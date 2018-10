Volley: Superlega, Civitanova-Perugia match clou del turno infrasettimanale

ROMA- La Superlega in campo anche giovedì 1 novembre. Andrà in scena la quarta di andata che offre una partita dagli alti contenuti tecnici e spettacolari. A confronto, all'Eurosole la Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia, attualmente entrambe in vetta alla classifica a punteggio pieno. La sfida andrà in scena alle ore 16.00 live su RAI Sport + HD. Posticipano il 5 dicembre BCC Castellana Grotte e Calzedonia Verona.

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia. Primato solitario in palio nella sfida n. 34. Stimoli maggiori rispetto alla Finalina di Del Monte® Supercoppa, quando i cucinieri firmarono il successo n.17 sui Block Devils. Cammino parallelo in Campionato: la Lube ha battuto in rimonta Verona, con Stankovic a 2 block dai 500 in carriera e Osmany Juantorena a– 5 punti dai 3500, la Sir ha ribaltato la gara in casa con Trento. Nelle Marche tornano da rivali Podrascanin, a 1 punto dai 2900 in carriera e Ricci. Intervento chirurgico riuscito per Berger, in rosa entra Pasquale Gabriele.

Azimut Leo Shoes Modena – Revivre Axopower Milano. Tradizione favorevole agli emiliani con 9 vittorie su 10 incroci. A ridosso del duo di testa, a 1 punto dalla vetta e con Anzani a 1 muro dai 400 in Regular Season, la formazione di Velasco è reduce dalla prova di forza corale nel derby con Ravenna. Clima opposto nel gruppo di Giani, che si è dovuto accontentare di 1 punto in casa contro Latina nella maratona sfuggita di mano sul filo di lana. Piano a 4 block dai 500.

Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Nei 30 precedenti spiccano i 25 successi dei gialloblù sul sestetto calabrese. Gli uomini di Lorenzetti, scivolati al quarto posto della classifica in coabitazione con Monza dopo la sconfitta al PalaBarton, vogliono riprendere la marcia sul proprio campo, mentre la truppa di Valentini, ferma a 5 punti dopo lo stop interno con il Vero Volley, potrebbe addirittura superare in classifica proprio i trentini in caso di exploit.

Vero Volley Monza – Consar Ravenna. Sei successi per parte nei precedenti. La squadra di casa, dopo essersi fatta apprezzare per i colpi esterni in 4 set con Latina e Vibo, insegue la terza vittoria di fila, la prima stagionale in casa. Percorso inverso dei romagnoli, a 3 punti dopo le sconfitte a Civitanova e in casa nel derby con Modena. Il gruppo di Graziosi si è fatto valere ed è destinato a crescere. Verhees è a 1 attacco vincente dai 1000.

Top Volley Latina – Emma Villas Siena. Il team pontino macina chilometri col nuovo pullman per sfidare 4 ex al PalaBarbuto di Napoli, sede delle gare casalinghe. Il sestetto laziale, con Parodi a un gettone dai 300 match in Regular Season, sfida la dirimpettaia in classifica forte dei 2 punti presi al PalaYamamay, mentre i toscani, che incrociano Latina per la prima volta, vogliono vincere dopo lo stop con Trento e le beffe subite con Vibo e Sora. Tesserato in settimana il libero Caldelli.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Kioene Padova. Il bilancio è di 14 vittorie a 9 per i patavini. Al PalaVeroli si confrontano due team rigenerati dall’ultimo turno di Campionato. Il sestetto volsco ha violato al tie break il PalaEstra con un grande Petkovic, affiancando Emma Villa e Top Volley a 2 punti, la Kioene, con Randazzo a 3 attacchi vincenti dai 1000 in Regular Season, si gode Travica e Torres, decisivi con la New Mater per i primi 3 punti.

BCC Castellana Grotte – Calzedonia Verona. Si gioca il 5 dicembre (ore 20.30) l’incontro tra il sestetto pugliese allenato da Tofoli, in fondo alla classifica dopo lo stop con Padova, e la formazione veneta guidata da Grbic, ferma a 3 punti dopo le sconfitte con Perugia e Civitanova.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

PRECEDENTI: 33 (17 successi Civitanova, 16 successi Perugia)

EX: Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008 al 2016, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012-2013 (dal 4/12/12).

In Carriera: Osmany Juantorena – 5 punti ai 3500 e – 1 muro vincente ai 200, Simon Robertlandy – 4 attacchi vincenti ai 500, Dragan Stankovic – 2 muri vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Dore Della Lunga – 11 attacchi vincenti ai 1000, Marko Podrascanin – 1 punto ai 2900 (Sir Safety Conad Perugia).

Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova)- « Troviamo subito un big match sulla nostra strada contro un avversario che conosciamo bene dopo le tante sfide della scorsa stagione e l’incrocio già capitato in Supercoppa ad inizio ottobre. Ovviamente rispetto all’anno scorso ci sono stati dei cambiamenti in entrambe le squadre, ogni stagione fa storia a sé. Dunque dobbiamo soprattutto pensare al nostro gioco e a continuare a migliorare: sarà un test importante anche per valutare la nostra crescita, daremo il massimo in un match di vertice e molto sentito pure dai nostri tifosi a cui vogliamo regalare una vittoria ».

Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia)- « Veniamo da una vittoria contro Trento importantissima, soprattutto a livello mentale. Ci voleva per dimostrare a noi stessi di essere al livello delle migliori. Domani arriva un altro big match, una partita durissima contro la squadra sulla carta più forte del Campionato, e fuori casa. Credo che abbiamo dimostrato domenica scorsa di saper giocare una pallavolo di alto livello, penso che avremo le nostre possibilità e andiamo a Civitanova per provare a vincere ».

AZIMUT LEO SHOES MODENA – REVIVRE AXOPOWER MILANO-

PRECEDENTI: 10 (9 successi Modena, 1 successo Milano)

EX: Elia Bossi a Modena dal 19/12/2011 al 2014, nel 2015-2016 e nel 2017-18, Matteo Piano a Modena dal 2014 al 2017.

In Regular Season: Simone Anzani – 1 muro vincente ai 400 (Azimut Leo Shoes Modena).

In Carriera: Simone Anzani – 5 punti ai 1600 e – 6 attacchi vincenti ai 1000 (Azimut Leo Shoes Modena); Matteo Piano – 13 punti ai 1400 e – 4 muri vincenti ai 500 (Revivre Axopower Milano).

Julio Velasco (Allenatore Azimut Leo Shoes Modena)- « Questo è un Campionato difficilissimo e anche quella di Milano sarà una gara ostica, dobbiamo affrontarla con massima umiltà e attenzione. Mi aspetto una Milano arrabbiata, con grande voglia di riscatto, una compagine agguerrita, sicuramente valgono di più della classifica attuale. Zaytsev ha giocato tanto in questi mesi, ha avuto qualche problema con Ravenna, vediamo se sarà recuperato, siamo ottimisti. Kaliberda è un giocatore importante, non mi piace parlare della formazione, sono tanti i grandi giocatori, vedremo chi partirà dall’inizio ».

Andrea Giani (Allenatore Revivre Axopower Milano)- « La partita contro Modena ha principalmente due aspetti: uno umano, legato dal giocare al PalaPanini, in una palestra per me storica dove, al di là di quello che si è raggiunto in termini di risultati, ho bellissimi ricordi; e l’altro, dall’incontrare un allenatore straordinario come Julio Velasco. Sotto il profilo tecnico, siamo consci di giocare contro una grande squadra: sarà bello confrontarsi su questo profilo, vogliamo fare uno step in avanti qualitativamente parlando. Una sfida nella sfida, in quanto si sfidano i sistemi e si sfidano i giocatori a livello individuale. Avremo tanta pressione in un palazzetto caldo ed è anche questo che può darci una motivazione in più. Sono certo che sarà una gran bella partita ».

ITAS TRENTINO – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA-

PRECEDENTI: 30 (25 successi Trento, 5 successi Vibo Valentia)

EX: non ci sono ex tra queste due formazioni

In Carriera: Luca Vettori – 28 punti ai 3400 (Itas Trentino); Todor Skrimov – 23 punti ai 1100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Uros Kovacevic (Itas Trentino)- « Nel Campionato italiano partite semplici non ce ne sono e quindi anche quella con Vibo Valentia fra le mura della BLM Group Arena sarà particolarmente impegnativa. Arriviamo a questo appuntamento con alle spalle una sconfitta a Perugia che ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca e quindi abbiamo addosso grande voglia di riscatto ma anche la consapevolezza che servirà tornare a dare subito il massimo, perché la Tonno Callipo Calabria non ci regalerà nulla ».

Davide Marra (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie fisiche e mentali e sfruttare al meglio il tempo che abbiamo per farci trovare pronti agli scontri ravvicinati che ci aspettano a Trento e Ravenna. Tutti conosciamo la forza di Trento, però l’importante per noi è concentrarci sul nostro obiettivo, non mollare e riuscire a fare le nostre cose in campo, cercando di mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Non vogliamo lasciare nulla al caso, soprattutto in questa stagione dove l’equilibrio regna sovrano. Dispiace per domenica perché per un set e mezzo abbiamo espresso una pallavolo di altissimo livello, ma Monza ha commesso pochissimi errori ed ha portato a casa la partita ».

VERO VOLLEY MONZA – CONSAR RAVENNA-

PRECEDENTI: 12 (6 successi per parte)

EX: Paul Buchegger a Ravenna ne 2017-2018, Santiago Orduna a Ravenna nel 2017-2018, Alberto Elia a Monza dal 2013 al 2015, Pieter Verhees a Monza dal 2015 al 2017.

In Regular Season: Donovan Dzavoronok – 10 punti ai 500, Stefano Giannotti – 19 punti ai 2000 (Vero Volley Monza); Andrea Argenta – 16 attacchi vincenti ai 1000, Alberto Elia – 11 attacchi vincenti ai 1000 e – 3 muri vincenti ai 400 (Consar Ravenna).

In Carriera: Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Andrea Galliani – 5 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 13 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza); Simone Di Tommaso – 1 partita giocata alle 100, Alberto Elia – 7 punti ai 2100, Daniele Lavia – 2 attacchi vincenti ai 500, Davide Saitta – 5 muri vincenti ai 200, Pieter Verhees – 1 attacco vincente ai 1000 (Consar Ravenna).

Fabio Soli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Contro Ravenna sarà una partita particolare per me, ricca di emozioni, dato che incontrerò tante persone a me care. La classifica dice quello che le pare: noi non la guardiamo. Dobbiamo pensare ad esprimere la nostra pallavolo e ad impegnarci quotidianamente per migliorarci. Contro Vibo Valentia mi è piaciuto l’aspetto agonistico che ci abbiamo messo. Con i romagnoli cercheremo di fare lo stesso, consci che sono una squadra giovane che mette pressione e spreca pochissimo ».

Alberto Elia (Consar Ravenna)- « Il ritorno a Monza mi dà sensazioni bellissime. In quel palazzetto ci sono tanti ricordi che sono tra i più belli della mia carriera sportiva e anche della mia vita personale. Sono stati due anni molto buoni, il primo condito dalla promozione in A1 e l’altro dall’esordio di quella Società in SuperLega con un buon risultato. Monza è una squadra che si è attrezzata bene quest’anno ma sto notando in particolare che nelle ultime stagioni sta cercando di crescere tassello dopo tassello; però noi, dopo due partite in cui abbiamo lottato a testa alta contro due formazioni di assoluto valore, abbiamo voglia di vincere e, adesso che cominciamo a misurarci con squadre che sono alla nostra portata, di dimostrare a tutti gli effetti quanto valiamo ».

TOP VOLLEY LATINA – EMMA VILLAS SIENA-

PRECEDENTI: non esistono confronti diretti tra queste due squadre

EX: Andrea Giovi a Latina nel 2009-2010, Yuki Ishikawa a Latina dal 2016 al 2018, Gabriele Maruotti a Latina dal 2015 al 2018, Andrea Mattei a Latina nel 2015-2016.

In Regular Season: Simone Parodi – 1 partita giocata alle 300 (Top Volley Latina).

In Carriera: Lorenzo Cortesia – 3 muri vincenti ai 100, Gabriele Maruotti – 10 punti ai 2600 (Emma Villas Siena).

Carmelo Gitto (Top Volley Latina): « Arriviamo da una vittoria importante in casa della Revivre Axopower Milano, una partita che abbiamo studiato e preparato con l’obiettivo di portare a casa punti, siamo molto soddisfatti. Ora ci aspetta un’altra sfida complicata perché a Napoli riceviamo la visita dell’Emma Villas Siena, una formazione allestita con grande ambizione e che attualmente non ha ancora espresso il suo potenziale; per questo dobbiamo affrontarla con la solita massima concentrazione perché sarà una sfida difficile e ricca d’insidie. Per quanto ci riguarda siamo consapevoli del tipo di Campionato che dobbiamo fare e proviamo a lottare in ogni partita per conquistare punti ».

Andrea Giovi (Emma Villas Siena): « Ci aspetta un’altra battaglia sportiva contro una squadra che ha dimostrato di giocar bene a pallavolo vincendo anche a Milano in trasferta. Noi siamo consapevoli delle cose buone che abbiamo fatto nelle nostre prime tre gare in questa SuperLega e siamo anche consci delle cose che abbiamo fatto meno bene. Dobbiamo continuare a lavorare, sistemare gli aspetti nei quali possiamo migliorare e portare a casa più punti possibile. Questa trasferta sarà impegnativa come d’altronde lo sono tutte in questa stagione. Andremo a Napoli con la consapevolezza di poter far una bella prestazione ma sapendo che sarà comunque un’altra battaglia sportiva. Daremo tutto in campo e faremo del nostro meglio per tentare di conquistare un risultato positivo. Sarà il campo a dire chi è più forte e noi non dovremo mollare nulla, dal primo punto del match fino all’ultimo ».

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA – KIOENE PADOVA-

PRECEDENTI: 23 (9 successo Sora, 14 successi Padova)

EX: Matteo Sperandio a Sora dal 2014 al 2016 (Serie A2) e nel 2016-2017.

In Regular Season: Joao De Barros – 16 attacchi vincenti ai 500 (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora); Luigi Randazzo – 3 attacchi vincenti ai 1000, Maurice Armando Torres – 1 battuta vincente alle 100 (Kioene Padova).

In Carriera: Edoardo Caneschi – 5 muri vincenti ai 100 (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora); Matteo Sperandio – 4 punti ai 1300 (Kioene Padova).

Davide Esposito (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora)- « Dopo la battaglia vinta 3-2 con Siena, abbiamo la consapevolezza di poter fare molto bene, ma soprattutto siamo coscienti del fatto che possiamo battercela con tutti o quasi. Vincere fa molto bene soprattutto al morale, quindi giovedì saremo più carichi che mai per giocare e, perché no, strappare qualche punto. Ovviamente non sarà semplice perché Padova è un’ottima squadra, reduce da una bella vittoria con Castellana Grotte. Sicuramente sarà agguerrita quanto noi per cui combatteremo. Le nostre armi tecniche saranno la battuta e la fase di muro-difesa, ossia quello che ha funzionato al meglio contro Siena ».

Maurice Armando Torres (Kioene Padova)- « Nella sfida contro Castellana Grotte abbiamo giocato da squadra, ottenendo così la prima vittoria in Campionato. Se vogliamo continuare a raccogliere punti dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità, altrimenti rischiamo di perdere malamente come avvenuto a Milano. Sora è reduce da una vittoria in trasferta per cui siamo certi che cercheranno di ripetersi anche in casa. Noi però dovremo andare lì e giocare la nostra pallavolo senza timore ».

Giovedì 1 novembre 2018, ore 16.00

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia Arbitri: Sobrero-Venturi

Giovedì 1 novembre 2018, ore 18.00

Azimut Leo Shoes Modena – Revivre Axopower Milano Arbitri: Rapisarda-Florian

Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Braico-Lot

Vero Volley Monza – Consar Ravenna Arbitri: Goitre-Pozzato

Top Volley Latina – Emma Villas Siena Arbitri: Simbari-Boris

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Kioene Padova Arbitri: Saltalippi L.-Piperata

Mercoledì 5 dicembre 2018, ore 20.30

BCC Castellana Grotte – Calzedonia Verona

Sir Safety Conad Perugia 9, Cucine Lube Civitanova 9, Azimut Leo Shoes Modena 8, Itas Trentino 6, Vero Volley Monza 6, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 5, Revivre Axopower Milano 4, Consar Ravenna 3, Kioene Padova 3, Calzedonia Verona 3, Top Volley Latina 2, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 2, Emma Villas Siena 2, BCC Castellana Grotte 1