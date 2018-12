Volley: Superlega, domani l'anticipo della 2a di ritorno fra Vibo-Siena

VIBO VALENTIA- La Regular Season in SuperLega Credem Banca vivrà domani, giovedì13 dicembre alle 20.30 l’anticipo della 2a giornata di ritorno tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ed Emma Villas Siena. Il match godrà la diretta tv su RAI Sport.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Emma Villas Siena. En plein di successi del team calabrese con 4 affermazioni in altrettanti faccia a faccia, di cui 3 in A2. In questo secondo scontro diretto nella massima serie sono in palio punti salvezza. Una sfida alle porte sotto il segno del tie break: all’andata la Tonno Callipo ha espugnato Siena vincendo 3-2, mentre nell’ultimo turno entrambe le squadre si sono inchinate con lo stesso risultato. Vibo è stata beffata in casa da Verona al fotofinish, Siena è tornata con un punto da Modena dopo aver lottato alla pari contro i canarini.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA-EMMA VILLAS SIENA-

PRECEDENTI: 4 (4 successi Vibo Valentia)

EX: Filippo Vedovotto a Vibo Valentia dal 2014 al 2016.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Tsimafei Zhukouski – 1 partita giocata alle 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

In Carriera: Lorenzo Cortesia – 2 muri vincenti ai 100 (Emma Villas Siena).





Stefano Mengozzi (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Quella contro Siena è una partita importante come lo sarà ogni partita da adesso a fine marzo. Dobbiamo affrontarla come tutte le altre gare cercando di sfruttare ogni momento positivo che abbiamo per portare qualcosa di buono alla nostra classifica ».

Michele Fedrizzi (Emma Villas Siena)- « Contro Vibo Valentia all’andata abbiamo perso la gara in maniera rocambolesca, al tie break eravamo in vantaggio e abbiamo subito la rimonta da parte loro. Speriamo di poter fare meglio in questa occasione. Siamo cresciuti da quella gara, abbiamo maggiore esperienza. La classifica ci dice che ci sono molte squadre in pochi punti, noi dobbiamo essere fiduciosi e l’obiettivo è quello di cambiare l’inerzia delle cose e della stagione. A Modena abbiamo conquistato un punto importante, nei set che siamo riusciti a vincere eravamo in svantaggio e siamo stati bravi a reagire. Sicuramente per il nostro morale arrivare fino al tie break a Modena è stata una bella iniezione di fiducia ».

Giovedì 13 dicembre 2018, ore 20.30-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Emma Villas Siena Arbitri: Cappello-Tanasi