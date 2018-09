Volley: Supercoppa appuntamento a Perugia il 6 e 7 ottobre

PERUGIA- Il primo trofeo dell'anno, la Del Monte® Supercoppa 2018 sarà in palio al PalaEvangelisti di Perugia sabato 6 e domenica 7 ottobre. La Final Four aprirà la stagione sullo stesso campo che ha visto assegnare lo Scudetto 2018 alla Società Sir Safety Conad Perugia, che collaborerà con la Lega Pallavolo Serie A per la organizzazione dell’evento.

Per la prima volta anche le Semifinali godranno della diretta di RAI Sport. Le telecamere RAI seguiranno i due match di apertura, per poi trasmettere la Finale di domenica. La Finale per il terzo posto sarà trasmessa in diretta da Lega Volley Channel.

La formula della Supercoppa prevede lo scontro tra le vincenti e perdenti di Scudetto e Coppa Italia, quattro potenziali posti che sono stati tutti appalto di Perugia e Civitanova nella stagione scorsa. A completare il poker di stelle, in ordine di Regular Season, sono Modena terza classificata e Trento come quarta forza della stagione regolare 2017/18. Secondo il ranking, le sfide di Semifinale saranno Sir Safety Conad Perugia – Diatec Trentino (alle ore 17.00) e Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena (ore 19.30).

La Finale per il 3° posto aprirà la giornata di domenica alle 15.00, la Finalissima è programmata per le 18.00.

Nelle prossime ore tutte le informazioni sulla biglietteria dell’evento.

I PRECEDENTI, DAL 1996-

1996 – CUNEO, 22 settembre

Alpitour Traco Cuneo – Sisley Treviso 3-1 (15-12, 15-7, 11-15, 15-11)

1997 – NAPOLI, 20 settembre

Casa Modena Unibon – Alpitour Traco Cuneo 3-1 (7-15, 15-11, 15-8, 15-13)

1998 – TREVISO, 6 dicembre

Sisley Treviso – Casa Modena Unibon 3-0 (15-6, 15-12, 15-12)

1999 – TRIESTE, 26 settembre

Tnt Alpitour Cuneo – Sisley Treviso 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-19)

2000 – RIETI, 14 ottobre

Ford per Il Bambino Gesù Roma – Sisley Treviso 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)

2001 – FAVARA (AG), 21 settembre

Sisley Treviso – Lube Banca Marche Macerata 3-0 (28-26, 25-23, 25-22)

2002 – MODENA, 19 ottobre

Noicom Brebanca Cuneo – Meta Daytona Modena 3-0 (25-18, 25-20, 25-15)

2003 – RAVENNA, 23 ottobre

Sisley Treviso – Lube Banca Marche Macerata 3-1 (25-18, 19-25, 25-11, 25-21)

2004 – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), 12 ottobre

Sisley Treviso – Bre Banca Lannutti Cuneo 3-0 (25-19, 27-25, 25-15)

2005 – MILANO, 6 ottobre

Sisley Treviso – Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0 (25-17, 25-23, 27-25)

2006 – PESARO, 14 settembre

Lube Banca Marche Macerata – Bre Banca Lannutti Cuneo 3-1 (18-25, 25-21, 25-18, 25-21)

2007 – TRIESTE, 24 settembre

Sisley Treviso – M. Roma Volley 3-0 (25-19, 25-19, 25-21)

2008 – FIRENZE, 20 settembre

Itas Diatec Trentino – Lube Banca Marche Macerata 0-3 (34-36,19-25, 19-25)

2009 – FROSINONE, 20 settembre

Copratlantide Piacenza – Lube Banca Marche Macerata 3-2 (25-19, 24-26, 20-25, 25-20, 20-18)

2010 – TORINO, 29 dicembre

Bre Banca Lannutti Cuneo – Itas Diatec Trentino 3-0 (25-20, 25-23, 25-22)

2011 – CAGLIARI, 1 novembre

Itas Diatec Trentino – Bre Banca Lannutti Cuneo 3-1 (25-22, 25-20, 18-25, 25-20)

2012 – MODENA, 30 settembre

Cucine Lube Banca Marche Macerata – Itas Diatec Trentino 3-2 (25-23, 19-25, 28-26, 20-25, 15-11)

2013 – TRENTO, 9 ottobre

Diatec Trentino – Cucine Lube Banca Marche Macerata 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

2014 – BRINDISI, 14 ottobre

Cucine Lube Banca Marche Treia – Copra Piacenza 3-2 (25-15, 26-24, 20-25, 18-25, 15-12)

2015 – MODENA, 24 ottobre

Diatec Trentino – DHL Modena 2-3 (37-35, 23-25, 23-25, 25-23, 11-15)

2016 – MODENA, 25 settembre (FINALE)

Azimut Modena – Sir Safety Conad Perugia 3-2 (25-22, 19-25, 25-22, 24-26, 17-15)

2017 – CIVITANOVA MARCHE, 8 ottobre (FINALE)

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia 1-3 (20-25, 25-22, 17-25, 26-28)