevic (S), Lisinac (C), Nelli (S), Russell (S), Van Garderen (S), Vettori (S).

All. Lorenzetti (confermato)

Calzedonia Verona-

Alletti (C), Birarelli (C), Boyer (S), De Pandis (L), Giuliani (L), Grozdanov (C), Jaeschke (S), Magalini (S), Manavinezhad (S), Marretta (S), Pinelli (P), Sander B. (S), Savani (S), Sharifi (S), Solé (C), Spirito (P).

All. Grbic (confermato)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-

Al Hachdadi (S), Cappio (L), Domagala (S), Focosi (C), Lopez (S), Marra (L), Marsili (P), Mengozzi (C), Presta (C), Skrimov (S), Strohbach (S), Vitelli (C), Zhukouski (P).

All. Valentini (nuovo)