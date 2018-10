Volley: Superlega, Milano-Latina è l'antipasto della 3a giornata

ROMA- Da domani di nuovo in campo la SuperLega Credem Banca che sta per vivere cinque turni ravvicinati di Regular Season. La 3a giornata si apre sabato 27 ottobre alle 18.00 con Revivre Axopower Milano – Top Volley Latina in diretta su RAI Sport + HD. Il giorno successivo, alla stessa ora, telecamere di Rai Sport al Pala Barton per Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino. In scaletta il derby regionale al Pala De Andrè tra Consar Ravenna e Azimut Leo Shoes Modena.

Revivre Axopower Milano – Top Volley Latina: il posticipo tv coincide con il sedicesimo faccia a faccia. Solo 4 i successi dei meneghini nei confronti diretti. Reduci dal 3-1 imposto alla Kioene domenica al PalaYamamay senza Nimir ma con Piano sugli scudi, gli uomini di Giani vogliono capitalizzare il doppio turno casalingo. Buttati alle spalle gli stop con Perugia e Monza, i pontini si presentano con tre ex (Gavenda, Sottile e Tosi) per scrollarsi di dosso lo zero in classifica.

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino. La RAI non si lascia sfuggire il remake della Semifinale di Del Monte® Supercoppa. I Block Devils, a punteggio pieno come i trentini, finora non hanno ceduto set. Gli ospiti, che hanno vinto 17 dei 30 incontri con gli umbri, affrontano la seconda trasferta di fila dopo il blitz al PalaVeroli e sono attesi da una colonia di ex. Straordinario record in carriera in vista per Podrascanin (a 9 punti dai 2900). Nell’Itas Van Garderen a 1 punto dai 1000 in Regular Season.

Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova. Gli scaligeri, fermi a 3 punti, ci riprovano dopo lo stop subito tra le mura amiche con Perugia nel 2° turno. All’AGSM Forum c’è la Lube, corazzata a punteggio pieno, che ha battuto i veneti 27 volte in 31 match ufficiali. A dare lo slancio nella prova di forza casalinga dei cucinieri con l’outsider Ravenna il ritorno nei ruoli naturali di Simon e Sokolov. Quest’ultimo premiato con Juantorena (vicino ai 3500 punti) per l’annata 2017/18.

Consar Ravenna – Azimut Leo Shoes Modena. Ecco il derby n. 80 tra romagnoli ed emiliani. Una rivalità storica, così come i 63 successi dei canarini nei precedenti incroci. I padroni di casa hanno già fatto valere la legge del Pala De Andrè al debutto con Milano, ma sono tornati senza punti da Civitanova. Il team di Velasco si è distratto al PalaFlorio affermandosi poi al tie break ed è in ritardo di una lunghezza dal terzetto di testa. Gara n. 200 in Regular Season per Rossini.

Kioene Padova – BCC Castellana Grotte. Negli ultimi tre faccia a faccia tra Campionato e Del Monte® Coppa Italia, i patavini non hanno concesso set al Club pugliese, ma il bilancio totale dei precedenti è di 4 vittorie per parte. Il sestetto di casa, con Torres a 1 punto dai 1500, è ancora fermo a zero dopo le sconfitte con Civitanova e Milano, mentre la New Mater, lottando alla pari con Modena fino al tie break, ha lenito l’amarezza per il “derby del Sud” terminato senza gloria.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Vero Volley Monza. Quinta sfida tra il sestetto calabrese e il Club brianzolo, che ha vinto 3 dei 4 precedenti. I padroni di casa distano 1 punto dalla vetta dopo il successo esterno al tie break con Siena nel recupero. Ottimo impatto di Al Hachdadi (49 punti in 2 match). Monza arriva carica al confronto dopo il blitz corsaro a Napoli con Latina e i doppi allenamenti.

Emma Villas Siena – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Un successo per parte nei precedenti, entrambi in Serie A2. Il primo punto in SuperLega dei toscani è maturato nella sconfitta last minute nel posticipo contro Vibo Valentia. Il team volsco, che domenica ha strappato solo 1 set al PalaVeroli con Trento e deve ancora sbloccarsi, si tiene stretto Petkovic, premiato come top scorer e migliore giocatore per attacchi vincenti nella passata stagione.

TUTTE LE SFIDE-

REVIVRE AXOPOWER MILANO – TOP VOLLEY LATINA

PRECEDENTI: 15 (4 successi Milano, 11 successi Latina)

EX: Filip Gavenda a Milano nel 2015-2016, Daniele Sottile a Milano nel 2015-2016 (fino al 1/12/15), Federico Tosi a Milano nel 2015-2016.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Alessandro Tondo – 2 battute vincenti alle 100 (Revivre Axopower Milano).

In Carriera: Matteo Piano – 14 punti ai 1400 e – 4 muri vincenti ai 500 (Revivre Axopower Milano).

Andrea Giani (Allenatore Revivre Axopower Milano)- « So di poter contare su tutto il roster. Siamo una squadra ancora lontana da quella che ho in testa: non dobbiamo trovare alibi, ma con quello che siamo e con quello che abbiamo dobbiamo stare in campo. Se vuoi vincere e vuoi far soffrire gli avversari, bisogna dimostrare di essere squadra. Contro Latina non saremo ancora belli da vedere stilisticamente, ma stiamo lavorando bene. I nostri punti deboli ci sono ma abbiamo altri fondamentali che possono farci chiudere il punto. E poi è l’energia che sapremo mettere in campo che potrà fare la differenza. Sicuramente giocheremo per i 3 punti che ci possono dare continuità ».

Lorenzo Tubertini (Allenatore Top Volley Latina)- « In vista della partita di Milano dobbiamo rimanere concentrati sul livello di gioco che stiamo esprimendo e dobbiamo avere l’obiettivo di andare a vincere la prima partita. Le due sconfitte? Perdere non fa mai bene e io voglio fortemente che questa squadra possa imparare presto a vincere. Non stiamo giocando male ma con il livello di questo Campionato dobbiamo provare a conquistare punti il prima possibile. Milano è una squadra che ha recuperato Piano e ha buone individualità. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto con Perugia e Monza ».

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 30 (13 successi Perugia, 17 successi Trento)

EX: Massimo Colaci a Trento dal 2010 al 2017, Dore Della Lunga a Trento dal 2005 al 2009 e dal 2010 al 2012, Gianluca Galassi a Trento dal 2012 al 2015 (Giovanili), Filippo Lanza a Trento dal 2004 al 2009 (Giovanili) e dal 2011 al 2018; Nicola Daldello a Perugia nel 2011-2012 (Serie A2) e nel 2012-2013, Aaron Russell a Perugia dal 2015 al 2018.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Maarten Van Garderen – 1 punto ai 1000 (Itas Trentino).

In Carriera: Dore Della Lunga – 11 attacchi vincenti ai 1000, Marko Podrascanin – 9 punti ai 2900 (Sir Safety Conad Perugia).

Dore Della Lunga (Sir Safety Conad Perugia)- « È sicuramente una partita difficile, come tante in SuperLega, ma questa di più perché Trento è una grande squadra, è in palla, ci ha battuto meritatamente nella Semifinale di Supercoppa e sta dimostrando un gioco già abbastanza rodato. Noi in questo inizio di Campionato abbiamo fatto due prestazioni più concrete, tra cui quella di Verona che sicuramente è stato un passo avanti ulteriore con una prestazione buona soprattutto in battuta. Siamo una squadra che deve ovviamente ancora trovare il proprio ritmo ed i propri meccanismi, fluidità in cambio palla e il proprio sistema di muro-difesa, e Trento è uno di quegli avversari che può mettere in luce i tuoi difetti perché, come ho già detto, è una grande squadra. Detto questo, domenica con fiducia andiamo a giocarci al massimo questa sfida, andiamo a vedere se abbiamo fatto dei passi avanti rispetto alla semifinale di Supercoppa e se abbiamo recuperato il gap che si era visto in quel match contro la stessa squadra e sempre in casa nostra ».

Simone Giannelli (Itas Trentino)- « Sono fiducioso, come sempre, ma sono assolutamente conscio che non sarà una partita simile a quella che abbiamo vinto ad inizio ottobre in Semifinale di Supercoppa. Troveremo una Sir Safety Conad ancora più motivata perché vorrà cancellare quella sconfitta; noi abbiamo però dimostrato di saper vincere al Pala Barton e vogliamo provare a confermarci di nuovo. Siamo consapevoli della nostra forza e non ci tireremo indietro quando sarà da lottare ».

CALZEDONIA VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 31 (4 successi Verona, 27 successi Civitanova)

EX: Cristian Savani a Civitanova dal 2010 al 2013.

A CACCIA DI RECORD:

In Carriera: Emanuele Birarelli – 5 muri vincenti agli 800, Sebastian Solé – 14 punti ai 1200, Luca Spirito – 3 muri vincenti ai 100 (Calzedonia Verona); Osmany Juantorena – 20 punti ai 3500 e – 2 muri vincenti ai 200, Simon Robertlandy – 19 attacchi vincenti ai 500, Dragan Stankovic – 2 muri vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

Daniele De Pandis (Calzedonia Verona)- « Giochiamo di nuovo in casa, ci aspetta un’altra partita bella tosta, contro Civitanova. Ma è una buona occasione per cercare di cancellare la prestazione fatta con Perugia e cercare di fare meglio per i nostri tifosi. Siamo rimasti molto contenti per il pubblico presente, nonostante la brutta serata ci ha sostenuti dal primo all’ultimo minuto, si respirava una bellissima atmosfera nell’Agsm Forum e vogliamo che sia di nuovo così anche con Civitanova ».

Enrico Cester (Cucine Lube Civitanova)- « Il calendario ha voluto che anche la nostra seconda trasferta di SuperLega Credem Banca fosse in Veneto, dunque viaggeremo già domani verso Verona per affrontare la Calzedonia dopo aver giocato a Padova due settimane fa. Il nostro obiettivo, naturalmente, è di raccogliere i tre punti anche dal campo scaligero: veniamo da due vittorie secche per 3-0 ma non pensiamo che all’AGSM Forum sia facile, tutt’altro. Non ci facciamo ingannare dal risultato negativo raccolto dai veronesi contro Perugia, la Calzedonia è una formazione molto ben attrezzata e vorrà darci filo da torcere dal primo all’ultimo punto per riscattare l’ultima prestazione di fronte ai loro tifosi. Da parte nostra, concentriamoci sui continui miglioramenti nel nostro gioco e sulle grandi possibilità che abbiamo dopo il rientro di Sokolov che ha ulteriormente aumentato le frecce al nostro arco. Se scenderemo in campo con la determinazione giusta, palla dopo palla, sono certo che riusciremo a portare a casa un risultato importante anche da Verona ».

CONSAR RAVENNA – AZIMUT LEO SHOES MODENA-

PRECEDENTI: 79 (16 successi Ravenna, 63 successi Modena)

EX: Andrea Argenta a Modena nel 2017-2018, Pieter Verhees a Modena nel 2014-2015.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Simone Anzani – 2 muri vincenti ai 400, Salvatore Rossini – 1 partita giocata alle 200 (Azimut Leo Shoes Modena); Andrea Argenta – 16 attacchi vincenti ai 1000, Alberto Elia – 11 attacchi vincenti ai 1000 e – 3 muri vincenti ai 400 (Consar Ravenna).

In Carriera: Simone Di Tommaso – 1 partita giocata alle 100, Alberto Elia – 7 punti ai 2100, Daniele Lavia – 2 attacchi vincenti ai 500, Davide Saitta – 5 muri vincenti ai 200, Pieter Verhees – 8 attacchi vincenti ai 1000 (Consar Ravenna); Tine Urnaut – 1 muro vincente ai 200 (Azimut Leo Shoes Modena).

Cristian Poglajen (Consar Ravenna)- « Domenica mi aspetto una partita difficile contro una squadra indubbiamente forte; per provare a ottenere un risultato positivo, dovremo giocare al 100% e avere una concentrazione e una lucidità per tutta la durata della partita. Sappiamo della grande forza in attacco di Modena ma crediamo anche nel nostro potenziale. Velasco? Sono stato in grado di lavorare con lui per diversi anni nella nazionale argentina e ho imparato molto grazie alle sue conoscenze. Sono grato a lui, lo saluterò e vedrò con piacere domenica ma poi durante la gara lo vedrò come un rivale da battere. Ci sarà una grandissima cornice di pubblico e spero che sia una grande partita ».

Julio Velasco (Allenatore Azimut Leo Shoes Modena)- « Ravenna è una squadra importante, che ogni anno si rinnova e cambia, ma resta sempre a buoni livelli. Hanno giocatori che sono un mix di giovani ed esperienza. Dovremo fare molta attenzione al nostro gioco, stare sul pezzo, non mollare nessun pallone. Avremo con noi tanti tifosi, ci aiuteranno, come sempre ».

KIOENE PADOVA – BCC CASTELLANA GROTTE-

PRECEDENTI: 8 (4 successi per parte)

EX: Giorgio De Togni a Padova dal 2006 al 2009.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Luigi Randazzo – 11 attacchi vincenti ai 1000, Armando Torres – 4 battute vincenti alle 100 (Kioene Padova).

In Carriera: Matteo Sperandio – 4 punti ai 1300, Armando Torres – 1 punto ai 1500 (Kioene Padova).

Dragan Travica (Kioene Padova)- « Dopo la sconfitta a Milano siamo alla ricerca del riscatto, per cui arriviamo carichi all’appuntamento di domenica davanti al nostro pubblico. Sappiamo che dall’altra parte della rete affronteremo una squadra che si è rinforzata rispetto alla passata stagione, oltre a essere galvanizzata dalla sfida sfuggita al tie break contro Modena. Sarà una partita tosta che dovremo affrontare al meglio dal punto di vista tecnico e mentale ».

Bruno De Mori (Direttore Sportivo BCC Castellana Grotte)- « Con Padova si preannuncia un’altra partita combattuta e difficile ma i ragazzi la affronteranno con grande fiducia e la stessa spregiudicatezza con la quale hanno affrontato Modena. Anche loro in questo Campionato cercano punti per non farsi coinvolgere nella lotta per la salvezza. Nelle due precedenti gare, se con la Lube ovviamente era complicato, con Milano se la sono giocata con set molto tirati. Travica e Torres costituiscono una diagonale esperta che può dare fiducia alla propria squadra. Credo che sarà un match in cui si dovrà sbagliare il meno possibile per portare a casa il risultato ».

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 4 (1 successo Vibo Valentia, 3 successi Monza)

EX: Simone Buti a Vibo Valentia nel 2012-2013.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Stefano Mengozzi – 2 muri vincenti ai 400 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Stefano Giannotti – 19 punti ai 2000 (Vero Volley Monza).

In Carriera: Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Donovan Dzavoronok – 6 attacchi vincenti ai 500, Andrea Galliani – 5 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 13 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza).

Antonio Valentini (Allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Veniamo da due vittorie consecutive, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché il Campionato di SuperLega è durissimo e tutte le squadre sono state costruite con ottima qualità. A Siena siamo stati bravi a rimanere sempre attaccati alla partita e a sfruttare le occasioni che ci siamo costruiti, ma siamo consapevoli che dobbiamo crescere ancora in tutte le situazioni di gioco. Ora ci aspetta un’altra bella battaglia contro Monza, squadra composta da giocatori importanti in tutti i reparti. Servirà la migliore Tonno Callipo per vincere ».

Viktor Yosifov (Vero Volley Monza)- « Contro Vibo Valentia sarà sicuramente una partita difficile. Loro stanno dimostrando di essere una buona squadra che può esprimere una bella pallavolo. Dovremo essere molto concentrati, cercando di sfruttare tutte le nostre qualità. Al momento hanno funzionato bene il cambio-palla contro Latina ed il muro-difesa contro Verona. In questa settimana però abbiamo lavorato duro per cercare di fare un passo in avanti in tutti i fondamentali. Altro aspetto che dovremo curare sarà limitare i loro attaccanti, nello specifico Skrimov, atleta che conosco e che possiede una grande battuta e ottime capacità offensive. Stando tranquilli e focalizzandoci sul nostro gioco potremo portare a casa punti importanti ».

EMMA VILLAS SIENA – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA-

PRECEDENTI: 2 (1 successo per parte)

EX: Andrea Mattei a Sora dal 2016 al 2018.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Joao De Barros – 26 attacchi vincenti ai 500, Dusan Petkovic – 10 attacchi vincenti ai 500 (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora).

In Carriera: Lorenzo Cortesia – 3 muri vincenti ai 100, Gabriele Maruotti – 17 punti ai 2600 (Emma Villas Siena).

Fabio Mechini (Direttore Sportivo Emma Villas Siena): « Nel Campionato di SuperLega nessuna partita è semplice. Noi siamo una neopromossa e ogni gara è ostica e complicata. Domenica affronteremo Sora, con cui abbiamo un curriculum sfavorevole dato che ci abbiamo giocato contro due volte nel precampionato e abbiamo perso in entrambe le circostanze. Da quelle sfide siamo cresciuti e migliorati, ma ancora c’è tanto da fare. Nella partita contro Vibo Valentia ho visto buoni spunti da parte della squadra ma al contempo siamo mancati e abbiamo commesso alcuni errori in frangenti importanti del match. Mi è piaciuto il fatto che in determinati momenti siamo riusciti a recuperare e abbiamo fatto bene in attacco. Però dobbiamo fare di più e migliorare nel sistema battuta-muro-difesa. Credo che in questa SuperLega le prime quattro faranno un Campionato a parte, poi ci sono altri team che hanno messo insieme un roster importante. Noi siamo una squadra neopromossa, dobbiamo imparare da tutti, essere umili e lottare ad ogni match con l’obiettivo di fare risultato ».

Gabriele Di Martino (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora)- « Ripartiamo dal set vinto con Trento. La prima partita in casa contro una squadra molto forte ci ha lasciato grandi consapevolezze, ora sappiamo di essere una buona squadra che può vedersela a viso aperto con tutte le avversarie. Con Siena crediamo di poter fare una buona partita, in settimana abbiamo lavorato tanto sia tecnicamente che come gruppo. Per questo sarà sicuramente una gara nella quale metteremo grande entusiasmo e tanta attenzione, perché lo sappiamo benissimo, un errore in più fa la differenza per vincere un set, e a volte anche un match. Gli errori sono fatali, limitiamo, approcciamo bene la partita, facciamo il nostro gioco e sicuramente verranno fuori buonissime cose ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DI SUPERLEGA-

Sabato 27 ottobre 2018, ore 18.00

Revivre Axopower Milano – Top Volley Arbitri: Gnani-Zanussi

Domenica 28 ottobre 2018, ore 18.00

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino Arbitri: Boris-Cesare

Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova Arbitri: La Micela-Cerra

Consar Ravenna – Azimut Leo Shoes Modena Arbitri: Tanasi-Simbari

Kioene Padova – BCC Castellana Grotte Arbitri: Luciani-Frapiccini

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Vero Volley Monza Arbitri: Saltalippi L.-Zavater

Emma Villas Siena – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Arbitri: Canessa-Venturi

LA CLASSIFICA:

Sir Safety Conad Perugia 6, Cucine Lube Civitanova 6, Itas Trentino 6, Azimut Leo Shoes Modena 5, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 5, Consar Ravenna 3, Vero Volley Monza 3, Calzedonia Verona 3, Revivre Axopower Milano 3, BCC Castellana Grotte 1, Emma Villas Siena 1, Top Volley Latina 0, Kioene Padova 0, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0