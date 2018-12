Volley: Superlega, a Padova arriva il canadese Ryley Barnes

PADOVA- La Kioene Padova ha tesserato in queste ore Ryley Brendan Barnes, venticinquenne schiacciatore canadese che arriva in Veneto per rimpolpare il reparto dopo l'infortunio occorso a Randazzo.Il neo patavino già da domani si allenerà con i suoi nuovi compagni di squadra. L’atleta rimarrà a Padova fino al termine della stagione 2018/19.

LA CARRIERA-

Nato a Edmonton l’11 ottobre 1993, Barnes è cresciuto pallavolisticamente all’Università di Alberta. Con la Nazionale canadese ha conquistato una medaglia di bronzo alla World League 2017. Al Tours nel campionato francese nel 2016/17 con cui ha ottenuto la vittoria della Coppa Cev vincendo la finale di ritorno al Golden Set contro Trento, nella stagione 2017/18 ha giocato in Russia con la formazione dell’Ural Ufa. Inizialmente ingaggiato dalla Cucine Lube Civitanova, in realtà non ha mai giocato con i marchigiani a seguito di un infortunio alla caviglia. Il giocatore, pienamente recuperato, sarà ora a disposizione di coach Valerio Baldovin per supplire all’assenza forzata di Luigi Randazzo.

LE PAROLE DI RYLEY BRENDAN BARNES-

« Sono molto contento di essere a Padova e sono entusiasta di ritornare in campo dopo l’infortunio. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e sono sicuro che insieme potremo essere protagonisti di una bella stagione ».